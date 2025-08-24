主權基金選股大解密 法人布局財報靚股 卡位九月降息資金行情

文．洪崇晏

在台股站上歷史新高之際，不是拉「積(台積電)」造成的結果，而是中小型股全面上攻的效果。8月18日台股終場收在24482點，大漲148點，漲幅0.61%，成交量放大至4,435億元，再度改寫歷史新高。

近期受市場資金追逐的族群以PCB與銅箔基板(CCL)為主。但值得注意的是CPO(共同封裝光學)底部啟動，要知道CPO族群在去(2024)年可是非常剽悍，但在川普4月初解放日的重擊下，即使台股已經從底部上漲7208點，矽光子普遍還未回到過去的榮光，除了相對低位階外，還有就是挪威主權基金已經在提早布局，現在跟著外資進場放長線還不晚。

挪威主權基金1.945兆美元 規模全球第一

截至今年6月底為止，挪威主權基金(挪威政府養老基金)平均持有全球所有上市公司股票市值的1.5%，為全球管理資產總額最大的單一主權財富基金。這項基金並不會將獲利逐一發放到每個挪威國民的退休帳戶，而是每年政府會從基金提取一部分(大約是基金市值的3%-3.25%)來當作國家預算，用以支付包括養老金(退休金)、全民醫療、教育、失業救濟或是公共建設等支出。因為此基金規模龐大加上資訊透明，它一旦增持或減持哪些股票都會成為市場關注焦點，台股近期很多股票也受惠於挪威主權基金，開始蠢蠢欲動。

北歐巨鯨掀浪潮 新一代造王者

根據挪威主權基金官網nbim.no，顯示持有規模前十大的台股依然以台積電(2330)、鴻海(2317)與聯發科(2454)為首。值得注意的是納入三檔金融股─中信金(2891)、富邦金(2881)與玉山金(2884)，顯示這三檔金融機構獲利能力受到外資青睞，如果要穩健的操作可以這三檔金融股為主。另外，網通股龍頭智邦(2345)與散熱股龍頭奇鋐(3017)是近期台股當紅炸子雞，如果4-6月有低檔布局的投資人可長期持有，畢竟挪威主權基金也是長線看好這兩類型的股票。

持有比例前十大 「散熱」成長驚人

根據挪威主權基金持有比例前十大台股，熱處理公司高力(8996)相較去年底，今年持有股權比竟然增加高達116.62%，原因是高力為台灣唯一一家生產硬銲式板式熱交換器的掛牌製造商，也是全球前五大熱交換器公司之一，更在今年透過美國燃料電池龍頭Bloom Energy(BE)切入北美資料中心。

Bloom Energy專為企業提供獨立供電方案，減少對傳統電網的依賴，隨著資料中心缺電問題惡化，許多企業開始直接採購燃料電池來解決電力瓶頸。近期BE接連拿下數筆重要訂單，直接帶動高力的Hot Box供應需求。另外，散熱股雙鴻(3324)的持股比增加率也達到驚人的190.3%，說明了散熱是AI軍備競賽的重中之重。

