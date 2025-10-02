領略色彩繽紛 讓想像力高飛 70歲雄獅文具越活越年輕！

快訊

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

「想像力就是你的超能力」，這句Slogan對五、六年級來說，一定不陌生，當創作靈感枯竭、工作遇到瓶頸了，想像力是一對翅膀，引我們飛向高空，看見全新的視野，帶來生命無窮盡的變化。

孩子的最愛 雄獅文具越活越年輕

這是雄獅文具在五十週年慶時所設計的標語，搭配著「奶油獅」親民的形象深植人心，如今雄獅文具七十歲了，仍像一個活潑有朝氣的孩子，跑著、跳著，要把色彩的繽紛世界，注入你我的生活。

彩色筆、蠟筆、粉蠟筆、王樣水彩、88簽字筆、黑白派，這些陪伴我們長大的文具，到現在依舊是孩子的最愛，董事長李翼文說，「雄獅文具老而彌堅，越活越年輕」，正是這些文具歷久不衰最好的註解。

雄獅文具前身為永瑞行，從事文具生意，其後國民政府撤退來台，中國文具製造廠公司跟著遷台，由於經營不善，李翼文的父親李阿目買下經營權，使用鉛筆的商標「雄獅」成立公司，沿用至今。

「以前都是文房四寶，鉛筆非常的新潮」，李翼文笑著說，時代推著我們向前，如果固守舊思維、舊產品，公司早早結束了。除了鉛筆之外，複寫紙、蠟紙、算盤、打字紙都曾紅極一時，為公司打下根基，如今都成為歷史記憶，供人回味欣賞。

大中國行銷 創造規模經濟

他感慨地說，五十年前，全台鉛筆廠多達十三家，現在只剩下二家，「雄獅可以活到七十歲，大陸崑山廠扮演非常關鍵的角色，到現在都還是雄獅的生產重鎮。」

民國72年，他接手董事長，當時新台幣大升值，從30幾元一路升到27元，他急忙赴海外設廠，從中國、菲律賓、越南、印尼跑一圈，本來決定落腳印尼，沒想到印尼人不開發票，有逃漏稅之嫌，便放棄這項決定。

後來透過工業總會介紹到崑山，1998年設廠、2000年啟用，當時美元兌人民幣匯率一比八，工資是現在的二十分之一，文具生產是勞力密集的工作，藉由崑山廠低成本勞力，創造規模經濟。

公司漸入佳境後，他到政大企家班研習，老師的一席話「大陸是全球少數自有品牌行銷的最佳之地」烙印在心裡，設廠後二、三年，開始大中國行銷，先後在天津、上海、廣州、成都、崑山成立辦事處，產品行銷全中國及海外市場。

董事長愛創新 各式蠟筆引領潮流

李翼文有一個創新的腦袋，產品設計不落俗套。公司的產品多樣，打算推出組合品，據說一位鄉下來的業務，隨口脫出「黑白配」，呼應當時流行的黑白色穿搭，「黑白派」因而成名，孩子們愛不釋手，一年狂銷好幾百萬盒。

最早是傳統蠟筆，注入環保思維，推出水性蠟筆大賣，此後螢光色蠟筆、珠光色蠟筆、雙頭蠟筆(一邊傳統色、一邊螢光色)相繼問世，創造蠟筆不同觸感及色感、引導美術潮流。

董事長愛創新，把彩色筆頭周圍戳了洞，孩童誤食不會窒息。主持人、老師愛用的88簽字筆，一度被仿冒，他突發奇想把筆桿變成立體造型，專業又時尚。

五十週年創新品牌思維 引爆「奶油獅」現象

晚近二十年，資訊化、少子化衝擊文具市場，公司轉型生產文創商品搶攻文青市場，例如，冰棒造型的蠟筆，忍不住想咬一口消消暑氣，五顏六色的積木蠟筆，可任意堆疊可愛造型，啤酒涼拌的罐頭打開竟是水彩旅行組，令人有意外的驚喜。

雄獅五十週年，重建品牌新思維，打造「奶油獅」的親民形象，引起全台熱潮。

「走著走著一個奶油派打到牠的頭上、再一個打到牠的頭上，哇！熊就變成獅子了，這就是雄獅的由來！想像力就是你的超能力！」

「想像力製造所」 把創作變生活日常

一時間，「想像力就是你的超能力」變成孩子、大人間的口頭禪，「奶油獅」周邊商品，如玩偶、安全帽、背包、美食等隨處可見，可愛的造型讓人會心一笑。

延續「想像力」的精神，雄獅於2020年創立「想像力製造所」，再度轉型為文創服務公司，提倡生活美學教育。

特助Angela說，不只是在美術教室，日常生活也可以創作，想像力製造所要把創作成為生活的日常，每一個人都可以感受到創作的樂趣。

她指著館藏江賢二《春》之畫作，遠看是色彩繽紛的花園，近看則是沾滿五顏六色的衛生紙堆砌，「創作俯拾皆是，就是這麼簡單隨興」。

館內有一個色彩牆，用六十個顏色堆砌而成，蠟筆、鉛筆、彩色筆，讓孩子隨意挑選自己喜歡的顏色，還可以到調色區製作自己喜歡的彩色筆，從玩樂中體會色彩的變化。

走著走著，來到一個居家空間，宛若卡通的場景，杯子、T-Shirt、枕頭、鞋子、碗盤都可以當作即興的畫布，更創造一個白色空間，讓大人、小孩盡情在牆面、雕塑塗鴉，開發無限的想像力。

多樣活動課程 大人、小孩找回創作自信

同時，館內舉辦多項活動，像是每年三、四月的「作繪來野餐」，館外森林步道區布置餐車、手作攤位，徜徉在綠意中創作，更具靈感氛圍。七月份還有「獨角仙森林走繪」活動，拜訪甲蟲棲地，透過五感了解甲蟲一生，趣味盎然。

最刺激好玩的是《彩耀日COLOR BOOM!!》活動，每個人身上的白Ｔ就是畫布，在打靶對戰中完成即興的藝術創作，每個人就是最天生的藝術家。

「畫得像很重要嗎？樹一定要是綠色的嗎？」Angela說，AI發達的時代，人類最不可能被AI所取代的就是創造力和想像力，希望在活動課程重新賦予孩子、家長創作的自信和肯定。

