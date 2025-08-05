8月6日北流中心「數位版權保護─助力產業轉型變現」成果發表暨體驗登場

文：張興華

隨著網路應用與行動裝置的普級，帶動新興的數位內容產業崛起，創造每年數千億元的商機，但數位內容的便利性亦面臨到層出不窮的盗拷、側錄等侵權行為，讓創意人、出版商等蒙受極大的經濟損害；為有效解決數位內容維權加密，進而創造數位內容商品客製化、差異化及精品化商機，由國人自行研發出首款「數位影音加密應用系統解決方案」正式推出，並訂於8月6日下午2:00，在北流中心的Live House D區，舉行「數位版權保護─助力產業轉型變現」成果發表會，將邀集出版商、圖書公司、影音娛樂公司、藝術創作人及教育界等菁英與會及現場體驗，一同見證獨步全球的數位加密科技成果與應用。

數位內容的維權及保護，近年來一直是數位內容產業界、學術界及官方重視課題之一，根據台灣有線寬頻產業協會的資料顯示，單是網路與機上盒的影音侵權，以每年損失成長率15%估算，已造成國內合法串流(OTT)業者營收超過500億元以上的損失，這部分還不包括有聲書、數位書籍與畫冊、文教業課程...等的侵權損失。

有鑑於目前數位內容影音、檔案資料加密防拷過於簡易，容易被破解、或是加密後不易操作，或委託專業加密面臨資料外流或是遭遇電腦或手機操作系統無法相容的問題。因此，國內專業USB客製化、代拷及影音加密的先趨廠商─「三穩國際股份有限公司」，研發出全球首創的「數位影音加密應用系統解決方案」，透過最先進的數位加密技術及獨有開發的影音播放平台，，除了有效達成數位內容維權與防護，實現自主操作的3防(防拷、防列印、防側錄)功能，更首度成功整合電腦(Win、Mac)與手機(Android、ios)四大操作系統，可以隨插隨用地播放影音與檔案內容。

由三穩國際公司主辦「數位版權保護─助力產業轉型變現」成果發表會，將於8月6日在台北市南港區的流行音樂中心Live House D區舉行，時間於下午2:00-16:00進行，會中除安排防盜技術說明與應用外，還有針對數位內容產業相關產品防拷製作，以及不同商品客製化設計與規劃說明，現場另設有體驗區，有專業人員現場解說設備與操作。目前已邀請國內數位內容相關產業及學術界菁英與會外，也歡迎對數位內容商品發行與行銷，或對數位內容3防有興趣的業者及民眾報名參加，可採電話報名，或是當日現場報名均可。

報名專線電話：02-7722-1799

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