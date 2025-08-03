鴻海率台股攻25000 下半年領域展開 AI伺服器、機器人、電動車大軍齊發

文．洪崇晏

從技術面的還原線圖來看，目前台股權重前十大中只有鴻海年線往下，但年線扣抵值已至低檔位置，未來將助漲年線翻揚，而股價持續站上走揚的季線穿越年線黃金交叉，往往才是真正穩穩沿上升趨勢大漲的開頭。

當權值股紛紛「領域展開」挑戰前高甚至創高之際，排名第二的鴻海進入「領域展開」的漲升模式，正是市場眾望所歸焦點。台積電重返千金俱樂部創高後，遲疑的不是近關(稅)情怯，而是鴻海等其他權重股的跟上，進入各自的「領域展開」模式，然後台股才能健康的向25000點邁進。

今年5月COMPUTEX 2025上，鴻海董事長劉揚偉首度受邀擔任主題演講嘉賓，分享鴻海在AI方面的努力與進展。同時鑑於三大平台發展漸具規模，因此在既有的3+3策略下，劉揚偉再推「3+3+3=∞(無限大)」的新策略。意即在原先3+3計畫(電動車、數位健康、機器人三大產業，以及發展AI、半導體、新世代通訊三大核心技術)中再加入三個智慧應用平台，分別是智慧製造、智慧EV、智慧城市。鴻海跨足領域廣泛，下半年還有蘋果秋季發表會，可望再沾蘋果光。

Q3 GB200/300伺服器拚增3倍

法人預估鴻海2025第三季GB200與GB300機櫃出貨將較上季大增300%，帶動雲端與AI業務子公司工業富聯(FII)獲利持續成長，因此法人同步上修2025/2026年每股盈餘至14元及16元，以當前股價176元估算僅約13倍。下半年鴻海股價仍有空間，給予15倍本益比股價先看210元。法人預估2025年市場上GB200與GB300總出貨將達3.1萬台，高於原預估2.7萬台，工業富聯佔其中約1.8至1.9萬台。

展望2026年，預期工業富聯有望在GB300伺服器維持40~50%市佔，續扮AI伺服器供應鏈主力。

子公司工業富聯股價強升 預期帶動鴻海下半年看旺

工業富聯第二季雲端運算業務營收年增逾五成，其中AI伺服器營收更成長約六成。法人推估，工業富聯第二季出貨約2,500台GB200伺服器。第三季隨著市場需求持續強勁，以及良率快速提升，預期GB200與GB300機櫃出貨量將季增300%，超越原先市場預期。工業富聯(滬：601138)7月29日股價盤中拉升，截至7月29日下午1點46分漲5.21%，報31.1元人民幣，總市值首破6000億人民幣大關。

老AI股三強比較 鴻海本益比低於廣達與緯創

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對鴻海做出2025年EPS預估：中位數13.53元。以7月29日收盤價171.5元估算，本益比為12.6倍左右。緯創(3231)2025年EPS預估：中位數8.54元，以7月29日收盤價120.5元估算，本益比為14倍左右。廣達(2382) 2025年EPS預估：中位數18.4元，以7月29日收盤價267.5元估算，本益比為14.5倍。由此可知，鴻海的本益比偏低，因此具備補漲優勢。

三大權值股創高各有節奏 鴻海外資青睞落後補漲

台股是否會在下半年攻上2萬5千點，還是需要看三大權值股臉色，目前台積電(2330)雖然第二季法說會驚艷，但因為匯率關係，將大幅影響第三季毛利，台積電法說會提到，第三季財測，以新台幣匯率29元計算，估計會影響第三季度營收約6.6%，並使毛利率降低約2.6個百分點。

另外，三星積極搶單，近日更取得特斯拉165億美元(約4900億新台幣)自動駕駛晶片「AI6」訂單，將有助於未來爭取Google、高通等科技大廠訂單，使台積電下半年充滿不確定性與挑戰。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1301期，2025.08.01出刊。

圖片來源：Pixabay

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