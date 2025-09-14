iPhone 17系列登場　蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

文．洪崇晏

蘋果年度秋季發表會於台灣時間9月10日登場，市場研究顯示，iPhone 17系列需求強勁。根據智慧型手機比價平台SellCell於8月針對2,000名美國iPhone用戶進行調查，68.3%受訪者計畫在新機推出後升級，明顯高於去年iPhone 16發表前的61.9%。

在各款新機中，iPhone 17 Pro與Pro Max成為最受期待機型，占升級計畫的38.1%。標準版iPhone 17則有16.7%的使用者青睞，而首度登場的超薄iPhone 17 Air也吸引了13.5%的目光。至於等待摺疊機的比例僅3.3%，顯示市場仍以傳統機型為主流。

手機續航力為升級主要動機 台達電、光寶科熱度不減

續航力是最主要的升級動機，53%受訪者將電池列為首要考量。其次為新設計與功能(36.2%)、螢幕(34.3%)、相機(28.1%)以及AI軟體功能(7.1%)。根據蘋果2025年供應鏈清單，供應蘋果電源的台廠就是台達電(2308)與光寶科(2301)，其中台達電此前已受惠AI伺服器的電源需求而大漲一波，股價從4月275元一路漲到9月初745元，漲勢還未結束，因為蘋果新機發表之後，台達電還有動能往千元逼近。至於近期表現比較緩的光寶科，股價於9月5日已經站上5日均線，也衝上月線之上，多頭格局沒有改變，只要蘋果的助力一推，可望挑戰200元價位。

蘋果結盟Google大贏家 鴻海寫最強8月營收

彭博報導，蘋果衝刺AI，已經與Google達成協議，要導入Gemini AI模型，有助激勵iPhone等硬體銷售，並同步促使Google加大投資AI基礎建設力道，鴻海(2317)是蘋果最大硬體組裝夥伴，也承接Google大量AI伺服器訂單，左右逢源，成最大贏家。鴻海近期股價強勢站穩200元之上，公布8月營收6065億元，年增10%，為歷年同期最高。

蘋果摺疊機指紋辨識 秋季發表釋佳音

市場傳出蘋果首款可摺疊iPhone代號為V68，外觀採書本式設計，打開後就是一台小平板，預計搭載四顆鏡頭，正面與內側各一顆、背面兩顆。另外，可能和iPhone Air一樣取消實體SIM卡槽，並且回歸過去的Touch ID，而非現行的Face ID，根據彭博報導，相關供應商已著手開發摺疊iPhone，並計畫明年初開始量產，預計秋季發布。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1307期，2025.09.11出刊。

※理財周刊1307期更多精采文章：

◎封面故事>蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

◎發行人語>加速都更 提振內需

◎企業巡禮>從稀世補品到國民日常：皇燕如何用一瓶燕窩改寫華人健康市場

◎理善大家來>點亮希望 從一份早餐開始

◎理財我最大>自律＋毅力 十年累積千萬資產 ETF達人：讓市場幫你賺錢！

◎飆股鑫天地>天后復出開唱挹注 單季營運估再創高

◎解碼房市>跟著崔媽媽基金會 第一次租房就能上手！

◎封面故事>iPhone 17系列登場 蘋概股全面啟動

◎許博解法說>鴻呈布局高階AI伺服器 受惠GB300帶動成長

◎財經趨勢透視鏡>川普關稅政策大翻轉 不確定性擾動市場亂流