文．李三財 圖．台北青角提供

秋天是我在家扶的感恩時光，2012年因為包場邀請家扶中心小朋友觀賞《不老騎士》公益電影的關係，與家扶基金會結下慈善之緣，爾後受邀擔任北台北家扶中心之扶幼委員，十年來讓我學習到更多！這當中非常感謝戴美玉主委與張如萱主任的引導，了解台灣社會青少年發展。今年八月開了就諦書屋，每日都駐守招待客人，比較沒時間像從前每年都出席參與台北青角年度活動，但還是很祝福，並和社區民眾分享這個值得大家出席的特展活動。

走進社區、扎根在地，台北青角與文山親角多年來陪伴無數兒童、青少年與家庭，從課後陪伴到心理成長，從親職支持到職涯探索，用溫暖與專業接住每一個生命故事。

家扶基金會台北青角(由北台北家扶中心改制)於2018年在台北市北投區設置，服務大台北地區的青少年族群，涵蓋國小六年級至高中三年級學生，始終致力於陪伴青少年健康成長，成為許多青少年在人生轉彎處的重要支持力量。而位於木柵路的文山親角則於2021年成立，聚焦於學齡前兒童及家長，拓展服務觸角，從孩子的早期發展到家庭整體支持，打造更周全的照顧網絡。

相信每個人都值得被看見、被理解、被接住

台北青角一直相信「溫暖陪伴、友善包容」的力量，用各種活動和課程，把服務深入社區，讓孩子、青少年及家長，在遇到煩惱或困難時都能感受到被理解、被接住的溫柔。我們兩處據點也持續努力推動社區的初級預防工作，連結在地資源，建立心理支持網，讓社區變得更有安全感、更有力量。未來，我們會繼續走進每一個角落，用穩定而溫暖的陪伴，成為大家可以安心靠近、放心依賴的好鄰居。

這場特展是台北青角多年努力的縮影，更是孩子、青少年與家長生命歷程的見證。台北青角邀請大家走進展間，一起看見轉變的力量，理解孩子與家庭的內心宇宙，並成為彼此生命中的「承接者」。

【2025台北青角特展】

主辦單位：家扶基金會台北青角

特展開放時段：2025年9月6日(六) 12:00-17:00~2025年9月7日(日) 09:00-16:00

特展地點：台北市萬華區康定路173巷(剝皮寮歷史街區13、15號展間)

特展內容：三大主題展─「童年的陪伴」、「青少年的探索」以及「家長與家庭的成長」

=專題講座=

9/6

1400-1500「青春C癮力！家長別當機：面對叛逆期的溝通解方」

1530-1630「爸媽不崩潰手冊：搞懂學齡前的神隊友養成術！」

9/7

1000-1200「用生命影響生命的教育」

1400-1530「面對孩子的情緒風暴，你/妳累了嗎？」

