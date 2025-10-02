Q4必追 8檔焦點股 一路旺到年底

文．張興華

外資回補上演雙軋秀(軋空頭、空手)，台股驚驚漲屢創新高，AI族群快速輪動，伺服器、設備、CPO、BBU、高階封裝等不斷墊高。連蟄伏良久的記憶體與被動元件，也不甘寂寞的起立鼓漲。理周投研部推估，這波資金行情可望一路旺到年底。

台股與美股連動性強，美股近期受聯準會(Fed)宣布降息1碼，以及美中貿易談判再獲進展，包括道瓊工業指數(DJI)、那斯達克指數(Nadq)及標準普爾(S&P)指數9月19日收盤連續二日創新高，台股也相呼應，於9月22日收盤加權指數收在25880.6點，亦創歷史新高，面對台股第四季的走勢預測，元富投顧總經理鄭文賢表示，美國降息將導致美元走弱，台股可望受資金效應帶動行情，將沿季線往上墊高，年底加權指數目標上看26700點。

資金動能升溫 Q4行情強強滾

台股9月以來至19日收盤，在市場資金動能挹注與外資連日買超達2273.9億元的相互作用，帶領台股指數屢創新高，根據證交所統計資料顯示，截至9月22日收盤止，在16日個交易日中有5個交易日市場總成交值超過5125億元，其中9月11日、19日的二個交易日總成交值更超過6000億元以上，且市場融資餘額於9月15日至19日當周收盤，每日的水位都維持在2642億元以上，而9月18日與19日連續二日水位更超過2688億元以上。

台股第三季底呈現的資金行情效應持續發威，接續下來對台股第四季展望，元富投顧於日前舉辦「2025年第四季投資展望說明會」，針對全球經濟發展趨勢與資產配置，提出分析與建議。

元富投顧總經理鄭文賢指出，第四季全球經濟受美國川普政府關稅政策影響，成長腳步將趨緩，尤其美國新增非農就業人數連續四個月降至個位數，失業率上升至4.3%，因此聯準會於事隔9個月後宣布降息1碼，以支撐不穩定的勞力市場。同時，市場預期聯準會至今年年底前可望再降息2至3碼。

下半年GDP年增率溫和成長

至於國內部分，第四季的經濟展望，根據主計處公布最新的數據顯示，台灣經濟景氣領先指標已連續六個月下滑，顯示當前景氣由過熱轉於趨緩。不過，國內就業市場呈現穩健，且在股市成交量回升，民間消費仍具支撐，加上AI市場需求推升半導體投資與出口持續增加，預估國內下半年GDP年增率仍可維持2%至3%的溫和成長。

央行除了維持國內利率政策不變外，並綜合考量國內外經濟情勢，今年國內通膨率將降至2%以下，且明年將再續降，國內經濟將呈穩健成長，預估明年經濟成長亦屬溫和。

對台股第四季的走勢預測，鄭文賢表示，美股與台股連動，輝達(NVDA)帶動台積電(2330)相關AI族群股趨勢不變，台積電市值權重占台股已近40%，且獲利占比亦高達36%，台積電營運表現突出、股價屢創新高均有利台股持續走高。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1309期，2025.09.25出刊。

※理財周刊1309期更多精采文章：

◎封面故事>Q4必追8檔焦點股 一路旺到年底

◎發行人語>川習TikTok

◎新聞熱線>破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

◎理財我最大>領略色彩繽紛 讓想像力高飛 70歲雄獅文具越活越年輕！

◎理善大家來>用手語翻譯 打開溝通的門

◎飆股鑫天地>資料中心升級 光通訊前景閃亮

◎解碼房市>第七波信用管制未鬆綁 928黃金檔期沒戲唱了！

◎封面故事>記憶體絕地大反攻 景氣循環股 開張吃三年

◎許博解法說>高階連接器切入輝達、超微 推升宏致營收大幅成長

◎財經趨勢透視鏡>降息帶來資金活水 創新產業新契機