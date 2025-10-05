800V升級潮！飆股大追蹤 電源技術大突破、2.3兆市值上位新局

快訊

聯合新聞網／ 理財周刊
圖片來源：Pixabay
文．張興華

因應AI時代來臨，提升算力與效能已成為雲端業者競爭的重要核心，而伺服器功率、效能及數量，更是算力的致勝關鍵，大功率伺服器GPU平台不斷革新演化，對電源供應需求亦由原先的5.5千瓦(KW)，過渡成10-12千瓦，再推展至500-600千瓦的50伏特(V)，之後將再進化到HVDC(高壓直流)的800V架構，以達成伺服器降低損耗、提升功率的目的。而台達電(2308)的電源供應器成為輝達指定供應商，加上旗下散熱模組、BBU等，在AI伺服器供應鏈中發揮強大的競爭優勢。

電源供應器全球市占排名第一的台達電，在新任董事長鄭平接班一年又四個月以來，成功打進輝達的AI基建核心供應鏈，並從以往電源供應的配角彎道超車轉變成主角。

鄭平接班 台達電市值破2.3兆元

台達電掌握新一代伺服器800V電源供應器新契機，不僅成為台股中內外資法人青睞的投資標的，9月以來隨著股價飆漲，市值更一舉突破2.3兆元，躋身台股市值前三大行列，被投資人視為下一個台積電。

《理財周刊》於1305期封面故事(子篇3)「電源一哥台達電有挑戰千元實力」中曾詳述台達電在鄭平二代接班後，積極布局自動化與AI事業領域有成，該期報導時台達電股價8月26日收盤價685元，外資研究報告當時目標價訂在705元。時隔一個月台達電於9月26日收盤價848元，即便受美股四大指數連續收黑影響，台達電股價也呈現連四日收黑，但股價先前於9月23日盤中拉上917元的歷史高點後，才進行回檔整理。以9月26日收盤價848元計算，這一個月來台達電股價共計上漲137元，漲幅達19.3%。

新款伺服器全面進化

理周投研部指出，台達電股價於9月起開始飆出一波行情，除了受輝達推動AI算力進化，帶動伺服器電力功率大幅提升，將AI伺服器晶片由目前的54V，拉升至800V。

同時指定18家全球企業合作夥伴，其中在AI伺服器800 HVDC(高壓直流輸電)電源供應器5家供應商中，台達電與光寶科(2301)兩家為台廠中唯二的電源供應商。

在AI高速發展過程中，邏輯算力已成為AI發展的主要核心，輝達的GPU伺服器平台，從GB200開發後，經近一年時間演進至GB300，且已於第三季量產出貨，如今更推出新一代GPU Rubin平台，被市場視為AI超級運算中心算力升級的劃時代產品，同時Rubin的架構與周邊配件亦全面進化。

低耗能高功率需求帶來新契機

理周投研部表示，輝達的AI伺服器目前仍為雲端業者(CSP)建置AI基礎建設中採用的主流，從GB200系列推出，再到目前新款量產的GB300系列，估計最新一代的Rubin Ultra，可望隨著台積電(2330)的Vera Rubin系列晶片設計定案，預定明年第二季量產，估計明年第三季Rubin Ultra系列伺服器機架可望隨之量產出貨，而伺服器單櫃的功率需求也將從120KW飆升至600KW，輝達亦可望提早導入800V的HVDC電力架構伺服器，來支持新一代的Kyber 1MW(兆瓦)機櫃，以降低耗能、提升能源效率。而這部分將直接為台股中的台達電與光寶科帶來新契機。

也因市場持續看好台達電於AI伺服器電源供應、散熱系統組件，及備援電力(BBU)的伺服器散熱與電源模組整合方案商機，內外資券商也跟著上調其目標價，由8月中摩根士丹利證券研究報告訂的705元目標價，到9月下旬包括摩根大通、匯豐證券目標價均上修至1000元，日系野村證券目標價上修至1050元，作為預估未來一年的台達電合理股價，且投資評等維持「買進」不變。

