三穩國際獨創數位內容加密技術 為「產業、發行、消費」創造三贏

文、攝影．張興華

數位時代來臨，包括影音、遊戲、書籍、教材課程、動漫等出版品，也朝數位化轉型，成為數位內容產業的重要發展項目。面對數位內容商品化需求與日俱增，國內數位內容代拷、影音加密與客製化USB設備的領航者─三穩國際股份有限公司(以下簡稱：三穩國際)，成功開發出全球首款全方位的「數位影音加密應用系統解決方案」，不僅有效提升數位內容商品附加價值與版權維護外，亦透過客製化與差異化設計增加商品收藏性，為數位內容產業開創新藍海，也為數位內容產業開創新的三贏局面。

三穩國際獨立研發全球首創 數位影音加密應用系統解決方案

隨著網路應用與行動裝置的普及，帶動新興數位內容產業崛起，根據數位發展部發行的「2023年數位產業發展年鑑」報告內容顯示，數位內容產業於國內發展至2023年止，產業包括：數位學習、數位遊戲、數位出版、電腦動畫、數位影音及虛擬科技等，產值估計達新台幣4213億元。但數位內容的便利性亦面臨到層出不窮的惡意盜拷、側錄等違法侵權行為，讓創意人、發行機構、出版商等，蒙受極大的經濟損害。

由三穩國際獨立研發出全球首創的「數位影音加密應用系統解決方案」技術成果發表，於日前在台北市南港的「流行音樂中心」舉行，現場匯集國內出版商、圖書公司、影音娛樂公司、藝術創作人及教育界等菁英與媒體等近百人與會，共同見證三穩國際最先進的數位加密技術，及獨有開發的影音播放平台。

整合電腦與手機四大操作系統 防拷、防列印、防側錄全功能

該項利用數位科技的加密技術，除了有效達成數位內容維權與防護，更實現簡易自主操作的3防(防拷、防列印、防側錄)功能，同時該系統亦首度成功整合電腦(Win、Mac)與手機(Android、iOS)四大操作系統，可以隨時隨地不受沒有網路的環境限制，隨插隨用地享受數位影音、書籍或內存數位檔案的便利性。

三穩國際技術總監許世杰表示，近年來隨身碟USB的內存容量不斷提高，數位內容商品也由先前的DVD光碟燒錄轉換成拷備於USB中，且影音畫質最高可支援到8K應用。以一支64G內存容量的USB，即可取代60片的DVD光碟，以歌仔戲戲曲20集內容為例，過往需燒錄20片DVD光碟，但目前僅需一支內存128G的USB即可全部拷進。而補教業一學期包含國數理化及社會等全科的教學影音內容，亦可完全存入一支內存容量大的USB中。

同步對拷120支USB功能強大 數位加密防拷、防刪安心收藏

目前USB的拷備機設備，最多已達到一對120 Port，即一支原版USB幾乎可無損地同時對拷到120支的USB中，且在拷備的過程中，透過新開發的加密技術，即可同步進行內容防拷、防刪的功能防護。若以接單1萬支USB代拷量、16G的內存容量計算，只需兩天半時間即可全數完成。同時，USB的內存影音等內容，亦可針對不同需求提供特殊客製化造形與包裝設計，讓創作人或發行商可藉此提升商品附加價值與收藏性，消費者也可因USB方便性與特殊造型與包裝，而提高購買意願或是收藏。

許世杰指出，有鑑於數位內容商品大量拷備製做的便利性，除了面臨遭盜拷、列印或是側錄的侵權風險外，亦有電腦與手機操作系統未能有效整合的窘境，三穩國際在執行代拷業務十餘年來，發現數位內容維權與保護的新商機，決定投入數位加密科技的開發行列。

經過十餘年來技術更新改進，首創「數位影音加密應用系統解決方案」，讓客戶只需透過加密應用系統，即可與既有的拷備設備相容，並經簡易操作即可達到數位商品3防的目的，為數位內容發行商或出版商，及消費者創造新的三贏局面。

