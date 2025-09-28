快訊

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

117歲人瑞「腸道比年輕人更優」 醫列十大習慣快養成：長壽關鍵

破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

聯合新聞網／ 理財周刊
「破框–建構：結構技術的下一步」論壇活民現場照。
「破框–建構：結構技術的下一步」論壇活民現場照。

文．許洛婕

台灣地震頻繁 ，建築安全始終牽動民眾心弦。繼921地震、近期花蓮強震再度提醒社會施工品質的重要，桃園市結構工程技師公會9月20日於桃園會展中心舉辦「破框–建構：結構技術的下一步」論壇，聚焦新世代耐震與隔震工法，期望引領產業走向更高標準。理事長陳敬賢表示，桃園是北台灣交通產業重鎮，建設規模龐大，結構安全更顯迫切。「桃園公會不只服務會員，也承擔城市建築安全的責任，尤其在大型建案與公共設施上，必須建立更嚴謹的標準化流程。」

論壇邀集兩位重量級專家同場對話。戴雲發結構技師分享自創的Alfa Safe耐震系統，透過一體式鋼筋工法與施工教育，提升結構韌性與抗裂防水；莊國榮結構技師則帶來ASBD隔震系統的案例，說明如何降低地震破壞力並兼顧居住舒適性。兩種創新工法，一內一外，正體現「破框」精神 ，不再侷限於傳統工法，而是建構更安全的未來。

「紙上的安全不代表建築就安全，工地施工品質是否兼具，更是建築安全的重中之重！」陳敬賢指出，921地震後民眾對建築安全更敏感，公會積極推動「建築安全履歷」，讓施工過程全程記錄公開，並透過教育訓練與認證，讓大眾能真正信任結構安全。他強調，突破框架不是否定過去，而是用更精準與負責任的方式帶來產業革新。「我希望桃園能成為全台建築安全創新的示範城市，讓每個家庭住得安心，這才是技師公會存在的價值。」

這場論壇吸引百位專業人士與民眾參與，專業交流外，再次向社會宣示：建築安全的下一步，已經在桃園展開。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1309期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

桃園爆今年首例本土登革熱 50歲男2度就醫後確診

桃園YouBike第1億名騎士出爐 他騎車上學意外成大獎幸運兒

免財力證明！張善政宣布發萬元救助金 助花蓮受災原民族人

桃園國際商機媒合大會 助業者分散關稅風險找商機

相關新聞

破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

台灣僑外生觀看造山者：感動！

台灣僑外生觀看造山者：感動！

寶雅熱銷MIT之光 PSK深海美肌專家以綠色美妝走向國際

寶雅熱銷MIT之光 PSK深海美肌專家以綠色美妝走向國際

博太生醫董座徐宜生 從零售王到建構植物新藥大平台的轉折人生

博太生醫董座徐宜生 從零售王到建構植物新藥大平台的轉折人生

甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

台電炸出大問題 區域電價更合理

台電炸出大問題 區域電價更合理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。