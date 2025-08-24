快訊

AI眼鏡瘋潮來了

聯合新聞網／ 理財周刊
宏達電宣布首度推出AI智慧眼鏡VIVE Eagle。中央社

文．洪寶山

宏達電久違了兩根漲停板，把下半年消費性電子旺季不旺的陰霾撥開了一道曙光，畢竟在台積電的先進製程越來越高貴，使得換機的代價越來越高，消費性電子的代表iPhone 17預期採用台積電N3P製程，比iPhone 16系列的A18晶片約5-10%的效能提升和更好熱管理，iPhone 17系列預估售價多數型號比iPhone 16漲約50美元，但Pro系列可能取消128GB，如果美國對等關稅落實，總漲幅可達17-43%，預估Pro Max恐達76,000元台幣以上，這價位就等於宣告摩爾定律已死，試問一般白領受薪階層會用一、兩個月的薪資去換一台只能用七年的手機嗎？

AI眼鏡算是邊緣AI創新應用

所以儘管北美雲端四大CPS對AI的基礎建設資本支出依舊強勁，但邊緣AI端的需求似乎就還在等爆炸性的應用問世，而Meta與Google引領的AI眼鏡算是一大突破嘗試。

Meta的Ray-Ban Meta AI眼鏡自2023年10月推出以來，已售出超過200萬副，年銷售量年增三倍。2025年上半年，出貨量年增超過200%，占全球智慧眼鏡市場73%的市占率，預計到2026年底，年產量將達1000萬副，優於先前預期，使用者留存率持續上升，多模態視覺AI功能(如即時翻譯、拍照)擴大至全球市場，售價約299美元，支援Meta AI語音助理，電池續航四小時。

中國品牌AI眼鏡售價相對便宜

中國品牌在全球AI眼鏡市場占比約3%(2024年約5萬副)，預計到2030年全球銷量達9,000萬副，中國市場將持續擴張。小米目前領先，小米AI眼鏡六月正式推出，在京東智能眼鏡熱賣榜排名第一，憑藉1999元起售價、旗艦規格(如AI助理、拍照和音頻功能)和強大品牌影響力，開售12小時突破1萬副，創下中國AI眼鏡最快銷售紀錄，首銷三天接近5萬副(包括線上銷售，加上線下小米之家約1.6萬家門市的貢獻)，開賣約一週，即躋身全球智慧眼鏡銷量第四、AI智慧眼鏡銷量第三，超過2025年第一季中國AI眼鏡行業總線上銷量(約11.6萬副)的數倍。其他中國AI眼鏡廠商還有：雷鳥、Rokid(靈伴科技)、李未可(LAWK)、華為。

宏達電有機會靠AI眼鏡轉盈

再來看看宏達電8月14日推出首款AI智慧眼鏡VIVE Eagle，售價15,600元起，預計九月開賣，定位為時尚AI助理，鎖定台灣與亞洲市場，基於全球AI眼鏡市場上半年出貨年增110%(Meta市占73%，售200萬副)，及宏達電品牌優勢，預計2025年銷售約10-20萬副，總營收規模15,600元×100,000~200,000副=15.6~31.2億元，毛利率抓13%，毛利額2.03-4.06億元。

美系外資最新預測，假設主要獲利來自VIVE Eagle，粗估占整體EPS 30~50%，換算約0.5~1.2元EPS貢獻，認為宏達電2025年有機會由虧轉盈，每股稅後純益上看1.8元；如果VIVE Eagle帶來規模銷售，不排除稅後賺8.75億元，EPS可達2.41元，2026年則可達3.06元。

AI眼鏡概念股機會來了

目前全球眼鏡(含光學與太陽眼鏡)人口估計約25億以上(以智能手機用戶為23~25億人為參考)。根據主流機構(IDC、PGIM、Wellsenn XR)推估2023-2025年AI眼鏡滲透率，估計到2030年可複製智慧手錶十年成長模型，約達總人口的3~5%，年複合成長率27~134%不等，顯示AI眼鏡具備高速成長潛力。2030年AI眼鏡全球年產值預測可達41~100億美元，主要品牌為Meta、蘋果、小米、華為等。

若AI眼鏡如智慧手錶般快速普及，2030年滲透率甚至有機會突破10%(但目前主流預測仍以3~5%為主)，台股的AI眼鏡概念股：台積電、聯發科、亞光、玉晶光、澤米、采鈺、原相、達邁、英濟、欣興、臻鼎-KY、宏達電、海華。

理財周刊

追蹤

