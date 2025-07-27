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暑期租屋熱潮來襲！租屋恐藏看不見的風險

聯合新聞網／ 理財周刊
圖為租屋示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為租屋示意圖。圖／聯合報系資料照片

文/理財周刊新聞中心

新生租屋卡位、舊生換屋升級，搭上社會新鮮人與上班族租屋潮，租屋市場旺季到！但租屋生活潛藏的居住風險，您準備好了嗎？

每年7至9月暑假期間，是大專院校學生搬遷最頻繁的高峰期。無論是畢業生留在都市工作找尋新住所、或是大一新生入學、舊生換租，整體租屋需求顯著增加。近年來，也有越來越多上班族因預算考量而選擇租屋，進一步推升租屋市場需求。根據Google Trend資料顯示，每年7~9月是全年搜尋租屋關鍵字最熱門的時期，較全年最低的過年期間足足翻了一倍，顯示暑期租屋市場熱度升溫，然而在房價與租金連年攀升下，在挑選租屋物件時，不僅要考量預算與交通便利性，更應正視「租屋期間的居住風險」。

根據內政部消防署統計，今年1~4月全國引起建築物火災原因，以電器因素居冠，其次則是遺留火種（包含祭祖、烤火、煙蒂、燈燭等）與爐火烹調；而建築物火災起火處所第一名為廚房，第二名為每日睡覺的臥室，第三則是客廳。若租屋族發生意外除了自身財物損失外，還可能需負擔房東的房屋修繕責任，甚至牽連鄰戶，帶來高額賠償與法律風險。近期也有一起意外案例，一名房客因抽菸未熄滅菸蒂釀成火災，導致房東損失達66萬元，一審判決房客須賠償房東52萬元。面對這類風險，保險成為租屋族重要的防線之一。

今年1到4月全國建築物火災造成1億6千萬元損失。（資料來源：內政部消防署官網）
今年1到4月全國建築物火災造成1億6千萬元損失。（資料來源：內政部消防署官網）

國泰產險指出，以「租事平安專案保險」為例，涵蓋住宅火災動產損失、住家日常生活責任保險、承租人火災責任險以及擴大承保機車事故四大保障項目，年保費不到新台幣 500 元，對預算有限的小資族群來說，是高CP值且實用的風險管理選項。

此方案包含各種保障，舉例來說，若租屋族因電器使用不當引發火災，火勢波及房東的屋況，國泰產險的租事平安保險就會補償房東損失。萬一租客飼養的寵物在日常活動中，不小心咬傷路過的鄰居，鄰居求償的部分也可申請保險理賠。此外，若租客的機車停在租屋處附近 50 公尺內或地下停車場，因火災或爆炸受損，也在保障範圍內。

國泰產險表示，在租金壓力持續升高的現實下，很多人會選擇與別人一起合租，這些居住型態雖可節省開支，卻也增加了用電與空間共享的潛在風險，一旦發生火災或爆炸事故，未投保者需自行負擔動輒數萬甚至數十萬的修繕與賠償金額，對學生與其家庭而言，往往是一筆沉重負擔。相較之下，提早投保一年保費不到500元的租事平安專案保險，能有效降低損失與爭議發生機率，為居住期間提供額外保障。

※以上資訊來源為國泰產險官網，實際保障內容與費用請以官網公告為準。

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