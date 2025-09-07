西進中國vs.脫中入北 台灣資金外流、薪資停滯的日子又來了嗎？

文．洪寶山

台灣的小媳婦命何時才能到頭？最近東渡美國設廠成為媒體與企業家的顯學，甚至喊出到美國複製竹科的口號，筆者腦中突然閃過三十年前台商大舉西進中國的畫面，「西進」讓台灣短期賺到錢，卻也讓中國快速追上，最後引發世代政治反轉，國民黨反而因這個政策失去了三屆總統大位。三十年後台商大舉東渡美國的「脫中入北」，對台灣將來的政治經濟會發生什麼樣的影響？

台商西進 帶動「紅色供應鏈」崛起

先來複習一下台商西進的歷史。李登輝時代(1990年代)一方面推動企業往中國投資，但又擔心產業外移、過度依賴，因此提出「戒急用忍」政策，避免關鍵產業(如半導體)過度西進。結果雖然政策上有所限制，但台灣傳統產業、電子代工(如 PC、手機零組件)大量往中國移轉，帶動「紅色供應鏈」的崛起。

陳水扁(2000–2008年)執政時期對兩岸關係較保守，卻因企業需求龐大，實際上中國仍成為台灣最大投資目的地。台商在中國形成龐大製造基地，特別是珠三角、長三角、廈門、昆山，成為「世界工廠」的骨幹。

半導體產業鞏固本土 成隱形護台矽盾

馬英九時代(2008–2016年)主打「九二共識」，開放三通直航(空運、海運、郵件)，簽署ECFA(兩岸經濟合作架構協議，2010年)，大量陸客來台觀光，帶來觀光收益，兩岸交流達到最熱絡的時期。結果台灣出口高度依賴中國與香港，佔比一度超過 40%。中國利用市場優勢，逐步吸收台灣技術與產業鏈。

國民黨時代的西進政策，短期確實帶來台灣出口與投資的繁榮，陸客觀光潮與資金流入。但長期結果卻是台灣產業結構被削弱、產業空洞化，許多技術與人才流入中國，中國藉機壯大「紅色供應鏈」(如華為、中國面板、手機品牌的崛起)，當年未大規模西進的半導體產業(台積電)，反而成為台灣戰略核心，鞏固在台灣本土，成為隱形的護台矽盾。

台灣對中國出口依賴度過高，形成所謂的「經濟統戰」壓力。一旦兩岸關係緊張，台灣出口與觀光業便首當其衝。台灣內部出現「傾中」與「被統戰」的爭議，台灣年輕世代普遍對過度依賴中國感到不安，擔心經濟被綁架，最後引發 2014 年的太陽花學運，反對《服貿協議》，直接影響政治版圖，國民黨的支持率大幅下滑、失去主導地位。

蔡英文政府(2016–2024年)拒絕承認「九二共識」，推動「新南向政策」，試圖分散市場，降低對中國依賴。疫情期間看到中國封控與資訊不透明，台灣社會的「心理脫中」更加徹底。

台灣從中國市場附庸 轉變成全球供應鏈要角

「投資台灣三大方案」，吸引台商資金回流，累積總投資金額超過1.34兆元，創造了11萬個以上的就業機會，基本工資得以連續八年調漲，時薪從133元漲到183元，共增加50元，漲幅約37.6%；月薪從21,009元漲到27,470元，共增加6,461元，漲幅約30.7%。

美國以「晶片四方聯盟」(Chip 4，美日韓台)為核心，台灣被鎖進美國的高科技供應鏈。台灣被定位為「民主供應鏈」的一環，不只是經濟角色，更是地緣戰略前哨。

2016、2020年台灣總統大選，蔡英文兩次大勝，背後就是「抗中保台」情緒結合「經濟安全」牌。蔡英文執政的八年，台灣從「中國市場的附庸」，轉身成為「全球供應鏈的要角」。

美國認證 台美在半導體產業不是盟友關係

川普再次接掌白宮後，對台灣的半導體主要抱持一種高度戰略價值，但又深懷戒心 的態度。幾度揚言對半導體產業課重稅，川普甚至明言：「台積電如果不在美國蓋廠，就會被課重稅」，逼著台積電在美國大規模投資1680億美元，既是壓迫，也是一種政治交易。

8月27日美國財政部長貝森特直言：「世界上99%的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的『國家安全風險』，甚至是1973年石油危機以來首見，聲稱川普政府必須為美國的經濟『去風險化』」。由此可知，美台的「盟友」關係已經質變成「競爭」關係，川普政府既重視合作實利，也保有碎裂平衡的意義。

高關稅威脅 把印度和中國送作堆

以印度為例，原本美國是拉攏印度加入民主陣營對抗中國，但現在為了結束烏俄戰爭，用50%關稅來阻止印度購買俄油，印度不願配合，因為當初就是美國要印度買俄油，現在拿來當作提高關稅的藉口，正所謂「敵人的敵人就是朋友」，反倒將印度與中國送作堆，印度總理莫迪將出席8月31日至9月1日舉行的上海合作組織天津峰會，並和習近平會晤。

在半導體產業裡，美國已經認證台美不是盟友關係，是競爭對手，是美國官方認定具備威脅到國安的「境外對手」，美國急於將台灣打造的護國矽盾拆掉，然後要台灣買一大堆軍火，到底安的是什麼居心？

人才、技術輸出美國 台灣薪資再次停滯？

更好笑的是，竟然台灣內部還有鼓吹去美國複製竹科的論調，難道非要重演三十年前台商西進，把人才跟技術輸出美國，讓美國偉大，讓台灣本土薪資再一次停滯三十年的翻版嗎？川普不是最敬佩硬漢嗎？台灣人不是尚勇嗎？真心不懂，跟美國說NO有這麼難嗎？

應該沒有人會想到川普主政下的國家資本主義，跟有中國特色的社會主義制度會是殊途同歸，那麼台灣是不是也要來搞一個「有台灣特色的國家資本主義」，否則就像台積電拿了台灣政府這麼多政策的好處，結果自己跑去白宮宣布擴大美國投資，違背了創辦人的初衷，也對台灣的關稅談判沒有幫助。既然「日頭赤炎炎，隨人顧性命」，以後台積電缺電的時候，請不要犧牲民生用電。

