點亮希望 從一份早餐開始

文．理善國際關懷協會 圖．取自桃園市瑪潮關懷協會官網

2007年冬天，一群大學生為新明國小的弱勢家庭兒童舉辦冬令營。與孩子互動過程中，發現孩子成天黏著哥哥、姊姊，並且一直要人抱抱，那一刻，他們看見的不只是物質上的不足，更是心靈對愛的渴望。於是，他們決定走出去，用實際行動回應。2012年，社團法人桃園市瑪潮關懷協會正式成立，用愛陪伴許多清寒家庭和孩子，瑪潮的理念是：在別人的需要上看見自己的責任。

愛的起點：看見需要

瑪潮的核心服務「清寒國中生愛心早餐計畫」，自2013年起，瑪潮供應47所國中、800位清寒學童在學期間每日營養早餐。這份愛心行動十二年來不曾間斷，累計已發放超過95萬份早餐。當孩子們帶著早餐走進教室，臉上露出安心的笑容，有人說：「我再也不怕挨餓了！」這不只是填飽肚子，更給了他們專心學習、勇敢追夢的力量。這份愛的行動正在一步步改變孩子的生活。

不只是一份早餐 更是改變的起點

學校師長們這份早餐所帶來的奇蹟：「這份看似簡單的早餐，卻讓孩子感覺被在乎，甚至有中輟生因此重返校園。手中捧著為自己準備的早餐，感覺好溫暖。」

這份關懷也成為孩子們在體育場上的助力。桃園市石門國中橄欖球隊25位隊員多來自弱勢，其中9位受瑪潮資助。該隊2022年勇奪十人制橄欖球國中組冠軍，近十年累積十座全國冠軍，他們要透過運動扭轉人生。

桃園市新明國中棒球隊更令人動容：受資助的20位學生中，18位是棒球隊成員。他們代表台灣出征，奪下LLB世界次青少棒錦標賽第六座世界冠軍！瑪潮的早餐，正是他們追夢與前行的關鍵動力。

「台灣之光」，背後也有您的一份支持。我們可能未曾站在賽場，卻早已默默站在他們身後─成為夢想的助力，讓他們勇敢前行！

讓愛循環 讓希望永續

瑪潮深信，當孩子們的基本需求被滿足，他們才能專注於學習，勇敢追逐夢想，並在未來將這份愛傳遞下去。為了讓這份溫暖延續，我們誠摯邀請您成為孩子們的希望夥伴。

瑪潮將於11月正式啟動聖誕慈善募款活動，為清寒學生的愛心早餐計畫籌募經費，您的每一份捐款都將直接投入孩子的早餐基金，不只是填飽他們的肚子，更是投資他們的未來，給予他們安心成長、勇敢追夢的力量。

瑪潮自桃園起步，推動愛心早餐計畫，已擴及花東與南部，現在正往服務1,000位清寒國中生的目標邁進。我們的願景是藉由串聯更多社會資源，讓這份愛不斷擴展，直到全台沒有因貧困而被迫空腹上學的孩子。您的支持，就是他們最強而有力的後盾，與瑪潮一起用一份早餐，陪伴孩子走向光亮的未來。

