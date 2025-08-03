更好理解自己與他人 達成有效溝通 請多認識、照顧你的「情緒」

文．蔡武穆

舉例來說，跟朋友約好一起小酌，結果被放鴿子，你的心情非常低落，內在需求沒有被滿足，當下你察覺著一個情緒，於是停下來問問自己，你要自己去喝，還是找其他人一起去喝，就是自我照顧的歷程，「看見狀態─探索需求─找到相對應的方式」。

若是察覺之後，情緒如火山爆發無法控制，這時可以用移轉的方式，如跟別人吵架，情緒正在上頭，可以先離開現場，轉換一個空間，屬於「物理性的移轉」，也可以用「內在情緒的移轉」，找好閨蜜聊聊、想想明天要旅遊等開心的事。

情緒來時不要評價 抒寫日記有助記憶更新

「情緒是一種能量，需要的不是全有或全無」，一個情緒智慧高的人，不是沒有情緒，而是他相信可以調整、控制情緒。要去跟大客戶見面，心裡非常緊張，這時他開始做深呼吸，讓大火變小火，帶著小火慢慢燃燒，就不會讓情緒左右，破壞表現力。

陳莉婷坦言，自己也是一個情緒豐沛的人，不可能每天都很開心，「但我不害怕情緒，因為我知道它從何來，該往哪裡去，不會導致失控」。

傳統教育告訴我們，不要亂發脾氣，這樣會傷害別人，心理師則認為，我們不可能沒有情緒，重點是我們如何正確的表達情緒、抒發情緒。

想要生氣、想要罵人，又怕傷害到別人，可以把情緒轉移到可以承受情緒的地方，對大自然咆嘯、對著AI罵，或是找心理師宣洩，選擇沒有傷害性的對象作為情緒的出口。

接下來試著整理情緒，較適切的方式是寫日記，情緒來時不要評價，讓情緒停留幾分鐘，問問自己現在的感覺是什麼、有什麼想法。

「寫下來有助記憶更新，追溯一個星期的情緒變化，可能你愛生氣，寫了幾天之後，發現生氣的背後隱藏的是恐懼、害怕，如果只是停留在生氣，可能找不到恐懼背後真實的根源」。

焦點從「你」轉換為「我」

如何正確的表達情緒？陳莉婷說，人與人之間有很多的衝突，「我們都急著講別人，你很煩、你很糟，對方就會感覺有攻擊性，產生對立面」。

社會化的過程，我們大部分都在看別人，看環境需要什麼，現在我們要把焦點從「你」轉換為「我」，用「我」來開場，述說自己的心情和感覺：「我覺得很委屈、我覺得被誤解、我感覺很難過，我的感覺是這樣，你是怎麼想的？」敞開心房，讓對方進到自己的場域。

陳莉婷說，表達自我也需要信心和勇氣，剛開始不自在，可以先傳訊息文字，等到習慣了再用口語面對面表達，大量去說「我希望、我感覺、我期望」。

很多人有迷思，「我沒說，他應該要懂啊！」其實，在關係中，冰山以上是你體現出來的樣子，冰山以下別人怎麼會知道，你得潛到冰山以下把自己挖出來，展示給別人看，別人才會懂。

另外，別人的情緒也會影響自己的情緒，尤其在親密關係中，陳莉婷強調，自己才是情緒的主人。

換位思考 多留意非語言訊息

廣告詞「阿嬤覺得你餓」，這句話是不成立的，阿嬤又不是你的感覺系統，怎麼會感覺到你餓？情緒是個人的事，我們可以給予支持，透過陪伴、傾聽、對話，幫助對方緩解情緒，而不是「替對方情緒」，不然涉入太多，自己也會陷入情緒泥淖。

更深層次，如何在溝通中聽出弦外之音，陳莉婷說明，這不是一件容易的事，簡單來說，要有同理心，要能想像你就是他，把自己放在他的情境中思考他難過的點是什麼，可以多留意非語言訊息，例如，對方說我沒事，但眼光泛淚，這時要相信非語言訊息，換位思考，探索他冰山以下的事。

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