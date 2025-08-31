機器人新大腦 新標的股IPC、電源崛起 研華被嚴重低估 台達電上看千元

文．洪崇晏

市場屏息等待輝達(NVIDIA)最新財報之際，輝達執行長黃仁勳8月26日透過新聞稿宣布，AI機器人電腦Jetson AGX Thor開發者套件與生產模組全面上市，採用Blackwell繪圖處理器(GPU)，相較前一代產品的AI運算能力提升7.5倍、能源效率提升3.5倍，將加速通用機器人時代到來。輝達指出，這款全新系統模組讓機器人能與人類和物理世界進行即時、智慧的互動。Jetson Thor也解鎖了對於人形機器人、農業與手術輔助等高效能物理AI應用而言，至關重要的即時推論技術。消息一出，台灣輝達機器人腦概念股預期將有所表現。

鴻海優先受惠輝達機器人 FoxBrain為輝達機器人腦核心

市場傳出，鴻海美國德州休士頓新工廠將導入與輝達合作的人形機器人，明年Q1上線，生產GB300 AI伺服器。鴻海正在訓練機器人拿取與放置物體、插入纜線的組裝工作，至於機器人腦的核心部分為鴻海今年3月推出的首款繁體中文AI大型語言模型(內部代碼FoxBrain)，並由輝達在短期間完成訓練。模型具備強大的理解與推理能力，涵蓋數據分析、決策輔助、文書協作、數學、推理解題與代碼生成等功能，在數學與邏輯推理測試中表現出色，優於Meta已經推出的同等級模型。

在重要元件與機構組件部分，鴻海集團的鴻準(2354)、廣宇(2328)扮演雙箭頭衝鋒。鴻海開發工業機器人品牌「FoxBot」產品，用以提升工廠自動化水平，鴻準是FoxBot的主要製造與組裝單位，持續進化機器人技術，已向全球四大機器人廠送樣，預計今年開始出貨，主攻人形與服務型機器人零組件。

鴻海組建機器人大軍 廣宇、鴻準啟動轉型計畫

廣宇(2328)、鴻準(2354)均啟動史上最大轉型計畫，廣宇收購歐洲軸向電機廠進入協議階段，切入用量龐大的機器人關節馬達；鴻準斥資認購RoBoTemi特別股，介入智慧服務機器人設計，截至今年第二季底，鴻海、廣宇、鴻準母、子公司現金部位合計突破新台幣9,000億元，成為巨變的大環境中，最有底氣轉型機器人的陣營。

機器人決策系統 台積電、研華、台達電領軍

NVIDIA Jetson AGX Thor開發者套件已上市，定價3499美元（約新台幣10.7萬元）起，全新系統模組讓機器人能執行多重AI工作流程，並讓機器人與人類物理世界進行即時互動。

黃仁勳透過新聞稿表示，Jetson Thor是輝達為數百萬致力於機器人系統的開發者所打造，能與物理世界互動，逐步形塑世界的樣貌。Jetson Thor能夠在邊緣執行多個生成式AI模型，是一款推進物理AI與通用機器人技術時代的極致超級電腦。

機器人大腦也就是機器人決策系統，決策系統除了AI模型開發的NVIDIA外，還包含了AI晶片、工業電腦(IPC)、控制器(PLC)、工程系統、雲端運算與模擬與數位孿生軟體。其中，台灣廠商中以台積電(2330)、研華(2395)與台達電(2308)最具規模。

