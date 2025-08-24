快訊

M60A3戰車馬力調整工程啟動 升級案陸軍不埋單原因曝光

台美關稅談判爆爭議…行政院駁「市場全面開放」傳言！網酸：只有遺憾沒有提告

網球／莎拉波娃入主名人堂 引言人竟找世仇小威

就諦書屋 寫一本給台灣的情書

聯合新聞網／ 理財周刊
圖說：和幾位充滿理想的建築系學生聊建築及都市發展，真是美好的時光！
圖說：和幾位充滿理想的建築系學生聊建築及都市發展，真是美好的時光！

文．李三財

新創守戶神簡榮宗律師是我司法律顧問，過去沒有什麼法律需求向其請教，這次開咖啡店特別前去拜訪，並請審閱公證合約，他再三叮嚀：「我知道你一直有開書店的夢，但以我輔導過幾百家公司經驗，別為夢想而開咖啡店，很容易會失敗收場。」我記在心上，但我毫無懸念告訴他，這不只是夢想，也是公共事務與教育理念的延伸，也可能是商機！就如二十年前開辦台灣第一間韓語教育中心，十三年前投入東南亞多國語言學習，目前看好這需要！

講完，心中開始多了一個問號，但路還是要開展，因為我自身透過閱讀、學習及教育改變命運，希望為社區周邊台大、師大學生提供良好閱讀環境；讓僑外生有優質工作培力場域，建構亞洲資訊交流中心，志在必行。而自八月十二日試營運開始，這期間已漸漸看到價值。

前幾日，店裡迎來新朋友一位印尼導演，台藝大畢業的陳聖元校長第二部作品「新來的朋友」即將十一月上院線，我們將包場邀請僑外生、新住民家庭及偏鄉學童觀賞！

試營運首日第一個來喝咖啡的是一位女士，她是陪小孩來師大上課的元智大學吳佳虹教授，我們聊起僑外生，她表示僑外生越來越多，應該對他們加強協助，我們也深有同感。

一位馬來西亞畢業的師大僑生，剛在外面吃完飯回家，進來消費，我們很快成為朋友。前幾日來的泰國二代告訴我，他也帶一個朋友來，台大碩士生，相談交換彼此背景，原來也是一位新二代，媽媽是越南人，不知不覺聊到打烊，最深刻的是，他大學清大畢業。

我想未來也許可以推薦到某科技公司面試，我認識的長輩是總經理退休，也是清大人，也曾引薦越南校友去面試。這位正在台大電機研究所就讀的新二代，是未來台灣明日之星，如果有人多協助他未來應該會表現得好。我提供他VIP優惠鼓勵他多來，看看這裡亞洲議題的書，交多一點朋友，接收不同資訊，提升視野。

看到這個情景，雖然營運正在起步，但價值已經嶄露頭角。

任職移民署的友人來訪，我們對移民政策及僑外生畢業留台的評點制交換意見，也介紹一個校友他認識，宗蕊很優秀，在緬甸讀完大學，在台師大續讀完四年大學，目前研究所畢業，正在找工作，真是台緬交流不可多得的人才。相信就諦書屋會成為年輕人和僑外生資訊交流平台，大家會產生許多的故事及回憶。也是我送給台灣社會的一份禮物。

就諦書屋，位於台師大後方浦城街，將於8月31日上午正式開幕，歡迎多多支持。

※理財周刊1304期更多精采文章：

◎封面故事>主權基金選股大解密 法人布局財報靚股 卡位九月降息資金行情

◎發行人語>AI眼鏡瘋潮來了

◎新聞熱線>重建400天 !仁愛鄉新武界橋災後交通命脈復通

◎理善大家來>就諦書屋 寫一本給台灣的情書

◎理財我最大>亞果創建北中南遊艇生活網 帶台灣民眾領略海洋風貌

◎飆股鑫天地>美國製造 布局無人機 IPC廠營運否極泰來大成長

◎解碼房市>配偶贈與要趁早 財富傳承更要超前部署

◎封面故事>資金巨浪下的散戶生存法則

◎許博解法說>倚強科深化測試服務量能 5G毫米波印度需求顯現

◎財經趨勢透視鏡>市場篤定九月開始降息 債券市場將迎來春天?!

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1304期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

清大整併中華大學！計畫書獲核定 教育部肯定華大董事會無私奉獻

孫綻國小寫情書「字好醜」 告白失敗留陰影不敢再下筆

同意書事後才補簽…師大抽血案再增多項新事證 教育部：將加重裁罰

觀看造山者 讓僑外生看見科技台灣

相關新聞

就諦書屋 寫一本給台灣的情書

就諦書屋 寫一本給台灣的情書

重建400天！仁愛鄉新武界橋災後交通命脈復通

重建400天！仁愛鄉新武界橋災後交通命脈復通

亞果創建北中南遊艇生活網 帶台灣民眾領略海洋風貌

亞果創建北中南遊艇生活網 帶台灣民眾領略海洋風貌

主權基金選股大解密 法人布局財報靚股 卡位九月降息資金行情

主權基金選股大解密 法人布局財報靚股 卡位九月降息資金行情

AI眼鏡瘋潮來了

AI眼鏡瘋潮來了

疊加關稅風暴

疊加關稅風暴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。