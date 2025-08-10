八月開新局 晶片關稅突圍

文．蔡武穆

台股充斥在半導體關稅不確定因素中，看似利空罩頂，但指數在高檔震盪之餘，上漲家數往往比下跌家數多，AI權值股表現有為有守。大盤季線與年線黃金交叉向上，支撐和推升力道轉強。

台美對等關稅終於在8/1出爐，以20%低於先前的32%，而高於日、韓的15%，當天早盤大跌224點，隨後總統賴清德召開記者會說明20%只是暫時性的關稅，我方官員還在磋商，有可能比20%還低，加上國安基金在場護盤，終場跌幅收斂，僅跌55點，守在月線之上。

關稅利空罩頂 國安基金守月線

關稅驚魂未定，美國公布7月非農就業數據新增僅7.3萬人，遠低於市場預估的11萬人，同時更正5月、6月數據，5月非農就數據從14.4萬人砍至1.9萬人，一口氣下修12.5萬人，6月下修13.3萬人，從14.7萬人更正為1.4萬人，川普震怒，痛批勞工局長麥肯塔佛Erika McEntarfer政治操弄，立刻解雇，反映經濟可能已經走弱，8/1同步下跌，台股8/4周一早盤重挫283點，所幸國安基金大買進金融股撐盤，指數開低走高，力守月線之上。

對等關稅20%是否為最終的數字，從日、韓談判進度觀察，原本日本敲定25%，後來加碼投資美國5500億美元，並且開放汽車及農業市場，關稅直接降至15%。韓國如法炮製，投資美國3500億元，開放汽車及農產品市場，同樣換來15%的關稅。台灣關稅還在協商，勢必循日、韓路線，端出牛肉來換更低的稅率，我方官員希望對等關稅與232半導體關稅一起談判，避免被扒兩層皮，不管協商是否成功，20%稅率應是天花板，只會更低不會再高。

半導體關稅才是「大魔王」

利空出盡了嗎？不然。比起對等關稅，半導體關稅才是大魔王。半導體關稅是川普依據1962年《貿易擴張法》第232條款啟動國安調查，故也稱國安條款，內容明定若某項進口產品造成國安威脅，總統有權力利用關稅、設定配額、研發補助方式來調整進口產品，半導體、藥品、礦產、木材都在調查範圍內。

美國半導體產業鏈已經失落二十年，AI浪潮興起，先進晶片成為民生、工業及國防最重要的產品，而這些都不在美國生產，令川普非常跳腳。川普要讓製造業回流美國，並多次揚言台灣偷走美國晶片產業，外界預估，半導體在美國製造成本將提高25%到30%，半導體關稅不會太低，可能會以25%起跳，才能逼迫廠商赴美設廠，實現美國製造大夢。

台灣經過三十年的發展，已是半導體產業鏈重鎮，但還是代工的角色，訂單多仰賴美國大廠，根據經濟部113年統計，美國已是台灣第二大出口市場，占比23.4%，僅次於中國。去年台灣對美出口達1114億美元中，有72%是內含半導體的ICT資通訊產品，包括半導體晶片、記憶體、電腦、伺服器、顯示卡、PCB、相關設備及零組件，而這些細項目前都還在關稅豁免清單之內。

半導體關稅 涵蓋七成輸美產品

換句話說，台灣對美貿易中，有20%到30%屬於對等關稅之內，而有70%以上被圈在半導體關稅之內。課稅範圍目前也尚未定論，若是單純以晶片課稅，台灣直接晶片輸美比重約4%，影響較小，況且台積電有轉嫁的能力，若是以終端產品課稅，則幾乎所有資通訊產品無一倖免，中小廠獲利被侵蝕，可能加速台灣半導體產業鏈外移至美國或其他關稅較低的地方。

