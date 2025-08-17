閱讀130本書後的洞察與實踐─大黑松小倆口總經理邱義榮

文．張育銘

在歷經COVID-19疫情，台灣政經局勢丕變下，原本退居幕後的大黑松小倆口總經理邱義榮宣布重披戰袍，震驚烘焙糕餅業界。他準備將過去四年累積閱讀了130本財經書付諸實踐，大家都在拭目以待。

邱義榮表示，「這七個多月來，我一方面透過市場變化驗證自己的判斷，一方面回顧品牌經營的歷程，每個月的營收很殘酷的，真的體會良多。」

雖然市場呈現的強弱與冷暖落差極大，慶幸的是，過去四年累積閱讀了130本書，讓邱義榮在判斷力與思維深度上有顯著改變！今年三月，他就預判到六月，糕餅市場將出現動盪，沒想到七月果然劇烈回調。面對這樣的局勢，唯有保持冷靜，深思熟慮、眾志成城，才能冒險而不躁進，靠著合作與學習相長，走出新局。這段經驗，與他這些年來參與「大黑松小倆口」品牌的轉型，有著異曲同工之妙。

一甲子的品牌傳奇：大黑松小倆口

大黑松小倆口的故事，始於1956年。邱義榮的母親邱彭毓和女士，在台北市博愛路99號創立了「大黑松牛軋糖」，強調自製自銷與48小時產銷新鮮保證，是當年極具創新精神的傳統甜點品牌。

隨著第二代接班，1983年邱義榮接手經營後，開始拓展婚禮喜餅市場。由於「沒有媽媽的大黑松牛軋糖，就沒有我和太太的小倆口喜餅」，於是將品牌命名為「大黑松小倆口」，並在1974年推出業界首創的「餅＋糖」喜餅禮盒，開啟了品牌的新篇章。

從傳統製造到文化觀光

隨著時代推進，大黑松小倆口在80至90年代陸續擴展據點，而後成立全台第一座以糖果為主題的「牛軋糖博物館」，讓產業結合觀光與文化。且長期舉辦身心障礙人士的公益婚禮、捐血活動、災區救援與教育贊助，讓企業成為社會的力量。

在2000年代，大黑松小倆口繼續擴大布局，包括：

●在埔里開設「元首館」

●在大溪打造「愛情故事館」

●推動碳足跡認證

●成立觀光工廠協會

這些都讓大黑松小倆口不只是「賣餅的」，更是推動生活美學與社會參與的品牌。

疫情之後 轉念與再出發

2020年新冠肺炎爆發，全台觀光業幾乎停擺，邱義榮毅然處分土城觀光工廠，集中資源擴大投資埔里元首館。同時邱義榮也選擇暫時退居幕後，讓年輕一代接棒思考品牌再造。退居幕後的四年邱義榮並非閒著，而是飽讀了百餘本書籍，包括《洛克菲勒寫給兒子的38封信》、《巴菲特寫給股東的信》等等，最終得出的結論是，他認為無論是面對市場還是經營品牌，判斷與節奏是關鍵。

書籍提供的是模型與觀念，而實戰則是一場場驗證。這幾年來，邱義榮深刻體認到：理性判斷＋持續行動＋團隊共學，才是真正能穿越風浪的力量。

近幾年婚禮市場急凍、國旅退燒，品牌再次面臨挑戰。於是邱義榮選擇再度親自回到前線，重新擔任領航角色，公司進行大幅度調整，包括：

●強化現烤即食商品線

●優化包裝與價格策略

●與旅遊業重建聯盟

邱義榮將書籍理論與實務融合業績果然再創高峰，今年4月開始，元首館的遊覽車車次回升，來客數明顯增長，平均提袋率大幅提高。這個暑假，邱義榮也將元首館的「月老教堂」打造成「魔法月老屋」，並同步推出「菇霸火鍋」品牌，盼能再次點燃觀光熱潮，為埔里帶來新的希望。

重新掌舵處女秀 「熱蛋黃酥」中秋搶市

此外，邱義榮深深知道，糕餅業的利器在於現烤現賣才是王道的作法，唯有熱的蛋黃酥才夠好吃！因此今年中秋節檔期他在門市準備「熱蛋黃酥」搶市，這將是大黑松小倆口總經理重新掌舵處女秀！

9月1日上午11點邱義榮將親自坐鎮台北市博愛路創始店，獻上重新接任總經理後的首次「處女秀」，現場並邀請知名「吊車大王」胡漢龑董事長共同在現場，一同感受「現烤不只是溫度，更是心意」的品牌精神。

