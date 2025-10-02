快訊

柯文哲一系列「再攻擊」偵查筆錄不當…黃景茂證：知道違法 但沒講過「奉交下」

晶片「五五分」恐台積電台中二期生變？盧秀燕：原擬今年底前開工

蘋果新款iPad Pro曝光！俄羅斯YouTuber搶先開箱 搭載M5晶片效能大提升

川習TikTok

聯合新聞網／ 理財周刊
示意圖。(路透)
示意圖。(路透)

文．洪寶山

從2009年3月的666低點買入標普500指數，16年賺十倍。四大CSP、輝達、特斯拉與甲骨文買在該年的最低點(特斯拉2010年才上市，用2010年年內最低)，採用Macrotrends的歷史價(因為是已調整拆股與股息的數據)，統計至2025年9月19日收盤為止，可視為接近「含股息再投資的總報酬」估算，累積報酬率排行依序為輝達1067.78倍、特斯拉279.43倍、博通276倍、蘋果103.57倍、亞馬遜94.57倍、微軟45.45倍、Google 35.24倍、甲骨文26.76倍、英特爾2.73倍。

敢不敢跟著川普賺妖股？

那麼，投資的靈魂拷問，在AI主導投資的年代，上述九家接下來應該投資哪一家公司呢？市場派應該是強者恆強，拉回買進AI壟斷的輝達，與之對抗的博通或許也是選擇。價值投資派應該會緊盯著在AI領域落後的蘋果何時迎頭趕上。個人魅力無窮的馬斯克，董事會既然敢出十年一兆美元的薪資綁住馬斯克，應該也會有很多鐵粉會跟隨。

但川普投顧的明牌主打出其不意、奇兵致勝，美國政府在2025年8月22日宣布，將透過把CHIPS Act補助款與其他資金轉換成股權，入股英特爾的普通股，共8.9兆美元，取得約9.9%股份，每股價格20.47美元，以9月19日29.58美元收盤價計算，一個月時間增值44.4%，這是繼4月10日川普在Truth Social上呼籲大家「這時候是買股票的好時機」(This is a great time to buy!)之後，又一令人深刻的代表作。

甲骨文率美財團拿下TikTok

甲骨文創辦人Larry Ellison與川普的政治關係密切，美國與中國關於TikTok的談判達成了一個初步框架協議，新的美國實體由甲骨文和Silver Lake領導的財團持股約80%股份，將控制TikTok在美國的業務，美國要求TikTok的美國用戶資料會儲存在甲骨文的雲端伺服器，由甲骨文監控存取權限，確保中國母公司字節跳動不會直接接觸。這代表甲骨文不只是技術合作方，還是主要股東與治理核心。甲骨文將在董事會與管理結構中扮演關鍵角色，對演算法審核、資料安全與內容稽核有實質話語權。這使甲骨文成為一種「橋樑」，一個「華府可接受」的合作方，既維持TikTok的核心技術可用，又確保美國能監督。

換句話說，如果這個協議最後落實，TikTok在美國的「新東家」，其實就是甲骨文主導的美國財團。就這點來看，亞馬遜與Google雖然強大，但在政府標案、國安相關數據儲存等市場不一定能比甲骨文獲得更多優待，Oracle可能獲得更多優勢。

AI新時代 數據是「石油」

甲骨文透過Stargate超級資料中心＋TikTok美國協議，正在打造一個新的競爭優勢組合。TikTok的美國用戶數據將存放並運算在Oracle Cloud上，數據規模以數億計。這等於甲骨文拿下了社交媒體級別的實時數據流。甲骨文的Stargate超級資料中心需要龐大數據源來驗證與驅動運算效能，TikTok正好能成為旗艦級的長期客戶與戰略數據來源。

在AI來臨的時代，數據是「石油」，TikTok提供了內容偏好、影音消費行為、廣告互動等高價值資料。這將強化甲骨文在AI模型訓練、廣告科技、推薦系統優化方面的布局。AWS、微軟Azure雖然規模最大，但沒有直接掌控TikTok級別的應用，也缺少這次「國安認證」的政治紅利。

甲骨文成為超級大贏家

甲骨文巨資投入Stargate，基礎建設擴及美國本土與盟國，符合美國推動的「在地化、安全化、去風險」趨勢。有了TikTok協議背書，甲骨文成為「國安＋民用＋超級應用」三位一體的少數贏家，甲骨文有機會從傳統的資料庫／企業軟體巨頭，轉型成AI時代的「戰略級雲端基建＋數據平台」雙重角色。

※理財周刊1309期更多精采文章：

◎封面故事>Q4必追8檔焦點股 一路旺到年底

◎發行人語>川習TikTok

◎新聞熱線>破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

◎理財我最大>領略色彩繽紛 讓想像力高飛 70歲雄獅文具越活越年輕！

◎理善大家來>用手語翻譯 打開溝通的門

◎飆股鑫天地>資料中心升級 光通訊前景閃亮

◎解碼房市>第七波信用管制未鬆綁 928黃金檔期沒戲唱了！

◎封面故事>記憶體絕地大反攻 景氣循環股 開張吃三年

◎許博解法說>高階連接器切入輝達、超微 推升宏致營收大幅成長

◎財經趨勢透視鏡>降息帶來資金活水 創新產業新契機

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1309期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

認不出平交道 美議員籲查特斯拉全自動輔助駕駛

紐時曝光馬斯克30年家族醜聞！父猥褻5名子女 厄羅爾遭控「做盡壞事」

特斯拉比輝達還有潛力？財經雪倫「唯一缺點就是股價太晃」：用00983A替代

輝達砸千億投資OpenAI！外媒：黃仁勳登基「IT界皇帝」贏過馬斯克

相關新聞

用手語翻譯 打開溝通的門

用手語翻譯 打開溝通的門

領略色彩繽紛 讓想像力高飛 70歲雄獅文具越活越年輕！

領略色彩繽紛 讓想像力高飛 70歲雄獅文具越活越年輕！

川習TikTok

川習TikTok

Q4必追 8檔焦點股 一路旺到年底

Q4必追 8檔焦點股 一路旺到年底

破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

台灣僑外生觀看造山者：感動！

台灣僑外生觀看造山者：感動！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。