博太生醫董座徐宜生 從零售王到建構植物新藥大平台的轉折人生

位在南港台北總部與研發大樓博太公司的會客室裡，董事長徐宜生緩緩走過來，耳畔傳來他爽朗的笑聲。這位過去在財經雜誌上被譽為「零售業通路第一戰將」的企業家，身上已然沒有了昔日的銳氣，取而代之的是一種從容與篤定。

彼此沒有太多寒暄，董事長直接坐下，彷彿老友般，揭開他人生精彩的序曲。

零售戰將：每個轉折都是契機

「我在通路業待了快四十年，從台灣第一家日式超市，到世界最大的倉儲量販店，每一個轉折，都是一次意想不到的契機。」徐董輕啜一口茶，娓娓道來。他回憶起自己三十多年前，參加日商超市的面試，在三百多人中脫穎而出，成為僅有的四名錄取者之一。而他，是唯一不會講日文的。這份不諳語言的「劣勢」，反倒成了他毅力與學習力的最佳證明。

加入萬客隆 蛻變成經理人

然而，真正蛻變，是徐宜生從加入荷蘭量販巨頭萬客隆(Marko)開始。他笑說，當年投了三次履歷都石沉大海，最後索性直接跑到公司「毛遂自薦」。這份膽識，竟讓他獲得了與荷蘭總經理Piet Klaver面試的機會。讓他印象最深刻的，是當時總部大老闆的一句話。那時他已是食品經理，為了節省時間，他親自跳上堆高機卸貨。「你的職務如果只是來開堆高機，公司就不用花這麼多錢請你來。」老闆這番話，猶如當頭棒喝。他懂了，身為管理者，最重要的不是親力親為，而是「適材適所」，善用團隊的力量。

這份體悟，他在高雄擔任店總經理時，得到了最大考驗。面對當地議員以工業用地不能進行商業行為為由的頻頻攻擊，他沒有退縮，選擇與在地媒體、政壇人士搏感情。他坦言，那段時間為了應酬，體重一度飆破一百公斤。而最驚險的一次，是某位立委發動群眾，揚言要將店面圍剿到關門。在對方好心勸說「鐵門只要放下來十分鐘就好」時，他依然堅持：「我一旦關門了，就代表我們是違法營業。」最後他請來鎮暴警察，強硬地挺過難關。這份堅持原則與不畏挑戰的性格，已然在他骨子裡根深蒂固。

速度激情騎士：讓汽油流淌在血液裡

隨著事業版圖擴展到中國大陸，他再次面臨巨大的文化衝擊。他形容每次從香港坐火車前往廣州時，都像是走過「奈何橋」。橋的那頭是香港的燈火輝煌，這頭則是中國大陸城市底層的貧困與盲流。這份強烈的對比，讓他對人生有了更深的感觸。而後，他將事業重心轉到大潤發，與團隊一同見證並參與了中國大陸經濟的騰飛，將大潤發從一家店開展到兩百多家，締造了年營收數千億人民幣的商業傳奇。

許多人難以想像，這位曾經在商場上運籌帷幄的企業家，私下竟是個熱血沸騰的重型機車騎士。他笑著說：「我血液裡都是汽油。」他從30歲起就開始騎車，歷經了從「飆車族」到「騎帥不騎快」的轉變。對他而言，重機不只是速度與力量的展現，更是一種自由的釋放。

他從18歲拿到駕照後，人生便與重機結下不解之緣。25至35歲是他的「飆車族」年代，追求速度與極限；35歲後，他開始鍾情於歐美車系，享受馳騁的快感；45歲到55歲，他則轉向哈雷與印地安，領悟了「騎帥不騎快」的哲學。

這份熱愛，也讓他把騎車昇華為一種文化。他不僅是台、港、澳印地安機車(Indian Motorcycle)的總代理，更發起「點亮台灣」等活動，帶領車友深入台灣鄉鎮，用鏡頭記錄美景，用熱情溫暖在地。他回憶起帶中國大陸車友深入美濃，看見他們被台灣濃厚的人情味感動到落淚，那一刻，他體會到「文化交流」的真正力量。

健康樂齡人生：退休不是結束 是重新開始

當人生來到巔峰時，命運卻給了他一個重大的考驗。2013年，他被診斷出唾液腺癌。那一年，他做了35次的電療，也因此提前從大潤發退休。他坦言，從日理萬機的總經理，到無所事事的退休生活，巨大的落差讓他產生了真實的「空洞感」。

