快訊

柯文哲一系列「再攻擊」偵查筆錄不當…黃景茂證：知道違法 但沒講過「奉交下」

晶片「五五分」恐台積電台中二期生變？盧秀燕：原擬今年底前開工

蘋果新款iPad Pro曝光！俄羅斯YouTuber搶先開箱 搭載M5晶片效能大提升

用手語翻譯 打開溝通的門

聯合新聞網／ 理財周刊
圖說：國立歷史博物館-聾導覽。
圖說：國立歷史博物館-聾導覽。

文．台灣手語翻譯協會 圖．取自社團法人台灣手語翻譯協會官網

在台灣，手語翻譯員是聽障朋友與社會溝通的重要橋樑。自93年手語翻譯員技能檢定開辦以來，至114年已有576位專業人員取得證照，卻長期缺乏一個能保障權益、串聯資源、推動專業制度的組織。於是，「社團法人台灣手語翻譯協會」誕生了。

協會的使命不只是翻譯，更是推動制度建立、提升翻譯品質、培育人才、研究手語發展，讓手語翻譯在台灣成為真正被尊重的專業。透過專業與制度並進，讓每一位聽障朋友都能公平無礙地與世界對話。

翻轉偏見 讓社會更理解

台灣社會對手語仍有許多誤解，有人以為「會比手語的人就是手語老師」，有人甚至誤把手語翻譯員視為志工或表演者。這些偏差的認知，不僅侷限了聽障朋友的生活，也壓縮了手語翻譯的專業空間。

協會持續發聲，透過倡議與教育，讓社會逐漸理解：手語翻譯是專業服務，而不是附屬角色。翻譯員必須遵守職業倫理─誠實、公正、保密，才能維護聽障朋友的權益與尊嚴。唯有有組織的團體，才能匯聚力量，為需要的人爭取應有的聲音。

一點一滴 改變正在發生

過去幾年，協會不僅關注制度，也積極推動服務與文化交流：

金融友善服務：與55間金融機構合作，推動「手語金融友善」計畫，讓聽障朋友能安心辦理業務，真正落實金融平權。

藝術中看見自己：至今，協會已在10個以上景點舉辦超過100場手語導覽，涵蓋藝術場館、歷史古蹟及自然景區，展現長期努力推動聽障者文化參與與教育平權的成果。目前仍然持續精進這項理念，並與衛武營國家藝術文化中心自107年起合作推出「大耳朵聾導覽」，由聾人導覽員以手語解說、翻譯員同步口譯，這項活動不僅讓參觀者理解藝術，更透過身教讓聽障學生看到榜樣，學習勇敢表達與積極參與。

從孩子開始的改變：從親子故事屋到早療手語坊，協會將手語融入孩子的學習；與台北啟聰學校合作的畢業旅行，更讓學生親身體驗導覽與翻譯，學習如何成為手語文化傳遞者。

這些努力，正在逐步翻轉大眾對手語的想像，也讓更多聽障朋友感受到「我並不孤單」。

一起讓手語更有力量

推動手語翻譯專業化，需要龐大的資源與經費。協會日常的努力，包括翻譯員培訓、研討會舉辦、教材設計、制度倡議，協助手語納入早療，無一不仰賴社會支持與捐助。

您的每一份心意，將用於：

●人才培育：培訓更多優秀翻譯員，並提供進修課程與考照輔導。

●制度健全：推動職業保障，完善工作條件與建立合理酬勞制度。

●社會教育：舉辦論壇、研討會，消弭偏見，讓社會看見手語的價值。

●文化推廣：支持手語導覽、教材開發、親子活動，讓手語走進日常生活。

每一筆捐款，都是推動「手語平權」的養分，也讓手語擁有更大的力量。唯有更多的理解與陪伴，聽障朋友才能與聽人站在同一個舞台上。這樣的改變，不可能只靠協會的力量，更需要您的加入。邀請您捐款支持「台灣手語翻譯協會」，成為手語翻譯最堅強的後盾。您的支持，將幫助建立健全制度、培育專業人才，確保每位聽障朋友都能擁有平等的機會與完整的參與。

因為有您，手語才能真正被看見。

※理財周刊1309期更多精采文章：

◎封面故事>Q4必追8檔焦點股 一路旺到年底

◎發行人語>川習TikTok

◎新聞熱線>破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

◎理財我最大>領略色彩繽紛 讓想像力高飛 70歲雄獅文具越活越年輕！

◎理善大家來>用手語翻譯 打開溝通的門

◎飆股鑫天地>資料中心升級 光通訊前景閃亮

◎解碼房市>第七波信用管制未鬆綁 928黃金檔期沒戲唱了！

◎封面故事>記憶體絕地大反攻 景氣循環股 開張吃三年

◎許博解法說>高階連接器切入輝達、超微 推升宏致營收大幅成長

◎財經趨勢透視鏡>降息帶來資金活水 創新產業新契機

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1309期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

福斯商旅力挺首屆「台灣無障礙海洋日」！實踐#WeNotMe精神打造行動平權

動物的語言和溝通：跨物種對談，聽見語言與情感的演化密碼

OpenAI推Sora 2短影音平台 堪稱AI版TikTok

50個好故事【脈動台灣 醫路前行】挑戰篇4＿醫療平權

相關新聞

用手語翻譯 打開溝通的門

用手語翻譯 打開溝通的門

領略色彩繽紛 讓想像力高飛 70歲雄獅文具越活越年輕！

領略色彩繽紛 讓想像力高飛 70歲雄獅文具越活越年輕！

川習TikTok

川習TikTok

Q4必追 8檔焦點股 一路旺到年底

Q4必追 8檔焦點股 一路旺到年底

破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

台灣僑外生觀看造山者：感動！

台灣僑外生觀看造山者：感動！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。