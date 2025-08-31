從家族糕餅香走出來的品牌逆襲：簡單李，把台灣味做成世界禮物

文．許洛婕 圖．簡單李提供

走進「簡單李」的工坊，空氣裡有焦糖與奶油交織的香氣。那不是單純的甜味，而是一種被時間沉澱過的記憶。

從糕餅世家的走廊到自己的舞台

簡單李創辦人李冠勳笑著說：「我對甜點的第一個印象，是小時候站在爸媽的糕餅店櫃檯邊，偷吃剛出爐的餅乾。」那是家已有六十年歷史的傳統糕餅店，父母在爐火間打拚，他在櫃檯、倉庫、廚房間穿梭，看著配方比例、聽著客人閒聊、感受行銷話術的分寸。

店裡沒有寒暑假，他的假期就是收銀、上架、搬貨、進內廠幫忙。雖然曾羨慕同學能去旅行、打球，但那段時間為他日後的創業埋下了許多基礎，對食材比例的敏感、觀察顧客表情的能力、行銷話術的掌握，都在耳濡目染中內化成習慣。

那段日子，甜點帶著家的氣味，按著日常的步調出現在生活裡。多年後，當李冠勳決定離開家族、創立屬於自己的品牌時，正值與家人關係陷入低潮的時刻。

「那段時間很掙扎，也懷疑過自己是不是真的適合走這條路。」

對李冠勳來說，創業是一場往前走的嘗試，也是一種尋找連結的方式。

他認為，「簡單李」這個名字，既是姓氏的延伸，也是一種對初衷的堅守，市場再喧囂，品牌與人生依然要保有純粹的簡單。

從一塊餅乾開始的品牌記憶

2019年，「簡單李」用焦糖夾心餅乾打響名號。酥脆餅皮搭配綿密焦糖餡，層次分明，在節慶禮盒市場掀起話題。李冠勳的理念很明確—餅乾該留在人們的記憶裡，而不只是停留在味蕾，所以他把品牌的探索方向放在「台灣風土」。

於是，鳳梨牛軋夾心餅乾誕生了，酸甜的土鳳梨遇上醇厚的牛軋糖，成為外國旅客心中最具代表性的台灣伴手禮。接著，三星蔥鹽胡麻夾心餅也出場，鹹香中夾帶蔥的微辣與芝麻的濃香，讓人一口就嚐到宜蘭的田野氣息與在地氣味。

在市場布局上，李冠勳刻意放慢腳步。他沒有鋪滿各大通路，而是專注在節慶限定與客製禮盒策略，讓顧客在等待中產生期待。新品一旦上市，經常還沒到節日便已售罄，這是市場對品質與創意的直接肯定。

科技腦袋做糕餅 讓品質可複製

2021年，李冠勳決定擴大產能、搬遷新廠，並開始嘗試進駐百貨櫃位。這一步，是風險，也是轉折。

「當品牌被看見，標準就會拉高。你不能只滿足眼前的訂單，要準備好接下更多倍的需求。」

李冠勳的經營思維有著科技業的影子，模組化與數據化被他視為品牌走向長遠的基礎。

在產線上，引進自動化設備取代部分人力，不僅解決人力短缺，也讓品質保持穩定；在研發端，建立實驗室測試流程，精準掌握保存效期與口感變化，讓產品開發不再憑感覺，而是建立在驗證與數據之上。

李冠勳用報表讀懂消費者的喜好，檢視每一波節慶檔期的成效。這套方法，讓品牌在四年內營收破億，並穩定推進海外市場。

「模組化和數據化，不是要取代職人的精神，而是要讓好的品質能被複製、被放大。」這也是他品牌信念堅持之一。

把思念裝進禮盒 送出台灣的味道

2025年中秋，「簡單李」推出全新概念禮盒「瓶信月緣」，靈感來自漂流瓶。李冠勳將紅豆沙與鹹蛋黃奶油包進酥鬆餅乾中，甜鹹交織、口感輕盈不膩，顛覆傳統月餅的厚重感。

「我希望每一盒禮盒都像一封信，有重量、有溫度。」李冠勳說。

對他來說，糕點不該只是節慶的伴手禮，更應該是能傳遞情感的媒介。這份情感，讓海外市場的消費者也能共鳴。

如今，簡單李的禮盒已走進美國、加拿大與港澳的選品店與亞洲超市，成為海外華人與甜點愛好者的節慶必備。海外顧客帶走的不只是一盒餅乾，還有一段台灣的故事，土地的味道、節慶的文化、設計的細節。

在李冠勳眼中，節慶經濟從來不是短暫的銷售高峰，是一場與顧客的長期約定。從中秋到過年，每一次新品都是一次新的相聚理由，也是品牌在市場中持續被記起的關鍵。

節慶經濟的推進器

「簡單李」在海外市場的成功，來自品牌對細節的重視。除了堅持使用台灣在地食材、將包裝與文化故事結合，也針對不同市場調整風味。每一次節慶限定商品上架，往往都是話題與搶購並行。

根據Dataintelo研究報告，全球食品禮盒市場有望由2023年的125億美元成長至2032年的208億美元，年複合成長率約6.1%，台灣與亞太地區的食品禮盒市場也正在快速成長的道路上。這對「簡單李」而言，意味著更大的舞台與更多可能，將台灣味推向世界。

「我們不急著拓店，最重要的是，穩定提供顧客信賴的品質與服務。」

李冠勳要用「簡單」與「質感」四個字，從家族老店的櫃檯，到如今走向世界的禮盒，他將甜點變成時間裡的記憶標籤，「簡單李」寫下的，是一段讓人嚐得到溫度、記得住味道的旅程。

