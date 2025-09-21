快訊

樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分海陸警齊發

紐時專欄作家佛里曼：中國人下西洋棋、美國人下跳棋、川普玩大富翁

「超巨怪鳥」傻站路中間！女子大喊快逃 牠竟聽懂人話直接跟回家求收編

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣僑外生觀看造山者：感動！

聯合新聞網／ 理財周刊
圖說：台灣僑外生協會舉辦會員大會及交流活動，有立陶宛、迦納、印度、緬甸等國家僑外生參加！
圖說：台灣僑外生協會舉辦會員大會及交流活動，有立陶宛、迦納、印度、緬甸等國家僑外生參加！

文．李三財

有什麼事情是你一而再、再而三想去做的呢？小時候看金庸小說《連城訣》算得上是其一，當時會連續幾天不眠不休的想方設法把它看完。

最近，再度有這種欲罷不能的感覺，為了《造山者─世紀的賭注》這紀錄片的電影包場上癮著迷，台灣僑外生協會繼七月七日作公益包場後，九月七日再度舉行，大家意猶未盡，反應極好，促使再規劃三度包場，希望讓更多留台僑外生一起交流，認識科技台灣。

再度包場《造山者─世紀的賭注》 支持台灣文創

本場次由陸配楊喬宇女士所贊助，她致詞強調：「感謝台灣這塊土地，讓我在這裡充實生活了二十多年，有自己的家庭及事業！也在國立教育廣播電台主持過好幾年的節目，作品更曾獲得廣播金鐘獎，台灣是寶島，許多新來的住民也都很愛這塊土地，希望大家多走出來，各盡其力，促使社會更好」。

觀賞除了各國僑外生，我們也邀請金山高中陳玉桂校長及老師來欣賞，讓更多人認識協會的服務及電影傳達的意涵。一位觀眾Thing表示「謝謝主辦單位無私的分享，造山者電影也是自己本身的職場經歷，過去在FedEx服務，陪伴著這些電子廠把在台灣製造的產品送往國外，所以這部電影很有意義，更讓人不禁淚灑滿面。」科技界前輩辛水泉表示：「蕭導演用一部片時間要完整講述一個跨越五十年，而且猶在進行的故事，又能感動人，的確拍得很好。」林若雩教授觀賞完表示：「這些前輩幾十年之前在做的事情，很有前瞻，很棒！就像Sam你現在為台灣僑外生所做的事情，就具有這種眼光，也是看到未來台灣(老年化社會勞動力不足等)的需要！」聽罷讓我莫名得到莫大鼓勵。

據媒體報導，今年最新的留台僑外生人數已經達十三萬。政府及民間應該攜手合作提供適切的方式與資源去協助他們就學，讓每個人都受到關心與妥善的照料，以達雙贏！

大家的熱烈參與，我再度向朋友們找尋資源在十一月舉行包場，讓僑外生更認識科技台灣，也向前輩及拍紀錄片團隊致敬。

國的文創產業走過亞洲金融風暴，在這二十多年間，造成全球轟動韓風熱潮，不但是傾全國之力，更是全民參與所成。今天這部紀錄片，觸動了人心，票房已達三千萬，也團結了台灣人！財團法人海華文教基金會也安排10/2進行包場。歡迎大家加入包場行列，讓更多人看見台灣的力量與美好！

※理財周刊1308期更多精采文章：

◎封面故事>甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

◎台股25000點以上最新投資攻略來了！甲骨文概念股誰最有潛力？

◎發行人語>台電炸出大問題 區域電價更合理

◎理財我最大>博太生醫董座徐宜生 從零售王到建構植物新藥大平台的轉折人生

◎企業巡禮>寶雅熱銷MIT之光 PSK深海美肌專家以綠色美妝走向國際

◎新聞熱線>用［微］預算 直［上］竹北門牌負擔得起的好品味 首選【微上】

◎理善大家來>台灣僑外生觀看造山者：感動！

◎飆股鑫天地>AI電源商機+液冷方案 營運持續看俏

◎解碼房市>新青安貸得到 為了青年選票 卓揆開水龍頭

◎封面故事>台股站穩兩萬五 哪些股票還會大漲

◎許博解法說>新代布局無人機控制器 帶動營收大幅成長

◎財經趨勢透視鏡>經濟冷、股市熱 AI革命帶來顛覆式創新格局

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1308期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

子瑜回台開唱倒數！「TWICE」出道10周年專屬電影先登場

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》複習一下經典神曲〈Baby Shark〉

陸電影「731」上映首日開紅盤 陸口碑卻呈兩極化挨轟「對不起歷史」

義大利人吃披薩「晚餐限定」？日女中午驚喜包場 揭當地人特殊習慣

相關新聞

台灣僑外生觀看造山者：感動！

台灣僑外生觀看造山者：感動！

寶雅熱銷MIT之光 PSK深海美肌專家以綠色美妝走向國際

寶雅熱銷MIT之光 PSK深海美肌專家以綠色美妝走向國際

博太生醫董座徐宜生 從零售王到建構植物新藥大平台的轉折人生

博太生醫董座徐宜生 從零售王到建構植物新藥大平台的轉折人生

甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

台電炸出大問題 區域電價更合理

台電炸出大問題 區域電價更合理

加速都更 提振內需

加速都更 提振內需

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。