觀看造山者 讓僑外生看見科技台灣

文．李三財

台灣僑外生協會日前舉辦第三場的僑外電影欣賞。有120人出席熱鬧非常，許多民眾對於紀錄片《造山者─世紀的賭注》中呈現的內容相當的感動，特別感謝兩位贊助者于第教授、楊喬宇女士及陳就娣紀念中心的共同贊助，才能成就這美好的故事。感謝許多團體包括陸委會港澳處、台灣師範大學、世新大學、景文科大等單位幫忙分享活動訊息，未來我們會持續針對僑外生喜歡的電影議題或是關聯性，包括一些畢業校友的作品做包場，讓大家持續有學習、交流的好時光。由於這次活動反應良好，楊喬宇女士表達希望我們擇日再加場舉辦，邀請一些經濟弱勢的新移民家庭與偏鄉學校小朋友觀賞，提供他們一個機會認識不同時代的台灣歷史，也是很有意義的事。

在國立台北科技大學研究所修經營管理的泰國留學生梁容瑆表示：《造山者》片中工程師對極致的追求讓人佩服，每一個微小的突破，都是無數心血堆疊而成。他們是安靜的英雄，把「Made in Taiwan」推上世界舞台，讓我深深感受到：真正的實力，是踏實造出來的。

越南畢業的校友曾偉林表示：非常感謝台灣僑外生協會，有機會欣賞《造山者》這部令人動容的紀錄片。透過這部作品，對台灣這片土地有了更深的理解與認識。觀影過後心中充滿感慨─當年有一群勇者，選擇投入自己的人生，去完成一項當時幾乎被認為是天方夜譚的夢想。他們的初衷其實很單純，就是想拯救台灣，他們的努力不僅改變了台灣，也讓全世界因此受惠、對台灣產生依賴。這份精神與成就，令人由衷敬佩與感動。參與貴賓還有僑委會的長官，新北市文化局副局長于玟等，大家對此活動相當的肯定。

未來需要所有住民合力 一起撐起台灣這座山

其中一位觀眾林道然先生表示：讓人佩服的不只是他們的能力，而是他們選擇在風雨中留下來，守住一條條看似不可能的路。電影背後傳遞的精神：台灣，其實是一個移民的國家。這塊土地上，不只孕育了本地的孩子，也接住了來自四面八方懷抱夢想的新移民、僑生、外來人才，他們的投入與熱情，正是讓這座島能「翻身」、「造山」、「續命」的重要力量。並感謝就諦學堂多年來在文化紀錄、公益推廣上的深耕。

過去許多人撐起了這座島，未來少子化的台灣，需要所有人的努力，一起撐起這座島的發展者，包括新移民、移工及僑外生！