然而，他沒有被擊倒。他從重機的「樂活(LOHAS)」精神中，找到了新的人生方向。樂活不只是生活態度，更是一種自我實踐，包含健康、快樂，以及持續挑戰。他發現，與其消極地養老，不如積極地讓人生「重新開始」。他開始打球、調整作息，將生活重心從工作轉向健康。他領悟到，人生的後半場，是為了創造更多的價值與意義。

博太生醫：追求銀髮人生的尊嚴與生活品質

在尋找人生第二個志業時，他看見了台灣社會即將面臨的高齡化挑戰，敏銳地意識到，失智症將成為未來最沉重的社會負擔。於是，他毅然決然地投入博太生醫，這家專注於植物新藥研發的公司。最初徐宜生也僅是個投資者，剛好公司創辦團隊發生變化，他自嘲或許是年紀最大，也或許是他擁有零售通路的經驗，被趕鴨子上架接下董事長職務。

徐宜生將博太生醫的發展藍圖劃分為三個階段，他深知新藥公司「本夢比」的困境，公司要有基本的營收才能生存走得長遠，因此將公司旗下產品劃分三大部分，其一是保健品，提供已通過檢驗的保健品，作為公司穩定的現金流，「以短養長」；其二是醫材，研發具備醫材等級的產品，透過授權獲得收益；其三是新藥，最終目標是植物新藥，特別是阿茲海默症的藥物。

徐宜生特別強調了植物藥的獨特優勢。他解釋，相較於一般化學藥物，植物藥的研發有機會走FDA的「綠色通道」。因為許多天然植物成分已有長期的人體使用經驗，具備更高的安全性。這使得他們在正式進入臨床試驗前，就能先透過「人體使用經驗」獲得初步數據，大大縮短研發時程。他相信，結合台灣在農業科技與AI方面的優勢，植物新藥有機會成為繼半導體之後，台灣「第二個護國神山」。

建構全球植物新藥大平台

徐宜生深知「成事在人」的道理，企業成功最重要是經營團隊的建立，且植物新藥不僅僅在研發，法規、通路以及資本市場都是相當專業重要的一環，因此在資本市場博太有副董事長楊文達、研發找了吳啟裕博士擔任研發長，近日更延攬中研院前副院長王惠鈞進入董事會。徐宜生自豪的說，博太不僅要成為植物新藥領導廠商，更要建構全球植物新藥大平台。

他進一步闡述博太生醫在失智症新藥研發上的獨特路徑。與傳統小分子藥物從零開始的漫長研發不同，博太生醫的植物新藥，源於台灣豐富的中草藥與天然物資源。他認為，台灣擁有完善的農業基礎，可依循GACP(良好農業規範)，從源頭確保藥用植物的品質與一致性。這份「從田間到實驗室」的垂直整合能力，是許多國際大廠難以比擬的。

生命第二曲線 志業非事業

徐董透露，目前博太生醫已與四家台灣頂尖醫院，且擁有失智症中心展開合作，進行300人規模的人體研究。這項研究的數據不僅將為未來的新藥臨床試驗提供有力支持，更重要的是，能證明其在延緩阿茲海默症發病、改善病程上的潛力。他深信，植物新藥的副作用較小，且安全性高，若能成功，將能為廣大患者提供更安全、有效的治療選擇，同時也能大幅減輕健保與家庭的負擔。

他將自己經營通路事業的經驗，融入到新藥研發的行銷與策略中。他認為，新藥開發不僅是科學家的事，更需要具備市場佈局與資本運作的思維。因此，除了專注於核心研發，博太生醫也積極尋求與國際藥廠的合作，期盼在完成2B臨床試驗後，能將台灣的植物新藥推向全球市場。對他而言，博太生醫不只是一家生技公司，更是他後半生實踐「樂活」與「為社會創造價值」的志業。

在專訪最後，徐董總結了他的信念：「我希望自己不只是經營事業，而是全心投入，讓銀髮族享有尊嚴與品質的幸福生活。」他將過往在商場上的智慧，轉化為對社會的關懷。從零售的戰場，到生命的第二曲線，他始終保持著那份熱情、那份堅持，以及那份對未來的樂觀。他的人生故事，不僅是一則成功的商業傳奇，更是一面鏡子，映照出每個人都能活出「樂齡人生」的無限可能。

