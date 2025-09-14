從稀世補品到國民日常：皇燕如何用一瓶燕窩改寫華人健康市場

文．蔡武穆

一般消費大眾的概念中，燕窩是一個高級補品，除了送禮之外，很少拿來做日常的滋補，然而，金百利生醫自越南皇燕燕窩打破傳統窠臼，以「國民燕窩」的概念，以一杯咖啡的價格就能滋補養生，手握一瓶燕窩，打開旋鈕瓶蓋就可以馬上飲用，讓燕窩成為高貴卻不貴的輕奢滋養。

金百利生醫執行長陳威宇表示，依照台灣進口法規，原裝進口的食品不能有防腐劑及許多的不好配方，因此，市場上較多的即食燕窩都是以乾貨進口在台灣熬煮加工，要喝到原裝產地的的燕窩，真的少之又少。

現代科學＋古法傳承 鮮燉原裝越南金絲燕

進一步來說，瓶裝的即食燕窩，不含防腐劑保存期限較短，但市售不成文規定，製造日起算到有效期限剩下三分之一時，就可視為即期品。即便產品仍在有效期內，但通路寧可下架更換新品或降價銷售，這些都是供應商面臨的銷售困難。

為此，金百利生醫經過不斷測試改良適合台灣大部分消費者的口感之外，並符合台灣進口標準，為拉長保質期，將製作封裝過程提升，讓有充足時間可以進行銷售，經過努力，將鮮燉原裝的金絲燕窩呈現在台灣。

好東西好產品不能等，全世界燕窩產地，越南只佔2%，陳威宇自詡為『燕窩搬運工』，希望把這樣的好東西搬回台灣分享，而越南獨特的金絲燕，經檢測其唾液酸比例可達8.2%以上，富有較高的性價比。

他說明，燕窩的價值具有水溶性蛋白質、碳水化合物及礦物質，並含有珍貴的唾液酸以及豐富的胺基酸、EGF(表皮生長因子)和多醣體等營養素。

這些成分被認為對人體有多種益處，包括促進新陳代謝、健康維持、調節生理機能及維持消化道機能，自古以來都被視為養顏美容的聖品。

「在東南亞，燕窩像可樂一樣，到處都有賣」，根據燕窩含量的多寡可分為日常用、送禮用，台灣燕窩通常以禮盒方式呈現，價格昂貴。這一次，皇燕將『中藥材為複方＋燕窩成基底＝現代科學＋古法傳承』融合到產品中，以不同的產品對應不同的消費者需求，滿足不同客層需求，讓燕窩含量15-35%，調配到完美的黃金比例，「以一杯好咖啡的價格，換一瓶好滋養的燕窩」，皇燕即食燕窩系列，不是神奇藥丸，也不是快速補充能量的糖水，而是獻上一份真誠溫暖的呵護，讓即食燕窩慢慢成為生活的日常。

隨時都能喝的滋養 首創與美妝品牌合作

經調查，在快速繁忙的社會節奏下，現在年輕女性講究方便快速，就能擁有素顏、淡妝、自然美，自我保養年齡下降，今年首創與美妝品牌PSK合作，以「內服＋外敷」，由內而外散發膚裡透白的新時代女性保養概念，進一步打造「國民燕窩」的品牌。

「燕窩不是遙不可及，而是隨時都能喝的滋養」，期盼皇燕與台灣的消費者來一場『燕遇』，讓即食燕窩成為年輕化保養的新潮流。

