文、圖．理周教育基金會

在青春的起跑線上，成績與選擇固然重要，但更關鍵的是：你是否懂得為自己的夢想備足燃料？由理周教育基金會主辦的青少年理財培訓營已持續十年，今年第十七期以《青春小股東》為題，帶領青少年學習以正確的財務思維與行動力，成為自己夢想的第一位投資人。

職涯×理財：從夢想到本金的實作練習

現任Business Insider Taiwan總編輯林筠騏，以《夢想的聲音》引導學生思考職涯與理財的關聯。她提醒：「追求財富前，必須先找到屬於自己的『才』。」理財不只是數字，而是人生選擇─你既可以是消費者，也是投資者。

她以「七二法則」說明複利與長期投資的力量，並點出投資與負債的差別：前者讓錢替你工作，後者則讓你為錢奔波。當手中有100萬時，選擇買房或投資股市，考驗的是風險承受與人生規劃。

她也舉猶太民族為例，強調教育、社群互助與長期規劃的價值，提醒青少年：理財是一種對未來的態度。唯有投資自己，並找到同行的夥伴，夢想才能真正啟航。

方鈞老師的《夢想的本金》課程則以理財入門為主，透過遊戲化模擬，讓學生體驗現金流、股市波動與生活抉擇，理解「記帳」與「風險」不只是技巧，而是支撐夢想的基石。遊戲設計類似大富翁：學生透過職業角色設定，在過程中可選擇「付費提升技能」來增加收入。課後覆盤時，大家會檢視哪些決策帶來財富、哪些導致破財。這樣的設計不僅貼近生活的多變，也讓學生明白─投資不只存在於財務市場，更可以投資自己，因為提升能力本身，就是增加未來收入的最佳方式。

朱家泓帶領《夢想啟航》

朱家泓老師的演講最觸動人心之處，在於他選擇攤開自己的人生。從國中「太保」到軍旅學習紀律、再到創業失敗跌落谷底，他一步步修正航道，也在過程中淬鍊出今日的洞見。

他提醒大家，世界上只有1%的天才、5%的富二代，但每個人都擁有同樣的24小時，關鍵在於如何選擇使用時間。夢想不在起點，而在於持續累積。更重要的課題，不是賺多少錢，而是「與誰同行」─正向的夥伴能推動夢想，消耗的關係則會讓夢想沉沒。

最後，老師用最熟悉的技術分析作比喻，提醒學生們：「人生就像一條趨勢線，只要你持續努力，無論眼前的曲線多麼震盪，總有一天會出現黃金交叉。那就是屬於你的人生大漲。」

他寄語青少年：青春的關鍵不是短暫的熱血，而是找到一條屬於自己的道路，並且堅定不移地走下去。夢想需要一步一腳印去實踐，速度快慢都不重要，重要的是，你要始終記得自己為什麼出發。

在這場營隊裡，夢想不再只是紙上的想像，金錢也不再只是冰冷的數字。當學生在課程中探索職涯、在遊戲裡模擬選擇、在演講中感受真實故事，他們逐漸理解：夢想需要燃料，而這份燃料正來自於對自己、對時間、對未來的投資。理周教育基金會希望，透過《青春小股東》，讓每位青少年都能帶著更清晰的方向與勇氣，啟動屬於自己的青春航程。

※理財周刊1305期更多精采文章：

◎封面故事>機器人新大腦 新標的股IPC、電源崛起 研華被嚴重低估 台達電上看千元

◎大換手大行情>台積電攻1400 台股主升段漲到哪？

◎發行人語>鮑爾「唱鴿」激勵股市

◎新聞熱線>想睡得好，先補充色胺酸！《PRIMEPLUS 健康設計家》和你一起打造好眠體質

◎新聞熱線>綠奢之境「之序」 國際新奢寓所 引領居住哲學邁向嶄新篇章

◎理財我最大>從家族糕餅香走出來的品牌逆襲：簡單李，把台灣味做成世界禮物

◎理善大家來>理周理財營助學 在青春的起跑線上為夢想備足燃料

◎股博士袁中麟-要你股漲>成長股操作策略─由2025Q2財報篩選出成長潛力股

◎解碼房市>房市湧解約3大潮 引來內政部大動作澄清

◎封面故事>大換手大行情 搶搭主力法人順風車

◎許博解法說>大研生醫精準高齡化健康與數位化帶動成長

◎財經趨勢透視鏡>AI產業之外的投資新主旋律