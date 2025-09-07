九月降息+季底作帳 備戰資金行情

文．張興華

台股進入9月，外在的美國對等關稅稅率大致底定，對內的大罷免對峙情勢已經畫上句點，而長達兩個月的暑假也已結束，在政經情勢一切就緒的情況下，上市櫃市場也將迎來9月的新氣象。

近十年9月台股跌多漲少

統計近十年來台股9月行情表現，發現自民國104年起至113年9月台股指數漲跌比例為3比7，即十年來9月台股行情表現是跌多漲少，雖然同樣是面臨第三季底有投信法人作帳行情的利多題材，但若扣掉109年至111年連續三年受新冠疫情非經濟性因素干擾影響，實際上台股9月份的漲跌表現應是3比4差距。

若再與台股先行指標的台積電(2330)與台股大盤表現對照，在近十年9月股價漲跌，卻是呈現6比3的漲多跌少局面，其中106年的月線是收在平盤，而從台積電今年9月業績表現，市場預估包括AI晶片需求，以及蘋果2奈米晶片產能全包之下，台積電業績成長動能沒有看衰的跡象，市場對台積電9月股價表現也是多有期待，況且國安基金迄今仍未退場，對大盤、台積電股價均上了保險。

台股今年9月有別以往

市場法人分析指出，台股散戶占比約近6成，9月正值開學季，許多家庭面臨註冊需要，對投資台股資金有排擠效應，多少會影響到市場資金動能。根據統計資料顯示，第三季台股各月的市場總成交值呈現逐月遞減情況，7月份上市櫃公司陸續派發股利到帳，投資機構、法人及散戶於股利入帳後，部分資金會轉化成市場資金動能投注股市，所以第三季的7月資金動能最強，當月總成交值亦最高，隨後則是逐月縮減，這部分可從台股近五年第三季各月成交總值變化獲得印證。

理周投研部表示，今年台股9月表現市場預期將有別於以往，除了有投信法人季底作帳行情可以期待外，AI產業因北美雲端業者Q2財報表現高於市場預期，並且擴大資本支出進行AI基礎建設競賽，也帶動對台股AI供應鏈的需求，根據上市櫃公司7月合併營收達4.07兆元，月增2.6%、年增3.4%，再創歷史最強7月營收，雖然輸美對等關稅確定為20%+N，但後續上市櫃公司8月整體營收可能因搶貨潮不再而受影響，不過若與去年同月比較，整體8月營收至少可以維持年增應不成問題。

Fed降息將為市場注入資金動能

此外，最受市場關注的便是美國聯準會在時隔九個月，即最快可望於9月17日政策會議上宣布降息至少1碼，降息的根據源自聯準會主席鮑爾任內最後一次出席8月22日在Jackson Hole年會時表示，目前美國勞動市場正處於奇特的平衡，勞動供需呈現放緩，導致就業市場面臨下行風險，一旦這些風險發生，可能會來得非常迅速。他認為關稅對目前物價造成長期的上行壓力，需要進行謹慎評估。而市場解讀鮑爾前述談話已明顯出現鴿派轉向，目前市場預期9月降息1碼(25個基點)機率已上升至90%。

對於聯準會的鴿派轉向，並預期9月中旬可望降息的談話與預測，美股四大指數均給予正面回應，期望藉著聯準會9月降息，能為企業降低融資成本，並為市場注入資金動能。

