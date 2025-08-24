就諦書屋 寫一本給台灣的情書

文．李三財

新創守戶神簡榮宗律師是我司法律顧問，過去沒有什麼法律需求向其請教，這次開咖啡店特別前去拜訪，並請審閱公證合約，他再三叮嚀：「我知道你一直有開書店的夢，但以我輔導過幾百家公司經驗，別為夢想而開咖啡店，很容易會失敗收場。」我記在心上，但我毫無懸念告訴他，這不只是夢想，也是公共事務與教育理念的延伸，也可能是商機！就如二十年前開辦台灣第一間韓語教育中心，十三年前投入東南亞多國語言學習，目前看好這需要！

講完，心中開始多了一個問號，但路還是要開展，因為我自身透過閱讀、學習及教育改變命運，希望為社區周邊台大、師大學生提供良好閱讀環境；讓僑外生有優質工作培力場域，建構亞洲資訊交流中心，志在必行。而自八月十二日試營運開始，這期間已漸漸看到價值。

前幾日，店裡迎來新朋友一位印尼導演，台藝大畢業的陳聖元校長第二部作品「新來的朋友」即將十一月上院線，我們將包場邀請僑外生、新住民家庭及偏鄉學童觀賞！

試營運首日第一個來喝咖啡的是一位女士，她是陪小孩來師大上課的元智大學吳佳虹教授，我們聊起僑外生，她表示僑外生越來越多，應該對他們加強協助，我們也深有同感。

一位馬來西亞畢業的師大僑生，剛在外面吃完飯回家，進來消費，我們很快成為朋友。前幾日來的泰國二代告訴我，他也帶一個朋友來，台大碩士生，相談交換彼此背景，原來也是一位新二代，媽媽是越南人，不知不覺聊到打烊，最深刻的是，他大學清大畢業。

我想未來也許可以推薦到某科技公司面試，我認識的長輩是總經理退休，也是清大人，也曾引薦越南校友去面試。這位正在台大電機研究所就讀的新二代，是未來台灣明日之星，如果有人多協助他未來應該會表現得好。我提供他VIP優惠鼓勵他多來，看看這裡亞洲議題的書，交多一點朋友，接收不同資訊，提升視野。

看到這個情景，雖然營運正在起步，但價值已經嶄露頭角。

任職移民署的友人來訪，我們對移民政策及僑外生畢業留台的評點制交換意見，也介紹一個校友他認識，宗蕊很優秀，在緬甸讀完大學，在台師大續讀完四年大學，目前研究所畢業，正在找工作，真是台緬交流不可多得的人才。相信就諦書屋會成為年輕人和僑外生資訊交流平台，大家會產生許多的故事及回憶。也是我送給台灣社會的一份禮物。

就諦書屋，位於台師大後方浦城街，將於8月31日上午正式開幕，歡迎多多支持。

