快訊

最快今又有熱帶性低氣壓生成 未來1周各地慎防午後雷雨

內湖刺警嫌起底...24年前熨斗擊頭持刀割頸 殺死考律師妹妹

AI 動能加持 台股ETF績效強強滾

聯合新聞網／ 理財周刊
圖片來源：Pixabay
圖片來源：Pixabay

文．蔡武穆

7月份在外資回補的加持之下，台股單月上漲1,286點，漲幅為5.78%，觀察台股被動式ETF的表現，前十強為科技型與市值型各5檔，華南永昌投信表示，7月份在AI產業帶動之下，科技型ETF表現相對亮眼，但部分市值型ETF由於成分股中AI概念股占比較大，表現也不遜於科技型ETF。華南永昌台灣優選50ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)自5/16掛牌以來，股價穩定成長，截至 8/5創下掛牌以來新高價16.67元。

華南永昌台灣優選50ETF經理人蔣松原表示，台灣第二季GDP年增率達7.96%，是近四年新高，主要是受惠於AI需求、出口及訂單推升。在此影響之下，7月份台股成為新興亞股中最受青睞的區域之一，單月買超金額達76.24億元。

觀察7月份台股ETF的表現，整體ETF單月平均報酬為3.84%，略遜於加權指數的5.78%，但整體來看，科技型與市值型ETF的表現都優於高股息型ETF。蔣松原認為，未來台股的發展還是要特別留意AI及科技題材，因此在挑選台股 ETF上還是建議挑選科技型及市值型。

特別值得一提的是，目前許多有隱含AI成分的高股息個股已經漲高，導致殖利率下滑，ETF配息也跟著降低。而未含AI成分的高息個股則上漲動能疲弱，還未彌補關稅缺口，導致部分高股息ETF未能完全填息，讓投資人賺了股息、賠了價差。目前高股息ETF已略為降溫，資金轉向大型權值股，如台積電、鴻海、廣達等，推升市值型ETF熱度。

再者，由於受到美國宣布台灣對等關稅稅率為20%的影響，蔣松原表示，第三季台股恐將以區間震盪居多，指數要再大幅上漲的機率有限，但個股表現卻值得期待，像是台積電及主要科技類股下半年業績仍具競爭力，尤其AI需求強勁、出口暢旺仍是台股兩大利多。

蔣松原特別強調，外資已連九周買超，顯示其看好台股後市的看法不變，但短線受到關稅及降息議題的不確定性影響，第三季指數將以震盪為主，但第四季在AI產業的帶動之後，指數將可望持續走高，相關的ETF也將同步受惠。

※理財周刊1303期更多精采文章：

◎專題報導>三穩國際獨創數位內容加密技術 為「產業、發行、消費」創造三贏

◎新聞熱線>AI 動能加持，台股 ETF 績效強強滾

◎封面故事>美國製造概念股爆紅 台積電零關稅 率科技股向前衝

◎發行人語>疊加關稅風暴

◎理財我最大>閱讀130本書後的洞察與實踐─大黑松小倆口總經理邱義榮

◎理善大家來>微光匯聚成希望：一起夢想8月募款專案 溫暖守護在地弱勢

◎飆股鑫天地>搶攻AI商機有成 營運一路看旺至明年

◎解碼房市>青年購屋族的房貸惡夢 「資金斷鏈」的苦果誰來補！

◎封面故事>《美國製造 半導體零關稅》 台積電上看1400元 相關科技股水漲船高

◎許博解法說>加速布局半導體高階檢測市場 大量年營收可望翻倍成長

◎財經趨勢透視鏡>非農就業數據潑冷水 下半年前景不明？

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1303期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

台股開盤上漲28點 台積電開平盤

台股易漲難跌「空手等回調」錯了？網勸：穩定買進勝率最高

TISA 人氣基金 贏家出列

台股拉回修正…CPO概念股大爆發 這二檔個股強鎖漲停

相關新聞

疊加關稅風暴

疊加關稅風暴

AI 動能加持 台股ETF績效強強滾

AI 動能加持 台股ETF績效強強滾

三穩國際獨創數位內容加密技術 為「產業、發行、消費」創造三贏

三穩國際獨創數位內容加密技術 為「產業、發行、消費」創造三贏

美國製造概念股爆紅 台積電零關稅 率科技股向前衝

美國製造概念股爆紅 台積電零關稅 率科技股向前衝

閱讀130本書後的洞察與實踐─大黑松小倆口總經理邱義榮

閱讀130本書後的洞察與實踐─大黑松小倆口總經理邱義榮

陶藝大師融煉四十年 再現宋代七大天目釉系光彩

陶藝大師融煉四十年 再現宋代七大天目釉系光彩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。