2025國慶焰火在南投登場 縣府推接駁專車疏運人潮

2025年國慶焰火將於10月10日(星期五)晚間８時在南投市貓羅溪畔盛大施放。這是南投縣首次承辦國慶焰火，活動也正好與南投世界茶業博覽會同時舉行，縣府特別邀請全國民眾白天到南投品味茶香，夜晚一同欣賞國慶焰火，感受雙重盛會的魅力。

白天品茶香 夜晚賞焰火 感受雙重盛典魅力

為提升觀眾到達會場的便利性，南投縣交通工程及管理所特別規劃６條免費接駁路線，共設置９個搭乘點，方便南北各地的遊客停車後轉乘。去程接駁服務自當日下午２點至６點半，每15分鐘一班或人數額滿即開車；返程則從晚間８點半至11點，並會依人潮狀況調整班次，確保民眾都能安全、順利返家。

接駁點規劃遍及草屯、中興新村、名間及南崗工業區，包括草屯草鞋墩人文夜市(成功路側旁空地)、草屯環鴻安倫廠(民權西路)、中興新村牌樓、中學西路口、中興小巨蛋(南投中興體育館)、名間豬事文化園區、欣美產業園區(中油台糖南新加油站旁)，以及南崗工業區周邊的慈善宮和南崗產業園區服務中心。

除了接駁安排，縣府也規劃約5,000個汽車停車位，以及1,900個機車停車位，分布在接駁站、會場周邊及堤防沿線，方便自行前往的民眾停放車輛。

搭乘接駁專車往返 節省停車塞車時間

交通管制方面，為了確保人車安全，10月10日中午12時至晚間24時，會場周邊多條道路將進行封閉，包括東閔路(包含)、華陽路(包含)、祖祠路(包含)、育樂路(信義街口至綠美橋)、芳美路(民族路口至綠美橋)及營中路。此外，國道３號南投交流道也將於當日中午12時至24時封閉，提醒民眾提前規劃路線，並配合交管人員及現場指示牌面指引前往。

南投縣政府提醒，雙十國慶焰火是全國矚目盛事，當日人潮預期非常踴躍，建議民眾多加利用接駁專車，不僅能節省停車與塞車時間，也能更輕鬆自在地享受焰火盛典。縣府同時提醒，請大家預留時間、提早出門，並遵守交通管制規範，共同打造安全順暢的國慶觀賞環境。

