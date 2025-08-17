AI 動能加持 台股ETF績效強強滾

文．蔡武穆

7月份在外資回補的加持之下，台股單月上漲1,286點，漲幅為5.78%，觀察台股被動式ETF的表現，前十強為科技型與市值型各5檔，華南永昌投信表示，7月份在AI產業帶動之下，科技型ETF表現相對亮眼，但部分市值型ETF由於成分股中AI概念股占比較大，表現也不遜於科技型ETF。華南永昌台灣優選50ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)自5/16掛牌以來，股價穩定成長，截至 8/5創下掛牌以來新高價16.67元。

華南永昌台灣優選50ETF經理人蔣松原表示，台灣第二季GDP年增率達7.96%，是近四年新高，主要是受惠於AI需求、出口及訂單推升。在此影響之下，7月份台股成為新興亞股中最受青睞的區域之一，單月買超金額達76.24億元。

觀察7月份台股ETF的表現，整體ETF單月平均報酬為3.84%，略遜於加權指數的5.78%，但整體來看，科技型與市值型ETF的表現都優於高股息型ETF。蔣松原認為，未來台股的發展還是要特別留意AI及科技題材，因此在挑選台股 ETF上還是建議挑選科技型及市值型。

特別值得一提的是，目前許多有隱含AI成分的高股息個股已經漲高，導致殖利率下滑，ETF配息也跟著降低。而未含AI成分的高息個股則上漲動能疲弱，還未彌補關稅缺口，導致部分高股息ETF未能完全填息，讓投資人賺了股息、賠了價差。目前高股息ETF已略為降溫，資金轉向大型權值股，如台積電、鴻海、廣達等，推升市值型ETF熱度。

再者，由於受到美國宣布台灣對等關稅稅率為20%的影響，蔣松原表示，第三季台股恐將以區間震盪居多，指數要再大幅上漲的機率有限，但個股表現卻值得期待，像是台積電及主要科技類股下半年業績仍具競爭力，尤其AI需求強勁、出口暢旺仍是台股兩大利多。

蔣松原特別強調，外資已連九周買超，顯示其看好台股後市的看法不變，但短線受到關稅及降息議題的不確定性影響，第三季指數將以震盪為主，但第四季在AI產業的帶動之後，指數將可望持續走高，相關的ETF也將同步受惠。

