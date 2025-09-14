自律＋毅力 十年累積千萬資產 ETF達人：讓市場幫你賺錢！

文．蔡武穆

存錢和投資是通往財富自由的不二法門，多數人往往敗在存錢這一關，沒有第一桶金，遑論未來的投資。財經作家PG蔡至誠32歲靠著ETF累積千萬資產，羨煞許多人，背後不為人知的是他自律的生活及存錢投資的毅力。

蔡至誠是刑警出身。大學聯考同時考上成大資工及警察大學，他因為家庭經濟因素而選擇公費的警大，吃住都是免費，每月還有1萬5千元的零用錢可花，畢業之後，至少有20~30萬的存款，已經贏在起跑點上。

五年存近400萬 從警政轉跳金融

22歲警大畢業時，他為自己立下目標，30歲存到1000萬元，規定自己每年存100萬元，私下估算，若設定八年達成，年化報酬率要超過20%，較不容易。若設定十年，年化報酬率只要10%就可在32歲達成，只不過多存兩年的錢。

他大學主修刑事系，畢業後分發到桃園刑大工作三年，起薪6萬5千元，加上加班費可到6萬9千元。桃園物價不高，扣除房租及生活費，每個月至少存下4萬元，包括年終獎金10萬，一年可存下50幾萬元，後來發配到派出所兩年半，總共在警政單位五年多，已有將近400萬的存款。

他說，在刑大工作非常自由，正好符合他的個性，然而，被分到派出所處理瑣碎的事非他所願，雖然知道這是歷練的一部分，但仍感到痛苦，不得不重新探索志向，順著心中的渴望找到金融領域，大膽地從警政單位跳到金融單位，從事目前金融理財相關工作。

極致自律 從400萬到1000萬

從400萬到1000萬，他做得更極致，發揮過去在警大專一、貫徹的精神，每個月吃飯1萬元，扣除家用生活費，多餘的錢一律存下，沒有任何娛樂，更不用說出國，假日在家鑽研學習，或去運動釋放壓力。

說到此，他不禁濕紅了眼眶，「為了這一個目標，前任女友離我而去」，擦拭著眼淚說，「很多人沒有看破，想要存錢，又想要滿足慾望，根本不可能達到，你必須放棄某些東西，才能擁有你想要的東西，沒有放棄，代表你不夠想要」。

他不知道這樣做對不對，但不後悔當初的決定，接觸財經更大的趨向是探索自己，最近他讀到諾貝爾經濟學獎得主羅伯特．席勒的行為財務學，反問自己什麼才是足夠，「1000萬元對自己、對家人真的足夠了嗎？」

涉獵國內外財經著作 找出個人投資心律

身為刑事專家，凡事都得求證，他涉獵國內外多位財經專家著作，國外包括墨基爾《漫步華爾街》，以及約翰．伯格《約翰伯格投資常識》、《共同基金必勝法則》等著作，國內則有綠角部落格、財經作家李柏鋒等，穿插比較找出自己的投資心律。

其中，世界第二大基金創辦人約翰．伯格影響他最深，書中說到，「不要試圖打敗大盤，要跟隨大盤」。台灣沒有指數化基金INDEX FUND，因而選擇ETF來操作。

至於為何不選股票，他則說，操作股票需要充足的資訊，他在公部門工作，無法判斷資訊的真假，漲跌無法控制，認為ETF是非本業以外最好的投資標的。

經過審慎的評估及研究，蔡至誠把所有的資金投入美國VT上，他說，VT屬於全球性ETF，內含一萬多檔股票，已經分散風險，如果下跌，也是系統性的下跌，不是選錯股票問題。

崩盤時永遠要有可運用資金

長期來說，全球股票永遠都是上漲的，十多年來，不論是2008年金融海嘯、COVID-19疫情、俄烏戰爭到今年的關稅戰，所有系統性的下跌最後都漲回來，「真正財富重分配，反而是崩盤的時候，要為自己留一手可運用的資金」。

他透露投資心法。一、一定要股債配置，股票選擇市值型的全球ETF，過去十多年來全球股市已經上漲10%以上，不要只追求配息型的5%、6%。二、不要做花俏的產品，保持簡單、多元化。三、降低投資成本。四、定期股債再平衡，一開始八比二，後來漲到九比一，把股票賺的錢轉到債券賺利息。

衛星配置：公司債、REITS

2016年，他開始投資全球性VT，目前帳面資產比當初投資多出40%，中間還兩次共贖回400多萬，先後買了二棟房子，等於目前資產超過1000萬元，二棟房子隨著房價上漲，市價已超過3000萬元。

三年前買進第一間房後，他開始買入債券做為衛星配置，創造現金流，目前股債比重七比三。

比起美國公債，蔡至誠更偏愛公司債，像是國泰投資等級公司債(00725B)、群益ESG投等債20+(00937B)殖利率都有6%~7%，投資100萬就有6萬孳息。雖然防守能力不如公債，但有足夠的現金流，波動率還可以承受。

除了債券之外，他的衛星配置還有REITS。他說，過去十年以來，全球股市漲了7.8%、全球債券漲了4%、全球房地產漲了7%、美國房地產漲8%、台股十年年化報酬率16%，唯獨REITS只漲3.96%，遠遠落後其他投資標的。

未來降息會反映在資本利得上，對股票、債券、REITS都有利，利率降低，房租下降，會有更多人選擇租房，房租收益只增不減，目前他手上就有復華富時不動產(00712)，殖利率高達8%~9%。

默默無聞時買進 萬眾矚目時收割

蔡至誠說，他是保守的人，別人一窩蜂搶進，他越不想跟，投資就是低買高賣，默默無聞時買進、萬眾矚目時收割，目前REITS還躺在地板上，不會再差了，未來還有上漲空間。

「數十年前，儲蓄險有7%~8%，現在1%不到，目前REITS殖利率7%~8%，正好可以替代過去的儲蓄險」，他補充。

他強調，目前他的核心部位在全球VT ETF上，衛星配置產生現金流再投入VT，假設工作存5萬，衛星股息賺2萬，等於7萬元投入全球VT，跟著股市上漲，市場幫你賺錢，才容易賺到錢。

※理財周刊1307期更多精采文章：

◎封面故事>蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

◎發行人語>加速都更 提振內需

◎企業巡禮>從稀世補品到國民日常：皇燕如何用一瓶燕窩改寫華人健康市場

◎理善大家來>點亮希望 從一份早餐開始

◎理財我最大>自律＋毅力 十年累積千萬資產 ETF達人：讓市場幫你賺錢！

◎飆股鑫天地>天后復出開唱挹注 單季營運估再創高

◎解碼房市>跟著崔媽媽基金會 第一次租房就能上手！

◎封面故事>iPhone 17系列登場 蘋概股全面啟動

◎許博解法說>鴻呈布局高階AI伺服器 受惠GB300帶動成長

◎財經趨勢透視鏡>川普關稅政策大翻轉 不確定性擾動市場亂流