文．李三財

有什麼事情是你一而再、再而三想去做的呢？小時候看金庸小說《連城訣》算得上是其一，當時會連續幾天不眠不休的想方設法把它看完。

最近，再度有這種欲罷不能的感覺，為了《造山者─世紀的賭注》這紀錄片的電影包場上癮著迷，台灣僑外生協會繼七月七日作公益包場後，九月七日再度舉行，大家意猶未盡，反應極好，促使再規劃三度包場，希望讓更多留台僑外生一起交流，認識科技台灣。

再度包場《造山者─世紀的賭注》 支持台灣文創

本場次由陸配楊喬宇女士所贊助，她致詞強調：「感謝台灣這塊土地，讓我在這裡充實生活了二十多年，有自己的家庭及事業！也在國立教育廣播電台主持過好幾年的節目，作品更曾獲得廣播金鐘獎，台灣是寶島，許多新來的住民也都很愛這塊土地，希望大家多走出來，各盡其力，促使社會更好」。

觀賞除了各國僑外生，我們也邀請金山高中陳玉桂校長及老師來欣賞，讓更多人認識協會的服務及電影傳達的意涵。一位觀眾Thing表示「謝謝主辦單位無私的分享，造山者電影也是自己本身的職場經歷，過去在FedEx服務，陪伴著這些電子廠把在台灣製造的產品送往國外，所以這部電影很有意義，更讓人不禁淚灑滿面。」科技界前輩辛水泉表示：「蕭導演用一部片時間要完整講述一個跨越五十年，而且猶在進行的故事，又能感動人，的確拍得很好。」林若雩教授觀賞完表示：「這些前輩幾十年之前在做的事情，很有前瞻，很棒！就像Sam你現在為台灣僑外生所做的事情，就具有這種眼光，也是看到未來台灣(老年化社會勞動力不足等)的需要！」聽罷讓我莫名得到莫大鼓勵。

據媒體報導，今年最新的留台僑外生人數已經達十三萬。政府及民間應該攜手合作提供適切的方式與資源去協助他們就學，讓每個人都受到關心與妥善的照料，以達雙贏！

大家的熱烈參與，我再度向朋友們找尋資源在十一月舉行包場，讓僑外生更認識科技台灣，也向前輩及拍紀錄片團隊致敬。

國的文創產業走過亞洲金融風暴，在這二十多年間，造成全球轟動韓風熱潮，不但是傾全國之力，更是全民參與所成。今天這部紀錄片，觸動了人心，票房已達三千萬，也團結了台灣人！財團法人海華文教基金會也安排10/2進行包場。歡迎大家加入包場行列，讓更多人看見台灣的力量與美好！

※理財周刊1308期更多精采文章：

◎封面故事>甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

◎台股25000點以上最新投資攻略來了！甲骨文概念股誰最有潛力？

◎發行人語>台電炸出大問題 區域電價更合理

◎理財我最大>博太生醫董座徐宜生 從零售王到建構植物新藥大平台的轉折人生

◎企業巡禮>寶雅熱銷MIT之光 PSK深海美肌專家以綠色美妝走向國際

◎新聞熱線>用［微］預算 直［上］竹北門牌負擔得起的好品味 首選【微上】

◎理善大家來>台灣僑外生觀看造山者：感動！

◎飆股鑫天地>AI電源商機+液冷方案 營運持續看俏

◎解碼房市>新青安貸得到 為了青年選票 卓揆開水龍頭

◎封面故事>台股站穩兩萬五 哪些股票還會大漲

◎許博解法說>新代布局無人機控制器 帶動營收大幅成長

◎財經趨勢透視鏡>經濟冷、股市熱 AI革命帶來顛覆式創新格局