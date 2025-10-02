用手語翻譯 打開溝通的門

文．台灣手語翻譯協會 圖．取自社團法人台灣手語翻譯協會官網

在台灣，手語翻譯員是聽障朋友與社會溝通的重要橋樑。自93年手語翻譯員技能檢定開辦以來，至114年已有576位專業人員取得證照，卻長期缺乏一個能保障權益、串聯資源、推動專業制度的組織。於是，「社團法人台灣手語翻譯協會」誕生了。

協會的使命不只是翻譯，更是推動制度建立、提升翻譯品質、培育人才、研究手語發展，讓手語翻譯在台灣成為真正被尊重的專業。透過專業與制度並進，讓每一位聽障朋友都能公平無礙地與世界對話。

翻轉偏見 讓社會更理解

台灣社會對手語仍有許多誤解，有人以為「會比手語的人就是手語老師」，有人甚至誤把手語翻譯員視為志工或表演者。這些偏差的認知，不僅侷限了聽障朋友的生活，也壓縮了手語翻譯的專業空間。

協會持續發聲，透過倡議與教育，讓社會逐漸理解：手語翻譯是專業服務，而不是附屬角色。翻譯員必須遵守職業倫理─誠實、公正、保密，才能維護聽障朋友的權益與尊嚴。唯有有組織的團體，才能匯聚力量，為需要的人爭取應有的聲音。

一點一滴 改變正在發生

過去幾年，協會不僅關注制度，也積極推動服務與文化交流：

金融友善服務：與55間金融機構合作，推動「手語金融友善」計畫，讓聽障朋友能安心辦理業務，真正落實金融平權。

藝術中看見自己：至今，協會已在10個以上景點舉辦超過100場手語導覽，涵蓋藝術場館、歷史古蹟及自然景區，展現長期努力推動聽障者文化參與與教育平權的成果。目前仍然持續精進這項理念，並與衛武營國家藝術文化中心自107年起合作推出「大耳朵聾導覽」，由聾人導覽員以手語解說、翻譯員同步口譯，這項活動不僅讓參觀者理解藝術，更透過身教讓聽障學生看到榜樣，學習勇敢表達與積極參與。

從孩子開始的改變：從親子故事屋到早療手語坊，協會將手語融入孩子的學習；與台北啟聰學校合作的畢業旅行，更讓學生親身體驗導覽與翻譯，學習如何成為手語文化傳遞者。

這些努力，正在逐步翻轉大眾對手語的想像，也讓更多聽障朋友感受到「我並不孤單」。

一起讓手語更有力量

推動手語翻譯專業化，需要龐大的資源與經費。協會日常的努力，包括翻譯員培訓、研討會舉辦、教材設計、制度倡議，協助手語納入早療，無一不仰賴社會支持與捐助。

您的每一份心意，將用於：

●人才培育：培訓更多優秀翻譯員，並提供進修課程與考照輔導。

●制度健全：推動職業保障，完善工作條件與建立合理酬勞制度。

●社會教育：舉辦論壇、研討會，消弭偏見，讓社會看見手語的價值。

●文化推廣：支持手語導覽、教材開發、親子活動，讓手語走進日常生活。

每一筆捐款，都是推動「手語平權」的養分，也讓手語擁有更大的力量。唯有更多的理解與陪伴，聽障朋友才能與聽人站在同一個舞台上。這樣的改變，不可能只靠協會的力量，更需要您的加入。邀請您捐款支持「台灣手語翻譯協會」，成為手語翻譯最堅強的後盾。您的支持，將幫助建立健全制度、培育專業人才，確保每位聽障朋友都能擁有平等的機會與完整的參與。

因為有您，手語才能真正被看見。

