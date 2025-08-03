快訊

影／鄭麗君今晨返台：與美談判繼續進行 努力爭取更好稅率

降噪耳機開箱！實測搭車瞬間寧靜 無線充電免2千高CP

生前贈與、死後拋棄繼承免繳遺產稅 「追稅黑洞」將關閉

聽新聞
0:00 / 0:00

北越經濟起飛在即 宏福進軍房產

聯合新聞網／ 理財周刊
▲宏福集團越南首推個案LAKESIDE GARDEN 3D外觀透視圖
▲宏福集團越南首推個案LAKESIDE GARDEN 3D外觀透視圖

文．理財周刊新聞中心

鞋業大廠-宏福實業集團，鞋履產能排名全球第2，今年起集團開始跨足房地產業，在台、越兩國推出高檔建案，其中越南首案已獲30%外國人名額銷售核准，基地座落經濟發展迅速的海防市中心，主打湖景首排，十足吸睛。

宏福集團發展至今，越南早已成為大本營，也見證其經濟的突飛猛進。近年國際產業鏈轉移至東南亞，外資大舉投入，讓越南2024全年GDP增長來到7.09%，領先星、馬、泰、菲、印等東南亞國家，而當中高科技製造與組裝產業占比逐年提升，是拉動GDP的一大因素。

早期到越南投資的外商，多集中在南越，中美貿易戰後吸引了許多外資工廠從中國南遷，包括鴻海、廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達、佳世達等都來北越設廠，經貿特區紛紛設立，讓電子科技業在北越一日千里。近年來，整個越南的重心逐漸北移，首都河內不僅是政治中心，富裕的經濟動能也帶動周邊地方建設、產業鏈轉型，北越各省朝現代化、國際化且可永續發展方向邁進。

此外，越南政府本身也正進行大刀闊斧的變革，從原先63個省市，今年7月起合併為34個，政府規模大幅縮減20%，有望解決越南官僚機構長期職權不清、效率低下、冗員等問題，換言之，對經濟發展及外資投入有長遠的助益。

作為6大直轄市之一的海防市，為越南第3大城，擁有北越最大的深水港，也是越南5大國家級工業城市之一，有多個大型工業園區，自2015年至今，已經連續10年GRDP（地區生產總值）成長率達雙位數，2025年第一季GRDP同比增長亦達11.07%，經濟極度穩健，種種原因，也讓海防房地產前景形勢大好。

深耕經營多年的宏福實業，亦看準海防的前景而跨足房產業推案。宏福新案銷售一級代理商、越南楷懿國際投資總經理劉德偉表示，目前海防人口約200萬，未來省級合併後將突破450萬人，且2024年海防市FDI（外商直接投資）近50億美元，全國排行第二，「本身區位優勢、工業區健全，加上合併後資源集中效應，將會為海防市區帶來龐大人口紅利，剛性需求產品支撐性足。」

楷懿國際投資總經理劉德偉指出，越南房市像早期的台灣，房產交易沒有太多稅制、法規的制約，有相當的自由度，且多數建案採房仲分銷制度，越南本地人對房產投資亦日漸熱衷，然地段、產品、業者仍須慎選。「現在台灣房市低迷、法規有重重限制，且投報多不如預期，與其繼續觀望，不如趁臺幣走強時進場越南，同樣的資金及時間，租金回報及漲勢更可期，且開發商又是實力雄厚的宏福集團，相對較安心。」

「以宏福集團的新案而言，地段就在海防市中心湖畔，規劃2~3房低總價高規格住宅，由越南十大建築事務所MAI-ARCHI設計規劃，並整合台灣101地工團隊同豐營造，及越南319國防營造公司負責建設，建築強度係數1.5(一般為1.05-1.10)、耐震係數達8級、建材標配參照台灣之高規格，全案即將在2026年第二季完工。」

※上述資料來源於越南楷懿國際投資有限公司。

※理財周刊1301期更多精采文章：

◎封面故事>鴻海全領域展開 台股新高召喚

◎發行人語>太空港兆元商機

◎新聞熱線>水里鄉也搭得到！幸福GO免費試營運中 偏鄉交通大升級

◎新聞熱線>桃園中正路地標新星！ 捷運利多加持，G9站雙核心生活圈無縫串聯

◎新聞熱線>北越經濟起飛在即　宏福進軍房產

◎理善大家來>在SUNDAY裡 我們看見他們的名字

◎理財我最大>更好理解自己與他人 達成有效溝通 請多認識、照顧你的「情緒」◎飆股鑫天地>航太軍工商機+美國製造 營運成長動能強

◎解碼房市>身分證上的數字 有一天 竟讓你租不到房！

◎封面故事>鴻海率台股攻25000 下半年領域展開

◎許博解法說>靠併購發展電子銅箔與車用 鼎炫-KY雙事業、雙引擎營收成長

◎財經趨勢透視鏡>關稅議題消弭 股市萬里無雲？

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1301期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

川普關稅20％只是暫時？郭哲榮：賴總統證實仍有降稅機會…台股利空有望出盡

台南新增2例登革熱境外移入 母女越南探親感染

鴻海（2317）目標價喊到300！專家試算給出「340」：以後195就是底部了

鴻海、東元換股策略合作 搶占全球AI市場

相關新聞

更好理解自己與他人 達成有效溝通 請多認識、照顧你的「情緒」

更好理解自己與他人 達成有效溝通 請多認識、照顧你的「情緒」

太空港兆元商機

太空港兆元商機

鴻海率台股攻25000 下半年領域展開 AI伺服器、機器人、電動車大軍齊發

鴻海率台股攻25000 下半年領域展開 AI伺服器、機器人、電動車大軍齊發

北越經濟起飛在即 宏福進軍房產

北越經濟起飛在即 宏福進軍房產

暑期租屋熱潮來襲！租屋恐藏看不見的風險

暑期租屋熱潮來襲！租屋恐藏看不見的風險

保護這塊土地 讓動植物有自己的家！環境信託用公眾力量 保存自然環境原有樣貌

保護這塊土地 讓動植物有自己的家！環境信託用公眾力量 保存自然環境原有樣貌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。