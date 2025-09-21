快訊

樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分海陸警齊發

紐時專欄作家佛里曼：中國人下西洋棋、美國人下跳棋、川普玩大富翁

「超巨怪鳥」傻站路中間！女子大喊快逃 牠竟聽懂人話直接跟回家求收編

甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

聯合新聞網／ 理財周刊
圖片來源：Pixabay
圖片來源：Pixabay

文．蔡武穆

OpenAI未來五年內將向甲骨文採購3000億美元(逾新台幣9兆元)算力，創AI史上最大算力交易案，讓甲骨文股價暴漲市值衝高，創辦人拉瑞．艾里森一度成為全球首富。而這項擴大AI伺服器建置的龐大能量所及，相關受惠台廠供應鏈已悄然浮出。

9月10日全球第二大軟體公司甲骨文(Oracle)公布財報後股價暴漲36%，市值衝到9220億美元，逼近兆元大關，擠進全球第12大企業，而創辦人艾里森一度擠下馬斯克成為全球首富，原因在於甲骨文拿下OpenAI未來五年3000億美元的算力大單，可能改寫目前的AI算力版圖。

事實上，甲骨文2026財年第一季財報並不理想，營收僅149.3億美元，年增12%，低於市場預估的150.4億美元，因為宣布簽下OpenAI約3000億美元的算力合約，從2027年開始執行，預估雲端基礎建設在2026財年營收將達180億美元，年增77%；接下來四個財年將陸續攀升至320億、730億、1,140億與1,440億美元，四年內成長高達8倍，震驚華爾街市場。

建置AI算力 OpenAI世紀豪賭

其中，最關鍵的是它的剩餘履約義務(RPO)，也就是已簽約但還沒有執行的合約，高達4550億美元，同比大增359%，甲骨文宣稱還有幾個數十億美元的合約還在洽談中，整體數字可能突破5000億美元大關。甲骨文每年營收約574億美元，這3000億美元的案子，等於未來五年內每年增加一個甲骨文公司，令人咋舌。

華爾街認為這是一場世紀的豪賭，原因在於截至6月為止，OpenAI年營收約100億美元，還不到每年必須支付600億美元的五分之一，而甲骨文未來將營收押注在單一客戶，得先大額融資購買GPU晶片及建構AI資料中心，亦有相當的風險。

OpenAI算力需求遠超微軟供量

由於OpenAI對於算力的需求遠遠超過微軟所能提供的能量，因此，雙方在今年1月終止排他條款，容許OpenAI納入其他算力來源。

市場皆知「星際之門」計畫由OpenAI及軟銀共同主持，投資金額上看5000億美元，位於德州亞伯林(Abilene)的資料中心就是星際之門的第一個項目，完工後將可提供1.2 GW的算力，可說是OpenAI擺脫微軟算力的第一步。

目前德州亞伯林的資料中心由rusoe與美國投資公司Blue Owl Capital持有，據悉，甲骨文已經簽下15年場地租約，並在今年6月斥資400萬美元向輝達買進40萬顆GPU晶片，完工後計畫把算力租給OpenAI，如今這3000億美元的大單，對後續打造AI算力中心更是如虎添翼。

事實上，不只是OpenAI，Meta、X AI、超微也向甲骨文購買算力，為何區區一家軟體公司有這樣的能耐？

雲端服務大廠向甲骨文買算力

原因在於甲骨文利用內部軟體的優勢，聯合輝達推出OCI運算叢集，此系統最多可串聯131,072顆NVIDIA Blackwell GPU，打造一個超級運算中心，幫助企業自行生成並訓練AI模型，運算能力達到前所未見的2.4 zettaFLOPS(每秒浮點的運算次數)，是目前最強的「Frontier」超級電腦的3倍，其他大型雲端服務商的6倍。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1308期，2025.09.18出刊。

※理財周刊1308期更多精采文章：

◎封面故事>甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

◎台股25000點以上最新投資攻略來了！甲骨文概念股誰最有潛力？

◎發行人語>台電炸出大問題 區域電價更合理

◎理財我最大>博太生醫董座徐宜生 從零售王到建構植物新藥大平台的轉折人生

◎企業巡禮>寶雅熱銷MIT之光 PSK深海美肌專家以綠色美妝走向國際

◎新聞熱線>用［微］預算 直［上］竹北門牌負擔得起的好品味 首選【微上】

◎理善大家來>台灣僑外生觀看造山者：感動！

◎飆股鑫天地>AI電源商機+液冷方案 營運持續看俏

◎解碼房市>新青安貸得到 為了青年選票 卓揆開水龍頭

◎封面故事>台股站穩兩萬五 哪些股票還會大漲

◎許博解法說>新代布局無人機控制器 帶動營收大幅成長

◎財經趨勢透視鏡>經濟冷、股市熱 AI革命帶來顛覆式創新格局

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1308期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

聯發科陳冠州：與輝達技術互補 雙方合作如期進行 估2-3年開花結果

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

Google Chrome迎戰AI瀏覽器大戰！全面整合Gemini功能 美國先體驗

輝達入股英特爾 對AMD及Arm威脅大 台積電短中期影響不大

相關新聞

台灣僑外生觀看造山者：感動！

台灣僑外生觀看造山者：感動！

寶雅熱銷MIT之光 PSK深海美肌專家以綠色美妝走向國際

寶雅熱銷MIT之光 PSK深海美肌專家以綠色美妝走向國際

博太生醫董座徐宜生 從零售王到建構植物新藥大平台的轉折人生

博太生醫董座徐宜生 從零售王到建構植物新藥大平台的轉折人生

甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

台電炸出大問題 區域電價更合理

台電炸出大問題 區域電價更合理

加速都更 提振內需

加速都更 提振內需

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。