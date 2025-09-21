甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

文．蔡武穆

OpenAI未來五年內將向甲骨文採購3000億美元(逾新台幣9兆元)算力，創AI史上最大算力交易案，讓甲骨文股價暴漲市值衝高，創辦人拉瑞．艾里森一度成為全球首富。而這項擴大AI伺服器建置的龐大能量所及，相關受惠台廠供應鏈已悄然浮出。

9月10日全球第二大軟體公司甲骨文(Oracle)公布財報後股價暴漲36%，市值衝到9220億美元，逼近兆元大關，擠進全球第12大企業，而創辦人艾里森一度擠下馬斯克成為全球首富，原因在於甲骨文拿下OpenAI未來五年3000億美元的算力大單，可能改寫目前的AI算力版圖。

事實上，甲骨文2026財年第一季財報並不理想，營收僅149.3億美元，年增12%，低於市場預估的150.4億美元，因為宣布簽下OpenAI約3000億美元的算力合約，從2027年開始執行，預估雲端基礎建設在2026財年營收將達180億美元，年增77%；接下來四個財年將陸續攀升至320億、730億、1,140億與1,440億美元，四年內成長高達8倍，震驚華爾街市場。

建置AI算力 OpenAI世紀豪賭

其中，最關鍵的是它的剩餘履約義務(RPO)，也就是已簽約但還沒有執行的合約，高達4550億美元，同比大增359%，甲骨文宣稱還有幾個數十億美元的合約還在洽談中，整體數字可能突破5000億美元大關。甲骨文每年營收約574億美元，這3000億美元的案子，等於未來五年內每年增加一個甲骨文公司，令人咋舌。

華爾街認為這是一場世紀的豪賭，原因在於截至6月為止，OpenAI年營收約100億美元，還不到每年必須支付600億美元的五分之一，而甲骨文未來將營收押注在單一客戶，得先大額融資購買GPU晶片及建構AI資料中心，亦有相當的風險。

OpenAI算力需求遠超微軟供量

由於OpenAI對於算力的需求遠遠超過微軟所能提供的能量，因此，雙方在今年1月終止排他條款，容許OpenAI納入其他算力來源。

市場皆知「星際之門」計畫由OpenAI及軟銀共同主持，投資金額上看5000億美元，位於德州亞伯林(Abilene)的資料中心就是星際之門的第一個項目，完工後將可提供1.2 GW的算力，可說是OpenAI擺脫微軟算力的第一步。

目前德州亞伯林的資料中心由rusoe與美國投資公司Blue Owl Capital持有，據悉，甲骨文已經簽下15年場地租約，並在今年6月斥資400萬美元向輝達買進40萬顆GPU晶片，完工後計畫把算力租給OpenAI，如今這3000億美元的大單，對後續打造AI算力中心更是如虎添翼。

事實上，不只是OpenAI，Meta、X AI、超微也向甲骨文購買算力，為何區區一家軟體公司有這樣的能耐？

雲端服務大廠向甲骨文買算力

原因在於甲骨文利用內部軟體的優勢，聯合輝達推出OCI運算叢集，此系統最多可串聯131,072顆NVIDIA Blackwell GPU，打造一個超級運算中心，幫助企業自行生成並訓練AI模型，運算能力達到前所未見的2.4 zettaFLOPS(每秒浮點的運算次數)，是目前最強的「Frontier」超級電腦的3倍，其他大型雲端服務商的6倍。

