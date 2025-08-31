快訊

高溫上看36度！這日低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

北市警局長親上火線！稱黃國昌涉非法集會對警勒頸 報北檢指揮偵辦

鞏固邦交？傳陸向宏都拉斯採購3000頓白蝦 消息人士：有望成為亞洲首要市場

從家族糕餅香走出來的品牌逆襲：簡單李 把台灣味做成世界禮物

聯合新聞網／ 理財周刊

文．許洛婕 圖．簡單李提供

走進「簡單李」的工坊，空氣裡有焦糖與奶油交織的香氣。那不是單純的甜味，而是一種被時間沉澱過的記憶。

從糕餅世家的走廊到自己的舞台

簡單李創辦人李冠勳笑著說：「我對甜點的第一個印象，是小時候站在爸媽的糕餅店櫃檯邊，偷吃剛出爐的餅乾。」那是家已有六十年歷史的傳統糕餅店，父母在爐火間打拚，他在櫃檯、倉庫、廚房間穿梭，看著配方比例、聽著客人閒聊、感受行銷話術的分寸。

店裡沒有寒暑假，他的假期就是收銀、上架、搬貨、進內廠幫忙。雖然曾羨慕同學能去旅行、打球，但那段時間為他日後的創業埋下了許多基礎，對食材比例的敏感、觀察顧客表情的能力、行銷話術的掌握，都在耳濡目染中內化成習慣。

那段日子，甜點帶著家的氣味，按著日常的步調出現在生活裡。多年後，當李冠勳決定離開家族、創立屬於自己的品牌時，正值與家人關係陷入低潮的時刻。

「那段時間很掙扎，也懷疑過自己是不是真的適合走這條路。」

對李冠勳來說，創業是一場往前走的嘗試，也是一種尋找連結的方式。

他認為，「簡單李」這個名字，既是姓氏的延伸，也是一種對初衷的堅守，市場再喧囂，品牌與人生依然要保有純粹的簡單。

從一塊餅乾開始的品牌記憶

2019年，「簡單李」用焦糖夾心餅乾打響名號。酥脆餅皮搭配綿密焦糖餡，層次分明，在節慶禮盒市場掀起話題。李冠勳的理念很明確—餅乾該留在人們的記憶裡，而不只是停留在味蕾，所以他把品牌的探索方向放在「台灣風土」。

於是，鳳梨牛軋夾心餅乾誕生了，酸甜的土鳳梨遇上醇厚的牛軋糖，成為外國旅客心中最具代表性的台灣伴手禮。接著，三星蔥鹽胡麻夾心餅也出場，鹹香中夾帶蔥的微辣與芝麻的濃香，讓人一口就嚐到宜蘭的田野氣息與在地氣味。

在市場布局上，李冠勳刻意放慢腳步。他沒有鋪滿各大通路，而是專注在節慶限定與客製禮盒策略，讓顧客在等待中產生期待。新品一旦上市，經常還沒到節日便已售罄，這是市場對品質與創意的直接肯定。

科技腦袋做糕餅 讓品質可複製

2021年，李冠勳決定擴大產能、搬遷新廠，並開始嘗試進駐百貨櫃位。這一步，是風險，也是轉折。

「當品牌被看見，標準就會拉高。你不能只滿足眼前的訂單，要準備好接下更多倍的需求。」

李冠勳的經營思維有著科技業的影子，模組化與數據化被他視為品牌走向長遠的基礎。

在產線上，引進自動化設備取代部分人力，不僅解決人力短缺，也讓品質保持穩定；在研發端，建立實驗室測試流程，精準掌握保存效期與口感變化，讓產品開發不再憑感覺，而是建立在驗證與數據之上。

