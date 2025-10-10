星際之門 芝麻開門 OpenAI CEO台韓固樁 亞洲科技股大爆發

文．洪崇晏

近日傳出OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)低調訪台，密會台積電與鴻海，討論內容涉及美國力推的AI大基建「星際之門(Stargate)」計畫，以及OpenAI自研AI晶片的投片事宜，並於10月2日快閃南韓，與三星、SK海力士簽署合作意向書採購DRAM晶片以滿足「星際之門」的需求。這些動作說明亞州科技股成長將持續，台灣AI股也還沒見到高點。

星際之門是OpenAI和軟銀各自承諾出資180億美元成立合資公司，這項計畫合作夥伴還包括甲骨文(Oracle)和阿聯業者MGX等。

計畫初期預計在德州興建10個資料中心，首個基地「Stargate I」已於2025年初在德州亞伯林(Abilene)動工，逐步部署約64,000顆GB200，最快於2026年中全面運行，成為OpenAI未來模型訓練的核心算力中心，OpenAI執行長奧特曼和軟銀在共同聲明表示，在多州推行計畫，正以超大規模與速度部署AI基礎設施。未來4年將在美國投資5000億美元建設10GW的人工智能基礎設施，並被譽為北美最大AI基礎建設。

星際之門計畫 台灣科技業大進補

上看5,000億美元的AI大建設「星際之門」計畫正如火如荼進行中，甲骨文(Oracle)更斥資400億美元大買輝達AI晶片，預料主要將委託鴻海(2317)代工，AI伺服器出貨將大爆發。

法人表示，鴻海為全球代工一哥，目前AI訂單滿載，客戶要求擴產，預期今年將把輝達GB200 AI伺服器交付完畢，下半年量產的最新GB300 AI伺服器因為學習曲線縮短，第三季可望出貨，鴻海是首發供應商，加上GB300算力提升，出貨單價高於GB200，對鴻海業績貢獻更顯著。

以下整理部分可望受惠的台灣廠商：

鴻海(2317)：為星際之門計畫中最核心的AI伺服器代工商，負責製造NVIDIA GB200/GB300 AI伺服器，並與軟銀合資在美國成立AI伺服器公司，雙方各持股50%，專責AI資料中心設備的設計與製造，土地與建物則由軟銀全資持有。

廣達(2382)：為Oracle的核心AI伺服器ODM供應商，負責提供高性能伺服器硬體，並參與星際之門阿聯酋項目，供應相關伺服器設備，預計將隨NVIDIA晶片導入而受益。憑藉與甲骨文的長期合作關係，廣達已鎖定大筆訂單，未來有望持續受惠於該專案的建設與擴張。

神達(3706)：為Oracle另一重要伺服器協力廠，主要提供AI伺服器的組裝與硬體支持，支援德州Abilene資料中心及星際之門阿聯酋項目的運算需求。憑藉與Oracle的合作關係，神達已成功進入該計畫供應鏈，但相較於鴻海與廣達，其承接訂單規模相對較小。

