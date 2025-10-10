用愛改變流浪貓的生命—新屋貓舍義工團

文．理善國際關懷協會 圖．新屋貓舍義工團

新屋貓舍義工團隸屬於桃園市推廣動物保護協會，是一個非營利的義工團隊，專注於救助、照護與送養收容所的貓咪。使命是讓每一隻流浪或被遺棄的貓咪，都能獲得安全、健康的生活，並找到屬於自己的家。

給浪貓一個安全的家

貓咪在接受必要的健康照護與中途照護後，會被送至送養中心開放認養，義工們會耐心媒合最適合的家庭，並提供妥善的飼養與照護建議，確保貓咪與新主人都能順利適應新生活。

在溫馨空間遇見幸福

義工團目前在桃園與林口皆設有送養中心，希望能為浪貓搭起通往幸福的橋樑。桃園中心於每週六、日對外開放，民眾可隨時前來與貓咪互動；林口中心則每月擇日開放，需先確認開放日期在開放時間內來參觀。

除了桃園兩個送養據點，義工團也與台中的G貓甜點店合作送養，店裡牆面掛滿送養成功的照片，記錄著一段段幸福的故事。人們在品嘗甜點與咖啡的同時，也能與這些小生命相遇，讓溫暖與愛心在日常裡延續，陪伴更多貓咪走向幸福的歸屬。

而對於還在猶豫是否能成為「貓爸貓媽」的朋友，義工團推出貼心的「試養計畫」，讓人與貓能夠彼此認識、慢慢適應的機會。在試養前，需先通過基本的審核與評估，確保試養家庭照顧意願與具備適合的環境。而試養期間，義工團也會提供貓咪健康照護的諮詢服務，陪伴家庭在安全的狀態下學習與貓咪相處，並確認自己是否已準備好迎接新成員。不僅減少遺棄與退養的風險，更讓愛能走得更長久。

捐款讓愛延續

新屋貓舍義工團的運作完全依靠社會大眾的支持。經費用於貓咪的必要健康照護、飼料、環境維護與送養中心日常運作。每一筆捐款都是對生命的肯定，讓貓咪能安全健康生活，也支持義工團教育社會大眾正確的動物照護觀念，提升公眾責任感與同理心。您的愛心不僅能改變貓咪的命運，也在社會中播下尊重生命、關懷動物的種子。