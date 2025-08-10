快訊

勞動基金大賺 你要跟嗎？

聯合新聞網／ 理財周刊
勞動基金運用局8月1日公布整體勞動基金最新績效，截至2025年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，6月單月損益轉為正數，收益數為2083億元。本報資料照片
文．洪寶山

勞動基金運用局8月1日公布整體勞動基金最新績效，截至2025年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，6月單月損益轉為正數，收益數為2083億元，讓今年以來的累計虧損幅度縮小為-1.22%、帳面虧損836.5億元，新制勞退基金虧損656億元，收益率-1.40%。勞動基金要怎麼反敗為勝呢？

勞動基金最新十大持股

從最新十大持股(占全部股票投資比例)分別為：台積電(31.65%)、聯發科(4.37%)、鴻海(3.96%)、台達電(3.66%)、富邦金(2.67%)、廣達(2.34%)、國泰金(2.29%)、中華電(2.04%)、台光電(1.89%)、奇鋐(1.85%)。新制勞退自營部位前十大持股(6月底)：台積電(49.79%)、鴻海(5.21%)、聯發科(4.90%)、台達電(4.36%)、富邦金(3.93%)、國泰金(3.63%)、中華電(3.43%)、台灣大哥大(1.90%)、兆豐金(1.85%)、廣達(1.76%)。

主力持股仍以台積電穩居第一，且占比持續提升，自營部位近五成資金集中於台積電。第二季底新進前十大持股的台光電，反映ASIC伺服器滲透率提高，對於PCB產業的質變，以及Blackwell對於液冷散熱的需求熱度。

6月大賺主因重押台積電

6月勞動基金單月大賺2083億元，主因是全球股市明顯回升，勞動基金最大重倉的台積電股價因AI、半導體熱潮持續強勢上攻，因持有比重超過31%，自營部位甚至達近五成，單月漲幅突出，帶動整體績效快速回升。

聯發科、鴻海、台達電、富邦金、廣達等個股，同為勞動基金權值配置主力，6月台股上漲期間，這些大型科技與金控權值股多數有亮眼表現，對單月獲利提供顯著挹注。再加上新進AI概念股的台光電與奇鋐，分別在第二季漲61.83%、63.66%，顯示勞動基金的選股方向明顯看好AI概念股。

市值兆元企業成護國群山

台達電堪稱第三季AI權值股中的多頭指標，截至8月6日盤中為止，累積漲幅達49.88%，以市值兆元以上的股票來說，台達電的上漲對於抵抗川普的對等關稅稅率20%利空具有很大的貢獻度。

推動台達電的上漲來自於傳統54V系統已無法負荷現代AI應用的電力密度，於是輝達將AI伺服器與資料中心的電源供應從傳統的54V直流電大幅提升到800V高壓直流，以因應AI算力帶來的巨大用電成長與功率密度需求。

800V HVDC架構預計自2027年起成為輝達資料中心AI供電的主流標準，目前已號召包括半導體與電源大廠在內18家主要供應商參與發展，除了台達電之外，台廠還有光寶科，因此8月份的光寶科股價漲了+15.13%。

勞退基金緊抱長線潛力股

如果勞退基金的持股長線都會有不錯的表現的話，那麼聯發科、鴻海、廣達可能是下半年的潛力股。事實上，鴻海慢慢的墊高股價，已經漲到188.5元，8月份累積+5%漲幅，對比台達電與光寶科來說，算是剛起步。

鴻海跟東元整合雙方資源，導入鴻海自製液冷模組(能效高於空冷20%)及東元新一代高密度UPS(體積縮減50%、可靠度99.99%)、智能監控(AI預測維護)，提供一站式AI資料中心建置服務(涵蓋伺服器、電力、冷卻與工程設施)，強調「模組化、標準化」的資料中心解決方案，符合Tier 1/2雲端業者及政府智慧機房需求，並可彈性擴充，特別鎖定美國「星際之門」(Stargate)等大型AI資料中心計畫。

廣達是全球最大AI伺服器ODM(原廠委託設計製造)廠商，客戶涵蓋NVIDIA、AWS、Google、Meta等國際科技巨頭，大型訂單如Meta ASIC AI伺服器專案都由廣達提供，訂單能見度已展望2026年，廣達AI伺服器具備高單價(如NVL72單價逾新台幣1億元)、高毛利特性，是推升營運成長的主動能。

理財周刊

追蹤

