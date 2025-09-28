破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

文．許洛婕

台灣地震頻繁 ，建築安全始終牽動民眾心弦。繼921地震、近期花蓮強震再度提醒社會施工品質的重要，桃園市結構工程技師公會9月20日於桃園會展中心舉辦「破框–建構：結構技術的下一步」論壇，聚焦新世代耐震與隔震工法，期望引領產業走向更高標準。理事長陳敬賢表示，桃園是北台灣交通產業重鎮，建設規模龐大，結構安全更顯迫切。「桃園公會不只服務會員，也承擔城市建築安全的責任，尤其在大型建案與公共設施上，必須建立更嚴謹的標準化流程。」

論壇邀集兩位重量級專家同場對話。戴雲發結構技師分享自創的Alfa Safe耐震系統，透過一體式鋼筋工法與施工教育，提升結構韌性與抗裂防水；莊國榮結構技師則帶來ASBD隔震系統的案例，說明如何降低地震破壞力並兼顧居住舒適性。兩種創新工法，一內一外，正體現「破框」精神 ，不再侷限於傳統工法，而是建構更安全的未來。

「紙上的安全不代表建築就安全，工地施工品質是否兼具，更是建築安全的重中之重！」陳敬賢指出，921地震後民眾對建築安全更敏感，公會積極推動「建築安全履歷」，讓施工過程全程記錄公開，並透過教育訓練與認證，讓大眾能真正信任結構安全。他強調，突破框架不是否定過去，而是用更精準與負責任的方式帶來產業革新。「我希望桃園能成為全台建築安全創新的示範城市，讓每個家庭住得安心，這才是技師公會存在的價值。」

這場論壇吸引百位專業人士與民眾參與，專業交流外，再次向社會宣示：建築安全的下一步，已經在桃園展開。