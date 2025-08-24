快訊

M60A3戰車馬力調整工程啟動 升級案陸軍不埋單原因曝光

台美關稅談判爆爭議…行政院駁「市場全面開放」傳言！網酸：只有遺憾沒有提告

網球／莎拉波娃入主名人堂 引言人竟找世仇小威

聽新聞
0:00 / 0:00

主權基金選股大解密 法人布局財報靚股 卡位九月降息資金行情

聯合新聞網／ 理財周刊
圖片來源：Pixabay
圖片來源：Pixabay

文．洪崇晏

在台股站上歷史新高之際，不是拉「積(台積電)」造成的結果，而是中小型股全面上攻的效果。8月18日台股終場收在24482點，大漲148點，漲幅0.61%，成交量放大至4,435億元，再度改寫歷史新高。

近期受市場資金追逐的族群以PCB與銅箔基板(CCL)為主。但值得注意的是CPO(共同封裝光學)底部啟動，要知道CPO族群在去(2024)年可是非常剽悍，但在川普4月初解放日的重擊下，即使台股已經從底部上漲7208點，矽光子普遍還未回到過去的榮光，除了相對低位階外，還有就是挪威主權基金已經在提早布局，現在跟著外資進場放長線還不晚。

挪威主權基金1.945兆美元 規模全球第一

截至今年6月底為止，挪威主權基金(挪威政府養老基金)平均持有全球所有上市公司股票市值的1.5%，為全球管理資產總額最大的單一主權財富基金。這項基金並不會將獲利逐一發放到每個挪威國民的退休帳戶，而是每年政府會從基金提取一部分(大約是基金市值的3%-3.25%)來當作國家預算，用以支付包括養老金(退休金)、全民醫療、教育、失業救濟或是公共建設等支出。因為此基金規模龐大加上資訊透明，它一旦增持或減持哪些股票都會成為市場關注焦點，台股近期很多股票也受惠於挪威主權基金，開始蠢蠢欲動。

北歐巨鯨掀浪潮 新一代造王者

根據挪威主權基金官網nbim.no，顯示持有規模前十大的台股依然以台積電(2330)、鴻海(2317)與聯發科(2454)為首。值得注意的是納入三檔金融股─中信金(2891)、富邦金(2881)與玉山金(2884)，顯示這三檔金融機構獲利能力受到外資青睞，如果要穩健的操作可以這三檔金融股為主。另外，網通股龍頭智邦(2345)與散熱股龍頭奇鋐(3017)是近期台股當紅炸子雞，如果4-6月有低檔布局的投資人可長期持有，畢竟挪威主權基金也是長線看好這兩類型的股票。

持有比例前十大 「散熱」成長驚人

根據挪威主權基金持有比例前十大台股，熱處理公司高力(8996)相較去年底，今年持有股權比竟然增加高達116.62%，原因是高力為台灣唯一一家生產硬銲式板式熱交換器的掛牌製造商，也是全球前五大熱交換器公司之一，更在今年透過美國燃料電池龍頭Bloom Energy(BE)切入北美資料中心。

Bloom Energy專為企業提供獨立供電方案，減少對傳統電網的依賴，隨著資料中心缺電問題惡化，許多企業開始直接採購燃料電池來解決電力瓶頸。近期BE接連拿下數筆重要訂單，直接帶動高力的Hot Box供應需求。另外，散熱股雙鴻(3324)的持股比增加率也達到驚人的190.3%，說明了散熱是AI軍備競賽的重中之重。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1304期，2025.08.22出刊。

※理財周刊1304期更多精采文章：

◎封面故事>主權基金選股大解密 法人布局財報靚股 卡位九月降息資金行情

◎發行人語>AI眼鏡瘋潮來了

◎新聞熱線>重建400天 !仁愛鄉新武界橋災後交通命脈復通

◎理善大家來>就諦書屋 寫一本給台灣的情書

◎理財我最大>亞果創建北中南遊艇生活網 帶台灣民眾領略海洋風貌

◎飆股鑫天地>美國製造 布局無人機 IPC廠營運否極泰來大成長

◎解碼房市>配偶贈與要趁早 財富傳承更要超前部署

◎封面故事>資金巨浪下的散戶生存法則

◎許博解法說>倚強科深化測試服務量能 5G毫米波印度需求顯現

◎財經趨勢透視鏡>市場篤定九月開始降息 債券市場將迎來春天?!

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1304期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

Fed多數官員支持不降息 通膨風險憂慮高於勞動市場惡化

台股第3季高檔震盪 具高息搭配成長策略有看頭

台股盤中率先收復月線 反彈急衝357點

光通訊五虎將誰低估：華星光

相關新聞

就諦書屋 寫一本給台灣的情書

就諦書屋 寫一本給台灣的情書

重建400天！仁愛鄉新武界橋災後交通命脈復通

重建400天！仁愛鄉新武界橋災後交通命脈復通

亞果創建北中南遊艇生活網 帶台灣民眾領略海洋風貌

亞果創建北中南遊艇生活網 帶台灣民眾領略海洋風貌

主權基金選股大解密 法人布局財報靚股 卡位九月降息資金行情

主權基金選股大解密 法人布局財報靚股 卡位九月降息資金行情

AI眼鏡瘋潮來了

AI眼鏡瘋潮來了

疊加關稅風暴

疊加關稅風暴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。