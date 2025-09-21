快訊

寶雅熱銷MIT之光 PSK深海美肌專家以綠色美妝走向國際

聯合新聞網／ 理財周刊

文．理財周刊新聞中心

隨著全球美妝產業逐漸走向永續化，台灣品牌也在國際舞台嶄露頭角。近期，「PSK深海美肌專家」以新推出的「純物理全能輕透防曬乳」，榮獲2024英國全球綠色美妝大獎「最佳天然防曬產品獎」，不僅是對品牌堅持海洋與動物友善理念的高度肯定，更為台灣美妝產業在國際市場上樹立新標竿。

防曬之外的永續思維

PSK的純物理防曬乳SPF50+★★★採用100%物理性成分，避免破壞海洋生態，並通過帛琉最高等級「海洋友善」規範。質地輕透，適合敏感肌、孕婦使用，實現功效與環保的雙重承諾。

總經理鄭桂明表示，美妝產品的價值不僅是外在效果，更在於背後的社會責任。從配方到包裝，PSK皆以永續為核心，傳遞「美麗不應以破壞自然為代價」。

與消費者距離更近：寶雅熱銷冠軍

這款防曬產品上市後，在寶雅醫美專區迅速登上銷售冠軍。憑藉「高效防護、平價奢華」定位，PSK成功打破消費者對MIT美妝的刻板印象。鄭桂明指出，越來越多台灣消費者重視品牌理念，PSK與寶雅的合作，讓國際認可的綠色美妝更易親近，這正是品牌快速成長的關鍵。

美力與環境的連結

PSK也積極參與社會行動。今年品牌支持台灣小姐冠軍、國家海洋大使鄭婷怡參加於埃及舉辦的國際環保選美Miss Eco International。鄭婷怡長期推廣海洋保育，她表示：「親眼見過珊瑚白化與生態流失，更堅定要用影響力喚醒關注。這不僅是比賽，更是一場環境行動。」

跨界合作：健康與美麗並行

為了跨界破圈，PSK與燕窩品牌「皇燕」推出聯名禮盒，結合燕窩飲品與保濕面膜，主打「內服＋外敷」的雙重呵護。鄭桂明認為，兩品牌同屬平價奢華路線，受眾皆為輕熟齡女性，透過合作互補優勢，更能呼應消費者對健康與美麗的追求。

跨境行銷 MIT走向國際

除本地市場外，PSK已進入東南亞、澳洲等地，並積極布局日本。透過B2B與B2C雙軌策略，品牌在線上與線下通路同步推進，並因地制宜規劃行銷。

鄭桂明分享：「跨境銷售不只是上架，更要理解當地文化。PSK在馬來西亞就透過選美賽事與社群合作，建立緊密連結。」

從MIT到國際舞台：台灣之美，走向世界

PSK以深耕研發為基礎，將「平價奢華」延伸至國際，並在綠色美妝的浪潮下建立差異化優勢。品牌策略結合三大面向：

●產品創新─從保濕系列到純物理防曬，不斷突破技術門檻。

●社會責任─支持海洋保育與國際環保活動，呼應永續潮流。

●跨境布局─透過電商與在地化，帶動MIT品牌的全球能見度。

「我們希望讓世界認識台灣的美妝實力，也讓消費者相信，美麗與永續可以並存。」鄭桂明表示。當全球美妝產業朝向永續、文化認同與跨界整合前進，PSK的實踐顯示，MIT不只是代名詞，更能成為新世代「國際潮流」的代號。

