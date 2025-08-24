重建400天！仁愛鄉新武界橋災後交通命脈復通

文．曾薏諺 圖．南投縣政府提供

歷經400天的全力搶修，南投縣仁愛鄉投71線16K+949「新武界橋」災後重建工程已於8月15日正式通車。典禮由地方耆老帶領祝福祈禱，並由布農族傳統祭儀舞蹈表演揭開序幕，場面莊嚴隆重。

南投縣長許淑華親自出席剪綵，感謝施工團隊日以繼夜的付出，以及居民在施工期間的理解與支持，並強調此次完工不僅恢復了重要交通命脈，更展現南投縣在災後重建上的堅韌與前進。

通車儀式吸引上百名在地鄉親到場，水利署第四河川分署副分署長張朝天、縣府工務處長張弘岳、縣議員林庭秝、仁愛鄉長江子信、代表會主席洪文全與各村村長皆到場，共同見證新橋啟用的重要時刻。

新武界橋是武界部落及周邊居民的重要交通命脈，連接對外生活、就學、就醫與物資運送。然而在2023年颱風季，杜蘇芮與卡努颱風先後來襲，洪水沖刷造成橋墩嚴重損毀，道路中斷，讓居民的生活一度陷入困境。

為讓部落恢復正常生活，縣府投入新台幣4,985萬元，主要改善項目包括永久基樁4支、臨時基樁4支、臨時帽梁及墩柱4支、新設帽梁2處、新設墩柱4支、防沖鋼版包覆259平方公尺、路面改善540平方公尺及管線架安裝90支等。工程自2024年5月1日開工，克服崎嶇山勢、惡劣天候與交通運輸不便等挑戰，終於在2025年7月11日順利完工。

縣府表示，新橋採用更堅固、更耐災的結構設計，不僅提升整體安全性，也減少未來洪水或颱風造成的損害風險，為武界部落建立一條更穩定的生命線。這不只是交通的恢復，更是居民安心生活的重要保障。(南投縣政府廣告)

