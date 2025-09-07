合隆毛廠傳承五代持續創新轉型 延續消費者對羽絨的情感價值

文．蔡武穆

一家公司要傳承三代歷久不衰就已經很困難了，更何況是五代，合隆毛廠正是經典的案例，公司已經有117年歷史，目前由第五代接班人陳彥誠掌舵，站在前人的基礎上創新、轉型，再度擦亮合隆毛廠百年來的品牌意象。

第五代接班 重新定義品牌形象

合隆毛廠是國內布局最廣、歷史最悠久的羽絨製造商，第四代接班人陳焜耀臨危受命，扛下巨額負債，帶領公司重新開拓歐美市場，奠定全球羽絨產業的領先地位，還親自參與羽絨標準的制定，對羽絨產業貢獻良多。

第五代接班人陳彥誠從小到紐西蘭讀書，接受西方文化的薰陶，思維和溝通方式都和西方人比較接近，敢於思考、提問的個性，讓他在商場上跳脫傳統窠臼，走出自己的路。

合隆毛廠在不同時代有不同的突破，第三代陳彥誠的爺爺赴新加坡尋求新的機會，創立新加坡合隆毛廠，第四代的父親則赴中國大陸拓展，提升羽絨的品質，引起美國大廠的注意。到他手上則細細體察消費者需要，重新定義品牌的形象。

陳彥誠說，比起時代，他比較喜歡講時空，因為時代較為漫長，通常一個世代只會做一件事情，時空短暫而驟變，必須隨時提出因應策略。比方說，美國希望再次偉大，而中國大陸、印度、東南亞相繼崛起，合隆在這樣一個時空氛圍下，如何找出自己的定位？

發展自有品牌 為消費者量身打造羽絨寢具

過去合隆是羽絨技術的編輯者，但他心裡明白，一旦標準確立，就會有人以最低標準在市場低空飛過，而造成某種亂象，因此，如何讓消費者買得安心、用到最實惠的產品，就是他接下來要努力的目標。

他分析市場發現，消費者不是要多好、多昂貴的羽絨，而是如何擁有一晚好的睡眠，於是在品牌策略上，就不是單純的賣羽絨枕、羽絨被，而是根據消費者的體態、睡姿，量身打造適合的羽絨寢具。

「合隆羽藏」門市中，記者親自試躺，店員小姐在耳邊輕輕詢問，「您平常是仰睡還是側睡？羽絨枕依羽絨比例不同，有高(70%)、中(50%)、低(10%)位階各不同的支撐壓力，包覆感和彈感也不同，客人可以選擇自己喜歡的感覺。」

羽絨被則根據重量和溫度分為三個等級，9~10 TOG、6~7 TOG、3~4 TOG，依次為冬天、一年四季、夏天搭配空調使用，每一個人對熱的感受不同，要試躺才會有感覺。

同時，銷售團隊發現，消費者的痛點在羽絨的保養和維修，於是公司推出「十年保固、終身保修」的方案，還專程到府收送，受到消費者廣大讚譽及好評。十年下來，「合隆羽藏」部門年營收從最初的八百萬快速攀升到一億元，羽絨被專門店的名號已深深扎根在台灣人心中。

陳彥誠接手這十年，除了發展自有品牌「合隆羽藏」之外，更推升合隆毛廠為保暖素材的專家，營運品項從羽絨拓展到化纖領域，成為公司營收的第二把利器。

從羽絨拓展到化纖領域 獲國際品牌採用

他說明，天然羽絨雖然優於化學纖維，但是羽絨單價高，整體市場比化學纖維小，運用面受到侷限。其次，市場普遍認為化纖是劣等的便宜貨，這是錯誤的認知，事實上，化纖也有好的品質和價格，合隆毛廠想顛覆大家的認知。

「羽絨一公斤50~60美元，化纖一公斤2美元，我們找到技術突破點，一公斤10美元的市場，目前已經獲得國際品牌NIKE、TNF採用，就像法拉利、豐田各有各的市場，不會因為豐田賣得多，法拉利就沒人買」。

發展出化纖第二事業，是為了解決不同需求而創造出不同價值，他強調，羽絨還是公司的核心主體，未來市場或時空轉變，才有能力順應潮流，不被市場擊敗。

跳出產業框架 激發創新能量

從父親那接手家族事業，陳彥誠是身段柔軟且執行力果斷的領導者，他認為，只要目標明確，重點就不在於聽誰的或不聽誰的，而是要如何走到那裡去。要走到那裡，中間一定會做出調整或改變，其中有痛苦、有掙扎，但也激發出更多創新的能量。

他常跳出產業的框架，從制高點來看公司，「117年的公司很老但是不大，把自己框在羽絨界裡自我感覺良好，對公司沒有好處」，波克夏．海瑟威曾是全球最賺錢的紡織公司，但巴菲特並沒有把自己框架在紡織業裡，反而成為全球最知名的投資公司。

因此，他常常跟父親討論成功的定義，「當對成功的定義不明確，就難以定義出目標」，舉例來說，當下人手一機，誰還用紙地圖，成為全世界最厲害的紙地圖公司有機會存活，但創造的價值非常有限。

「合隆羽藏」把保養服務拉出來，解決消費者的痛點，就是在創造出自己的價值，近期赴越南設化纖工廠、到緬甸設羽絨廠，也是為下一個世代的市場轉變，提前作準備。

遠赴黑龍江設廠 磨出超乎年齡的眼界和意志力

陳彥誠二十幾歲就被父親派到黑龍江設廠，在天寒地凍之下奔走，他認為沒有所謂的辛不辛苦，目標明確就是把事情做好，要說辛苦，加薩走廊、敘利亞、烏克蘭的婦女和小孩更辛苦，因為他們連明天、連下一餐都不知道在哪裡！

他把事情看得很平常，該做什麼就做什麼，因為要隨時應付建廠的問題，腦筋動得比別人快，從而磨練出超乎年齡的眼界和意志力。

黑龍江建廠之後，為了留下人生見證，他每年給自己一個挑戰，剛開始是馬拉松、超級馬拉松，後來和父親一起征服四大極地馬拉松，意志力獲得父親的肯定，回國後馬上宣布「可以接班了！」

下一步：立足台灣、放眼世界

「只要清楚目標，後面就是怎麼達到的問題，就不會很困難」，他說，自己的個性比較直接，如果不是經營家族事業，他不會遇到這麼多的機會和挑戰，得到更多的成長，有勇氣去面對下一個未知。

至於下一步藍圖規畫，他感性地說，立足台灣、放眼世界，把合隆毛廠做到像拉鍊廠YKK一樣水準的公司。「合隆羽藏」不只讓大家有更好的生活品質，從保養到翻修，更要延續消費者對羽絨被、羽絨枕的情感價值。

※理財周刊1306期更多精采文章：

◎封面故事>九月降息+季底作帳 備戰資金行情

◎發行人語>半導體展聚焦

◎理財我最大>合隆毛廠傳承五代持續創新轉型 延續消費者對羽絨的情感價值

◎全球理財觀>西進中國vs.脫中入北 台灣資金外流、薪資停滯的日子又來了嗎？

◎理善大家來>2025台北青角特展

◎飆股鑫天地>不畏匯損Q2賺贏首季 營運一路看旺至明後年

◎解碼房市>誰在道德綁架央行?! 九月理監事會又來了

◎封面故事>投信季底作帳20檔潛力股

◎許博解法說>AI成長動能挹注 竹陞科技營收大躍進

◎財經趨勢透視鏡>AI引領台股前行 分層資產配置參與多頭行情