李冠勳用報表讀懂消費者的喜好，檢視每一波節慶檔期的成效。這套方法，讓品牌在四年內營收破億，並穩定推進海外市場。

「模組化和數據化，不是要取代職人的精神，而是要讓好的品質能被複製、被放大。」這也是他品牌信念堅持之一。

把思念裝進禮盒 送出台灣的味道

2025年中秋，「簡單李」推出全新概念禮盒「瓶信月緣」，靈感來自漂流瓶。李冠勳將紅豆沙與鹹蛋黃奶油包進酥鬆餅乾中，甜鹹交織、口感輕盈不膩，顛覆傳統月餅的厚重感。

「我希望每一盒禮盒都像一封信，有重量、有溫度。」李冠勳說。

對他來說，糕點不該只是節慶的伴手禮，更應該是能傳遞情感的媒介。這份情感，讓海外市場的消費者也能共鳴。

如今，簡單李的禮盒已走進美國、加拿大與港澳的選品店與亞洲超市，成為海外華人與甜點愛好者的節慶必備。海外顧客帶走的不只是一盒餅乾，還有一段台灣的故事，土地的味道、節慶的文化、設計的細節。

在李冠勳眼中，節慶經濟從來不是短暫的銷售高峰，是一場與顧客的長期約定。從中秋到過年，每一次新品都是一次新的相聚理由，也是品牌在市場中持續被記起的關鍵。

節慶經濟的推進器

「簡單李」在海外市場的成功，來自品牌對細節的重視。除了堅持使用台灣在地食材、將包裝與文化故事結合，也針對不同市場調整風味。每一次節慶限定商品上架，往往都是話題與搶購並行。

根據Dataintelo研究報告，全球食品禮盒市場有望由2023年的125億美元成長至2032年的208億美元，年複合成長率約6.1%，台灣與亞太地區的食品禮盒市場也正在快速成長的道路上。這對「簡單李」而言，意味著更大的舞台與更多可能，將台灣味推向世界。

「我們不急著拓店，最重要的是，穩定提供顧客信賴的品質與服務。」

李冠勳要用「簡單」與「質感」四個字，從家族老店的櫃檯，到如今走向世界的禮盒，他將甜點變成時間裡的記憶標籤，「簡單李」寫下的，是一段讓人嚐得到溫度、記得住味道的旅程。

※理財周刊1305期更多精采文章：

◎封面故事>機器人新大腦 新標的股IPC、電源崛起 研華被嚴重低估 台達電上看千元

◎大換手大行情>台積電攻1400 台股主升段漲到哪？

◎發行人語>鮑爾「唱鴿」激勵股市

◎新聞熱線>想睡得好，先補充色胺酸！《PRIMEPLUS 健康設計家》和你一起打造好眠體質

◎新聞熱線>綠奢之境「之序」 國際新奢寓所 引領居住哲學邁向嶄新篇章

◎理財我最大>從家族糕餅香走出來的品牌逆襲：簡單李，把台灣味做成世界禮物

◎理善大家來>理周理財營助學 在青春的起跑線上為夢想備足燃料

◎股博士袁中麟-要你股漲>成長股操作策略─由2025Q2財報篩選出成長潛力股

◎解碼房市>房市湧解約3大潮 引來內政部大動作澄清

◎封面故事>大換手大行情 搶搭主力法人順風車

◎許博解法說>大研生醫精準高齡化健康與數位化帶動成長

◎財經趨勢透視鏡>AI產業之外的投資新主旋律

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1305期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

屏東推廣身障團體中秋伴手禮 盼銷量破1萬盒

爆紅「現烤費南雪」走出台北！不是快閃 「ButterSays」插旗新竹 首發限定「高知西柚費南雪、焦糖千層酥」必買

胡川安說不盡的台灣味 透過美食看見時代縮影

高顏值中秋公益禮盒「是檸」 為遠方孩子帶來希望

相關新聞

從家族糕餅香走出來的品牌逆襲：簡單李 把台灣味做成世界禮物

從家族糕餅香走出來的品牌逆襲：簡單李，把台灣味做成世界禮物

理周理財營助學 在青春的起跑線上為夢想備足燃料

理周理財營助學 在青春的起跑線上為夢想備足燃料

機器人新大腦 新標的股IPC、電源崛起 研華被嚴重低估 台達電上看千元

機器人新大腦 新標的股IPC、電源崛起 研華被嚴重低估 台達電上看千元

鮑爾「唱鴿」激勵股市

鮑爾「唱鴿」激勵股市

就諦書屋 寫一本給台灣的情書

就諦書屋 寫一本給台灣的情書

重建400天！仁愛鄉新武界橋災後交通命脈復通

重建400天！仁愛鄉新武界橋災後交通命脈復通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。