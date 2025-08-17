快訊

疊加關稅風暴

聯合新聞網／ 理財周刊
圖為川普總統。（路透）
圖為川普總統。（路透）

文．洪寶山

不知道有多少人注意到，美國的對等關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。經貿辦指出，行政院4月4日召開「因應美國關稅，我國出口供應鏈支持方案」記者會時，經貿辦的簡報中，即已清楚說明依據美方的行政命令，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。

台美關係歷史性時刻

更早的時候，3月5日魏哲家在白宮宣布擴大對美投資1000億美元，後來對外確定是1650億美元，接著，在總統府的記者會上，賴清德表示這是台美關係歷史性的時刻，當時32%的對等關稅，跟中國的34%關稅率沒差多少。但媒體有注意到中國的對等關稅是疊加上去的，而台灣的媒體聚焦在賴總統說的：爭取零關稅。

高關稅下新消費者行為

所以市場停在刻板印象：「台積電已經宣布加碼投資美國，賴總統既然說爭取零關稅，那麼就等好消息。」在國安基金的護盤下，加權指數越漲越高，截稿前已逼近24416歷史高點，用股市的上漲來粉飾疊加關稅對台灣的衝擊，當然是個高招，雖然疊加關稅沒成為媒體抨擊的突破點，但影響是真實的存在，經過一段時間，消費者才會驚醒過來，又不能改變什麼，於是廠商要如何抓住高關稅下的新消費者行為將是下個課題。

出口導向企業受關稅衝擊後，成本壓力回擊台灣，加上生產外移、競爭力下降，部分商品(特別是電子、機械、汽車零件等)在國內銷售可能面臨「供應成本上升」與「市場價位提升」。美國提高疊加關稅，不僅影響台灣出口廠商，也透過物價、就業、消費信心等層面間接改變台灣消費者行為，預期台灣消費者將更謹慎消費、支持國產、重視價值與商品來源，消費型態轉向精明分層、共享循環與延遲型消費。

市場品牌價值將轉向性價比

也不是只有台灣的消費者會更重視性價比，高關稅環境下，美國消費者行為也會發生改變，由原本品牌導向、偏好高品質外來商品，轉向本地化、注重價格、比較產地、追求二手或替代商品。在2021-2022年的高通膨環境，高收入族群維持原有消費模式，而中低收入族群消費更加集中於必需品、生活支出，減少奢侈、非必要性消費。

面對不確定的經濟狀況與物價波動，消費者更常採取「延遲消費」或「分期購買」策略，聚焦高CP值商品。數位管道如比價網站、團購、社群推薦的使用率提升，消費行為更精密分析，主動尋找資訊、判斷商品來源與價格合理性。企業則需針對消費者新行為調整商品結構，更重平價、本地化、高性價比、彈性付款與售後服務，若能順應此趨勢，才能維持競爭力、穩定消費動能。

美國高通膨率回不去了

外國政府及企業大規模投資美國，會推升原材料、土地與製造設備等資源需求，使短期內相關價格上漲，也助漲薪資、房地產、市政基礎建設等成本。美國通膨年增率自2023年5月到2025年6月都維持在2%以上，未能降到2%以下的主要原因：(1)關稅政策推升物價，(2)住房、食品與勞動成本結構偏高，(3)勞動市場緊張，(4)工資持續上漲，(5)能源價格變動與供應鏈調整，(6)核心商品通縮結束，(7)消費者預期與政策不確定。

綜合上述因素，如果川普接管聯準會並激進降息，美國短期通膨率將明顯加速，2026年前難回2%以下，預估2025-2026年通膨年增率至少3%-4%。

