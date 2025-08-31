快訊

鮑爾「唱鴿」激勵股市

文．洪寶山

聯準會主席鮑爾於2025年8月22日在Jackson Hole全球央行年會發表演講，釋出九月降息訊號與風險平衡變化，激勵道瓊指數創下45757點歷史新高，不過為了回應川普政府介入貨幣政策，維護聯準會獨立性，鮑爾對貨幣政策框架進行重大調整，並回顧在任期間聯準會面臨多次政策與信任考驗，這些事件深刻影響了美國乃至全球金融與經濟局勢，強烈重申央行獨立性不可侵犯。

川普嚴重威脅聯準會獨立性

川普對聯準會的施壓行動，在七月FOMC會議之前，集中在對鮑爾的公開批評上，在七月FOMC會議之後，川普揚言提告鮑爾，理由是聯準會大樓翻修費用超支，川普對聯準會干預行動升級到前所未有的激烈。

原任期到2026年一月的聯準會理事Adriana Kugler於8月1日突然辭職，這讓川普在8月7日提名白宮經濟顧問Stephen Miran遞補。Miran是川普貿易政策的制定者，曾主張給予總統更多權力撤換聯準會理事，嚴重威脅聯準會獨立性。8月20日川普透過自家社群平台Truth Social要求聯準會理事Lisa Cook立即辭職，理由是她可能涉及與抵押貸款調查相關的刑事指控。

川普不僅嚴重威脅聯準會獨立性，甚至輿論認為川普目前在聯準會七人理事會中已任命兩名成員，如果再獲得兩個提名席位，他將獲得多數席位，從而可能從根本上重塑整個聯準會體系。川普曾表示，聯準會主席是「最簡單的職務」，暗示他希望任命更順從的人，現任理事Christopher Waller呼聲最高，曾在七月會議投票反對維持利率，其他潛在人選包括Kevin Hassett和Kevin Warsh。

鮑爾是2018年2月5日上任，上任初期延續漸進升息政策，試圖讓貨幣政策回歸正常化，並在2018年與2019年多次加息，反映當時美國經濟復甦、失業率走低。2020年COVID-19疫情爆發後，鮑爾帶領聯準會祭出史無前例救市行動，包括緊急降息至零、量化寬鬆購債(QE)與各項融資工具，三個月內印製2.9兆美元，並在一週內買入5430億美元債券，協助穩定金融市場與經濟。

聯準會高層曾爆發交易醜聞

2021年聯準會爆發高層交易醜聞，幾位地區主席因個人金融交易問題相繼提前離職，引發外界對聯準會道德規範與獨立性的質疑，鮑爾回應及強化內規，同時承受國會與媒體的壓力。2022年美國因疫情復甦、供應鏈中斷、俄烏戰爭等因素，通膨急劇升高，通膨率一度突破9%。鮑爾改變政策立場，開始連續快速升息以應對高通膨，並強調維持價格穩定與充分就業的「雙重目標」。

2023~2024年聯準會升息週期加速引發金融市場波動，美國面臨部分小型銀行倒閉事件與信貸壓力，鮑爾多次強調監管銀行體系穩定與金融市場透明度，力圖達成經濟軟著陸，避免失業劇增或經濟衰退。

鮑爾在今年全球央行年會演講時調整了「最高就業目標」的表述，這代表聯準會政策框架從2020年「只關注就業不足(shortfalls)」的方向，回歸更對稱、平衡的目標管理，反映出疫情後面對高通膨波動時調整了貨幣政策思維。

聯準會強化局勢動態管理能力

2020年當時聯準會不因就業過熱提前緊縮，只要不引發通膨，就業越高越好。此框架是為了鼓勵充分就業，但2020-2022年美國爆發超高通膨，證明單靠「最大就業」目標、忽略物價壓力，政策會失衡，因此明年即將卸任的鮑爾，明確調整文字，不再僅聚焦「不足」，而是強調對「偏離」最大就業(不論是低於或高於即時估算)都需動態評估，回歸同時重視「物價穩定」與「最大就業」的雙重使命。

這次表述修正，核心是加強聯準會「先發制人」和局勢動態管理能力，避免通膨與就業目標的單邊偏差重演，這讓聯準會有更大彈性，當發現勞動市場過熱已威脅通膨，就可先發制人，提前收緊政策。

