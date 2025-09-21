台電炸出大問題 區域電價更合理

文．洪寶山

高雄興達電廠爆炸，高雄市長陳其邁喊話：「各縣市用電自己負責」。台電負債率超過九成，遭遇電價凍漲與財政支出壓力，導致財務結構岌岌可危，無法支應未來電網和電源擴充投資。

現行電價結構值得檢討

現行電價結構缺乏彈性，工業用電價格偏低，住宅用電補貼過多，綠能發電成本未獲完整反映，使台電長期虧損。區域間「南電北送」「中電不北送」爭議加劇，不同區域對發電設施環境承擔、成本分擔認知分裂，「全國統一電價」模式難以兼顧區域公平。

「區域電價」主要就是根據「發電成本＋輸電損耗＋當地供需＋環境成本」來對不同地區訂不同價，而不是全台一律電價。台灣是小型孤網，北電北用不足，長距離輸電成本＋風險被「平均電價」掩蓋，不分區的電價＝把成本與風險外溢到別人家。

區域電價回歸供電合理價

區域電價，就是把真相放回帳本，把誘因放回在地。贊成方主張，可促使發電重鎮與輸電長距離地區得到更合理補償；用電大戶或工業區若離發電廠遠，需負擔輸電成本應該付較高電價。讓電價對「距離、地形、機組狀態」敏感，有價格訊號促進就地備電、就地發電、再生能源發展。

在核電除役後，AI資料中心這個吃電怪獸登場，台灣AI資料中心在2026~2030年全台新增電力需求預估約為2GW，五年增幅高達八倍，總量佔3%，但尖峰與局部電力壓力極高，需大幅加強新機組、儲能和電網，否則遇到夏季、區域集中和產業擴產易出現供電瓶頸和缺口。

台灣現有總裝置容量約53GW，可用比0.85，備轉目標15%，2025年非AI尖峰40GW，到了2030年電力缺口，非AI +1.5%、AI尖峰=0.9，退休1.0GW≈7.58GW，少一點也有接近5.75GW，多一點接近9.54GW。

2030年電力缺口達兩座核電廠

一座單機反應爐核電廠容量約1GW，一座核電廠可能有一到四個機組，所以2030年台灣的電力缺口達到兩座四個機組反應爐核電廠。但是一座核電廠落成需要多久時間，從規劃到許可約三到六年，土建到併網五到十年，整案從立項到發電，保守抓十到十五年左右，所以來不及。

若要用太陽能發電補足2030年7.58GW的電力缺口，至少需要約8338公頃的土地(相當於新竹市)專門建置地面型太陽能電站。這是以每GW太陽能需約1100公頃計算。

現階段台灣切實可用來種電(地面型太陽能)的土地，約有2,500~10,000公頃，政策強化推動下，包含漁電共生、工業區與國有閒置地，極限目標(十年內)約20,000~25,000公頃，但許多需跨部會整合、土地變更與地方協調。

建置1GW大型太陽能電廠，從規劃到發電，完整時程一般為二到三年。但是台北市、新北市、基隆市、台中市以屋頂型、棄置地開發為主，地面型空間極有限，於是台灣的電力缺口問題繞不開不同區域對發電設施環境承擔、成本分擔的問題，特別是電價一漲，通膨怎麼辦？但這是政治問題，政治人物處理這類棘手的議題，通常都是等到某種意外事件發生後，影響了民意的風向，然後順勢而為。

價反映成本 電網恢復穩定

關於漲電價可能推升通膨的問題，可設置調幅上限與過渡基金，對小店家有保價額度，且時間電價＋需求回應可幫企業降尖峰費率，總電費不一定上升。

區域電價不是變相懲罰北部，是把長距離輸電的真實成本反映回來，同時把多收的錢投資在北部電網／儲能／在地電源，從根本補強。讓每一度電回到它該有的成本，電網才會回到它該有的穩。

