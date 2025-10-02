文．洪寶山

從2009年3月的666低點買入標普500指數，16年賺十倍。四大CSP、輝達、特斯拉與甲骨文買在該年的最低點(特斯拉2010年才上市，用2010年年內最低)，採用Macrotrends的歷史價(因為是已調整拆股與股息的數據)，統計至2025年9月19日收盤為止，可視為接近「含股息再投資的總報酬」估算，累積報酬率排行依序為輝達1067.78倍、特斯拉279.43倍、博通276倍、蘋果103.57倍、亞馬遜94.57倍、微軟45.45倍、Google 35.24倍、甲骨文26.76倍、英特爾2.73倍。

敢不敢跟著川普賺妖股？

那麼，投資的靈魂拷問，在AI主導投資的年代，上述九家接下來應該投資哪一家公司呢？市場派應該是強者恆強，拉回買進AI壟斷的輝達，與之對抗的博通或許也是選擇。價值投資派應該會緊盯著在AI領域落後的蘋果何時迎頭趕上。個人魅力無窮的馬斯克，董事會既然敢出十年一兆美元的薪資綁住馬斯克，應該也會有很多鐵粉會跟隨。

但川普投顧的明牌主打出其不意、奇兵致勝，美國政府在2025年8月22日宣布，將透過把CHIPS Act補助款與其他資金轉換成股權，入股英特爾的普通股，共8.9兆美元，取得約9.9%股份，每股價格20.47美元，以9月19日29.58美元收盤價計算，一個月時間增值44.4%，這是繼4月10日川普在Truth Social上呼籲大家「這時候是買股票的好時機」(This is a great time to buy!)之後，又一令人深刻的代表作。

甲骨文率美財團拿下TikTok

甲骨文創辦人Larry Ellison與川普的政治關係密切，美國與中國關於TikTok的談判達成了一個初步框架協議，新的美國實體由甲骨文和Silver Lake領導的財團持股約80%股份，將控制TikTok在美國的業務，美國要求TikTok的美國用戶資料會儲存在甲骨文的雲端伺服器，由甲骨文監控存取權限，確保中國母公司字節跳動不會直接接觸。這代表甲骨文不只是技術合作方，還是主要股東與治理核心。甲骨文將在董事會與管理結構中扮演關鍵角色，對演算法審核、資料安全與內容稽核有實質話語權。這使甲骨文成為一種「橋樑」，一個「華府可接受」的合作方，既維持TikTok的核心技術可用，又確保美國能監督。

換句話說，如果這個協議最後落實，TikTok在美國的「新東家」，其實就是甲骨文主導的美國財團。就這點來看，亞馬遜與Google雖然強大，但在政府標案、國安相關數據儲存等市場不一定能比甲骨文獲得更多優待，Oracle可能獲得更多優勢。

AI新時代 數據是「石油」

甲骨文透過Stargate超級資料中心＋TikTok美國協議，正在打造一個新的競爭優勢組合。TikTok的美國用戶數據將存放並運算在Oracle Cloud上，數據規模以數億計。這等於甲骨文拿下了社交媒體級別的實時數據流。甲骨文的Stargate超級資料中心需要龐大數據源來驗證與驅動運算效能，TikTok正好能成為旗艦級的長期客戶與戰略數據來源。

在AI來臨的時代，數據是「石油」，TikTok提供了內容偏好、影音消費行為、廣告互動等高價值資料。這將強化甲骨文在AI模型訓練、廣告科技、推薦系統優化方面的布局。AWS、微軟Azure雖然規模最大，但沒有直接掌控TikTok級別的應用，也缺少這次「國安認證」的政治紅利。

甲骨文成為超級大贏家

甲骨文巨資投入Stargate，基礎建設擴及美國本土與盟國，符合美國推動的「在地化、安全化、去風險」趨勢。有了TikTok協議背書，甲骨文成為「國安＋民用＋超級應用」三位一體的少數贏家，甲骨文有機會從傳統的資料庫／企業軟體巨頭，轉型成AI時代的「戰略級雲端基建＋數據平台」雙重角色。

