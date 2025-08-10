快訊

陶藝大師融煉四十年 再現宋代七大天目釉系光彩

文．蔡武穆

宛如微縮的望遠鏡，銀河星系收斂在一個茶碗中心，當你喝茶時，整個宇宙就在你口中、在你心裡流轉。

來自陶藝家邵椋揚的天目茶碗，透過光彩奪目曜變油滴，帶你一步一步走進宋朝的茶飲文化，體會士大夫的生活美學。

浙江修禪一見傾心 日本人名之為「天目碗」

邵椋揚說，宋朝有點茶文化，將茶湯打成泡沫狀，放在黑色的茶碗中，細細品味，文人雅士吟詩創作，喝茶品茗涵養心性，最後演變為鬥茶文化，比茶湯、比茶色、比茶碗，發展出一系列的「黑釉茶碗」，成為當時顯學。

「黑釉茶碗」多出於福建省建陽縣，後來日本人到浙江天目山修禪，對精緻美觀的茶碗愛不釋手，不知茶碗的出處，便以「天目碗」稱之，流傳至今。

宋代窯業興盛，一百多年來發展出七大釉系，包含曜變天目、油滴天目、鷓鴣天目、兔毫天目、玳瑁天目、木葉天目、落紙天目等，藝術已臻於頂峰，許多精采之作，如曜變天目，現代陶藝家還無法企及，成為一種精神上的指引。

日本人亦有茶道文化，戰國時代幕府爭奪天下，武士出征可能隨時死去，藉由喝茶享受寧靜片刻。據說，織田信長喜歡曜變天目，豐臣秀吉欣賞油滴天目，目前僅傳的三個曜變天目典藏在日本歷史博物館，成為日本的國寶。

宋代以後，元、明建立大一統王朝，喝茶文化逐漸沒落，茶窯盛況不再，倒是日本茶道興盛，天目茶碗在日本更加流行，保存許多宋代已失傳的天目茶碗，成為現代考據天目茶碗最佳之處。

以宋代天目為基礎 創新突破走出個人風格

邵椋揚退伍後到鶯歌上班，從事耐火材料業務，耳濡目染之下，對於陶藝相當嫻熟，某次到日本名古屋旅遊，看到天目碗非常驚訝，認為這是台灣所沒有的東西，回國後一頭栽進天目碗的研究與創作，至今長達四十餘年。

他說，台灣人用茶杯喝茶、日本人用茶碗喝茶，茶碗不可能像茶杯一口而盡，在喝茶的時候順便欣賞茶具，視覺、味覺、嗅覺一起來，體驗不一樣的生活美學。

四十年中，邵椋揚把宋代七大釉系再發展出來，由於無法拿到中國大陸建陽的原料，他便在技術上創新與突破，以宋代天目為基礎，走出自己的風格。

不容許絲毫馬虎的高難度融煉

宋代的油滴天目簡單樸拙、色調單一，邵椋揚的油滴天目蘊藏黃、藍、綠三種不同的光芒，外圍則有銀色包圍，用放大鏡一看，感覺就像一個星雲閃爍在其中。

曜變天目經過四次的融煉，隱隱黑暗中藏著寶藍色澤，光線一照，寶藍色的光芒立即顯現，像是孔雀開屏，羽翼在碗中自然舞動。另外，他全新開創鷓鴣兔毫，油滴與兔毫兩種不同結構在高溫中自然融煉，彷彿天女散花，展現釉色奔放的氣勢。

「天目釉最主要的是氧化鐵，偏離了氧化鐵，就不叫天目」，他斬釘截鐵地說，鈷和錳也可以燒出藍色，但就不是曜變的藍色，燒出的結晶和色彩也不同，因此，僅能在氧化鐵當中做變化，難度極高。

「釉藥的濃度、氧化鐵的比例、燒製的溫度、氧氣的多寡，甚至快鎔或慢鎔，都會影響燒成的狀況，不容許絲毫馬虎」。

例如，溫度升到1200度釉藥溶解，但鐵還沒分解，直到1250度鐵溶解變成氣體跑出來，再升溫到1300度氣泡破掉，就產生油滴，整體氛圍非常重要。

掌握窯爐個性 不斷嘗試摸索

邵椋揚說，燒窯和繪畫、雕刻截然不同，燒製過程無法到裡面看，僅能守候窯外，過程中，只能不斷的燒、不斷的嘗試，憑著感覺和經驗調整火候和比例，創作出自己理想中的作品。

「我的目標就是宋朝的曜變天目，如何創新突破、跟著它前進」，中國大陸在六十年前開始研究曜變天目，雖然有建陽出土的原料，到現在還做不出宋代曜變天目的色澤和感覺，天時、地利、人和，可遇不可求，這是曜變天目何以珍貴的原因。

邵椋揚說，自己想要做到最好，燒出不一樣的油滴天目，因此，不斷嘗試摸索，參考化學書籍及掌握窯爐的個性，更接近宋人的天目。

例如，最近創作的木葉天目，外面都是以乾燥樹葉，配上化工原料穩定性質，他則是以天然的葉子直接進去窯裡燒，葉脈、葉肉自然呈現，加水之後，像是木葉沉浸其中，感覺非常鮮活。

「每次燒成都是上天給的禮物」

「三分己意、七分天意」，木葉天目失敗率極高，成功之前曾燒破四百個碗，「我就是憑感覺，剛開始懵懵的不確定，現在成功率三成到五成，每次燒成都是上天給我的禮物」。

除了天目茶碗之外，他還將天目釉展現在花器上，瓶身以潑墨概念，揮灑鷓鴣兔毫的靈動，宛如龍的化身在空中自由飛舞。

他說，天目釉變化太豐富，一輩子都研究不完，宋朝天目發展二百年，他才研究四十年，還有很多可以做，這是他的人生動力和價值，會持續創作更多令市場驚豔的作品。

今年8月12日邵椋揚與理善藝術空間合作展出「傳世之光」，作品包含宋代七大釉系，包含曜變天目、油滴天目、鷓鴣天目、鷓鴣兔毫天目、木葉天目等，以及天目花器、冰裂花器、郎窯紅，全新的創作讓觀眾感受釉色與光影交織的變化。

