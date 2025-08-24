亞果創建北中南遊艇生活網 帶台灣民眾領略海洋風貌

文．蔡武穆 圖．亞果提供

走進亞果遊艇城，一幢幢白色的Villa映入眼簾，彷彿來到希臘的白色小屋，悠閒的午後，海風徐徐吹來，幾艘遊艇在岸邊靜靜地等待，為接下來幾天的破浪積蓄能量。

亞果遊艇城版圖正逐步實現

十年前，亞果董事長侯佑霖許下宏願，要發展台灣海洋休憩事業，打造安平港成為台灣最大遊艇城，十年後，隨著會員中心及水岸Villa的落成，亞果遊艇城正逐步實現。

總經理王昱茗說，台南以南，高雄、屏東、小琉球，形成一個三角狹長的地帶，不受東北季風影響，水質靜穩度極佳，一年四季都可以玩水。從台南到澎湖的南方四島，或是往南到蚵仔寮、高雄、小琉球、大鵬灣，都是很好的遊憩場域。

「台灣四面環海，為何都沒有海上休閒活動？」侯佑霖心裡納悶，「遊客只能在近海玩玩風浪板或香蕉船，其實海中央才是最漂亮、最好玩的！」

侯佑霖先是標下澎湖馬公第一漁港，開闢55席泊位，自建遊艇碼頭，爾後在高雄亞灣鋪設89席泊位，再往北延伸到台南安平港103席泊位，希望帶領台灣民眾領略海洋的風貌。

基盤設施俱足 安平碼頭泊位一年滿租

安平遊艇城結合水域及陸域，除了103席泊位之外，規劃會員度假中心、水岸Villa、Banyan Tree飯店、商業大樓、酒店式公寓等，目前遊艇會所、會員度假中心、Villa別墅已經完工，從Villa樓頂一眼望去，整個安平漁港、漁光島的夕陽餘暉盡收眼底。

王昱茗說，安平碼頭初期布建62席泊位，原本預計三年滿租，沒想到一年就達成，就是因為安平碼頭有好的基盤設施，讓會員敢於買船，顯示遊艇產業有相當大的潛在市場，只是缺乏好的基礎設施。

亞果建構一個國際型的碼頭，整齊劃一的泊位，包含門禁管制、監視器、急救裝置、充電及盥洗設施等軟硬體兼備，「有了這些基盤設施，大家願意買船，相關的產業鏈像是停泊、保養、維修、代管、海上秘書、二手船交易等隨之而起，海洋休憩活動也就跟著豐富起來」。

台灣遊艇量還有十倍成長空間

王昱茗說，韓國跟台灣同樣在2012年解除海禁，韓國在政府主導之下，目前已經完成34座碼頭、4000多個泊位，去年底遊艇量達三萬九千多艘，台灣人口是韓國的一半，人均GDP超越韓國，按比例算，應有一萬五千艘市場量，然而目前僅1500多艘，還有十倍的成長空間。

之所以發展緩慢，是因為台灣從明朝時期就開始禁海，「海邊很危險，不要隨便靠近」的觀念代代相傳，導致台灣人害怕海洋，對比同為東亞地區的菲律賓、香港、日本、韓國及中國大陸，海洋是生活的一部分，遊艇、帆船早已是休閒不可或缺的工具。

另一方面，台灣雖然是遊艇製造大國，卻不是遊艇消費大國，國內技師稀少，零件從報價、進口到維修要等上一、二個月，維修時程考量也是讓買家不敢下手的原因之一。

致力於推廣海洋休憩，亞果於2014年籌組遊艇會，從高端人士開始，帶領民眾親海、玩海，十年來已有1100多人入會。亞果備有16艘遊艇，會員可以租船招待親友、客戶或參與遊艇聚會，享受乘風破浪的樂趣。

2014年籌組遊艇會 2017年投資樂活海洋學院

與國外不同的是，國外遊艇會多半是船主的集合，台灣人多半沒有船，加入遊艇會之後對海洋有興趣，進一步買船，隨之而來的就是泊位、保養、管理或營運，整個產業鏈迅速展開。

侯佑霖認為，海洋休憩不是有錢人的專利，一般人也可以參與，於是在2017年投資樂活海洋學院，透過課程教學，引領民眾親近海洋，像是駕駛動力小艇或帆船體驗等，每年更舉辦TSL帆船比賽，以高額獎金吸引企業參賽。

「台灣人習慣Ａ點到Ｂ點的旅遊，其實海洋休憩比較像露營」，王昱茗說，周末約三五好友，駕著遊艇到海上吹風和看夕陽，吃美食、喝小酒，漫無目的地聊天，三、四個小時再回來，就像到山上露營，抓魚蝦、看雲海，盡情享受大自然的美好。

未來將串連日本、香港 創造國際性精彩賽事

2019年，亞果舉辦周遊運河比賽，吸引300好手共襄盛舉，200艘獨木舟浩浩蕩蕩從安平出發，銜接北運河、河洛公園，轉折到南運河，全長十餘公里，滑行三個小時，成為台南人一大盛事。

為讓中部、北部民眾也能參與遊艇活動，亞果積極向北發展，台中碼頭第一期預計於8月20日完工，鋪設48席泊位，台北八斗子預計於十月簽約，全部預計五年內完工，未來北中南皆可出發的遊艇生活網指日可待。

王昱茗強調，未來高雄、八斗子可作為遊艇的國際門戶，高雄連接香港、八斗子串接石垣島，創造更多精彩的競賽，例如，今年香港遊艇會舉辦的東亞離岸帆船競賽就從香港開到安平，明年有機會聯合亞果TSL帆船競賽、台琉杯帆船競賽，航程從香港、高雄、安平、八斗子，到最北的石垣島，可望引起全球矚目。

亞果安平碼頭以新加坡STENTOSA One°15遊艇會為學習對象，建構一個包含遊艇會所、會員度假中心、五星級飯店、商場的遊艇碼頭，預計今年可拿到五金錨碼頭認證，屆時國際遊艇都會來這裡停泊，擴大安平碼頭的國際聲量。

與國外遊艇會締結姐妹會

亞果會員中心包含宴會廳、中餐廳、健身中心、住宿中心、餐酒館等，其中度假中心77間房幾乎完銷，14棟水岸Villa熱銷僅剩8棟，第三期的Banyan Tree飯店正在興建，第四期的商業大樓、酒店式公寓將在幾年後陸續動工。

另外，亞果遊艇會也積極與國外遊艇會締結姐妹會，目前新加坡二家、舊金山二家、泰國曼谷及香港各一家，會員權益互惠，未來將延伸到香港遊艇會，遊艇可以開進香港停泊，擴大雙邊交流。

八月底台中港遊艇嘉年華會

目前亞果會員卡已銷售1150張，王昱茗說，過去會員卡收入佔營收八到九成，隨著住宿、餐飲、教育、售船等服務逐步成長，目前會員卡營收僅佔二到三成，去年營收4億9千多萬，今年上半年2億5700萬，較去年上半年成長5千多萬。

他強調，南部會員有700多位，台中會員100多位，台北僅200多位，南部市場幾乎八成滿，隨著台中港第一期完工及八斗子簽約，有機會拓展中部及北部會員市場，今年8/29-8/31在台中舉辦遊艇嘉年華會，就是要讓台中市民知道，台中市民有自己的遊艇碼頭，遊艇生活不再是遙不可及的夢。

