文．陳慈汶

被譽為「天目國寶大師」的邵椋揚，其傳世鉅作即將於理善藝聚空間展出。本次展覽將首次集中呈現其40年專注天目釉藝的藝術成就，展覽主題「傳世之光」，意在致敬這位專精技藝、引領時代的陶藝巨匠，及其以光影與釉色交織出的經典之作。

一生只為一件事──邵椋揚的天目之路

邵椋揚師承南宋建盞技藝，歷經40載專注於天目釉藝的探究與創作。自年輕時即踏入陶藝領域，為求一窺天目之真，遍訪古窯遺址，深入研習南宋古法。他所創作的曜變、油滴、兔毫天目釉盞，以釉色玄妙、光影幻變而聞名，其工藝水準被譽為當代天目技法巔峰。

美術館典藏認證 國寶級鉅作

邵椋揚的大型曜變天目作品，於鶯歌陶瓷博物館典藏其曜變天目、油滴天目等經典作品，並作為臺灣當代天目釉藝的重要展示案例。台灣工藝研究發展中心收藏大型曜變天目作品與兔毫天目茶盞，定位為傳統技藝與現代工藝融合的代表作。國立歷史博物館曾策劃「驚豔天目」專題展，展出其69件天目鉅作並納入館藏研究。日本岐阜陶藝館(岐阜縣現代陶藝美術館)，館方於交流展期間收藏其曜變系列作品，認為其作品延續宋代建盞精神。三星美術館(韓國)典藏其曜變與油滴作品，作為亞洲當代陶藝重要典藏之一。他的曜變天目茶盞曾被稱為「當代建盞之光」，在收藏界極具市場地位與藝術價值。

傳世之光，光耀一世。

歡迎各界一同見證天目國寶大師邵椋揚的藝術光芒。

「傳世之光」

展覽地點 ︳理善藝聚空間(台北市青島東路7號5樓之一)

展覽期間 ︳2025年8月12日至8月31日

展覽亮點 ︳曜變天目巨作首度公開/大師技藝影像紀錄/工藝技巧解析

※理財周刊1302期更多精采文章：

◎封面故事>八月開新局 晶片關稅突圍

◎發行人語>勞動基金大賺 你要跟嗎？

◎新聞熱線>天目國寶邵椋揚 理善藝聚即將開展

◎理善大家來>觀看造山者 讓僑外生看見科技台灣

◎理財我最大>陶藝大師融煉四十年 再現宋代七大天目釉系光彩

◎飆股鑫天地>新產品投產 第三季營運看好

◎解碼房市>房市低氣壓 房仲估2025年難過好年！

◎封面故事>台股多頭不變 國安基金會說話

◎許博解法說>尖點PCB成長動能加溫 EPS大躍升

◎財經趨勢透視鏡>後關稅時代 全新投資趨勢