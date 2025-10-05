快訊

轉角遇見就諦 看見人生美好風景

理財周刊
圖說：感謝文化教育界前輩們對就諦書屋的支持。(左一水準書店創辦人曾大福、右一國策顧問顧忠華教授)
文．李三財

「每個人都有兩次生命，第一次是活給別人看的。第二次是活給自己的，第二次生命，常常從四十歲開始。」這是心理學家榮格的經典名言。筆者自己對生命的體悟也正如此展現，在四十歲以前，遵從社會規範，活給別人看，年過四十，依循內在想法做自己喜歡的事。很幸運此時此刻的自己正順著世界變化調頻，找到自我認同。生命轉角遇見就諦書屋，是我新生命的新契機，每日開門迎來各界優秀對象，很榮幸能從中學習。

依稀記得十多年前世新大學前校長賴鼎銘博士說道：「人類歷史以來的學習模式場域，從來都不只是教室。」當我思索人生在世成功模式時，想到也不應只是財富數字跟頭銜；慈善的模式不應只是轟轟烈烈或感人的流淚文字故事，更應該的是日常所見的每一個布施！

跨國交流學習空間 新生命新契機

有人問我試營運期間就諦書屋業績如何？算一算，數字可算慘不忍睹，一個月虧損還在六位數。但想著每天點點滴滴的進步，算挺不錯。隨著能見度打開，相信很快能達財務平衡及找到存在這城市的角色。目前上午掌店的是馬來西亞僑生章同學，出版過二本書，上午來客不多服務更能到位；午後服務的咖啡師是台灣人，她的手沖成為我與許多客人的最愛；晚上服務是就讀台師大的優秀緬甸僑生。

就諦書屋像一座小型的私人圖書館，讓師大、台大周邊民眾用一杯咖啡的費用，不限時去閱讀、作報告，或交流，很有意義的存在。在這裡天天有很多年輕人，各種膚色都有，服務中也更認識他們的世代、國家與文化。

有時候年輕客人還會反饋商業資訊，如飲料定價策略，年輕人的喜好、如何連結校園社群等，種種互動皆讓人感動。在這裡，大家認真學習的模樣，讓我看見人間美好的風景，值得邀請新舊朋友一起來品味。

開幕日顧忠華國策顧問帶領非營利機構的領導者包場支持，水準書局曾大福老闆、賽珍珠基金會前董事長尤英夫律師、台灣南亞研究協會吳德朗榮譽理事長、家扶基金會台北青角扶幼委員會蔡明哲副主委、台師大陳昭珍榮譽教授都前來支持，我一定會把這個空間做到更好！九月開學了，越來越多外國學生前來運用，在師大後門築起一道跨國交流的櫥窗。

10月8日(星期三)下午，永年關懷協會與就諦書屋合作，舉辦「打開繪本聆聽內心的聲音」公益講座，歡迎免費參加。期待在這個多元有愛的角落，共同創造屬於大家的美好回憶。

