2.3兆資金炸裂 台積電1350元以上 台股上看25000點

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

台積電法說會後，法人紛紛調高台積電目標，依台積電ADR創高換算上看1350元，而以台積電權重推估大盤將挑戰25000點。

7/16台積電法說前夕，外資、投信積極卡位及輝達H20恢復銷售中國的利多因素下，台積電跳空上漲20點，同時帶動台股大漲207點，突破23000點大關，擺脫一個月以來的盤整格局，一掃關稅未定的陰霾，可說輝達再次救了全村，隔天台積電營收報喜，台股再次上揚，至7/22截稿前再度因關稅不確定性大跌352點，守在月線之上。

國安基金護盤 法人亦步亦趨

4/9對等關稅台股重挫3992點，原本外資站在賣方，4月共賣超614億元，直到5月初新台幣升值才轉為買方。由於新台幣強勁升值，為避免熱錢炒匯，金管會規定外資進來必要買股，不得停泊在新台幣帳戶，統計5月到7月外資分別買超台股219億元、933億元、1803億元(7/21止)，5月以來台股漲了2500多點，可說外資功不可沒。

但是，外資也不是省油的燈，一方面大買現貨，一方面在期貨布空單及0050反1對鎖避險，期貨未平倉空單從4/30的22730口一路攀升到7/14的59873口史上新高。因為台股已經來到23000點的高位階，布局空單在所難免，萬沒想到，台積電公布第二季營收大好，外資一改先前的策略，連續5天期貨空單從59873口縮減到46556口，大減13317口，顯示外資心態轉向，做多意味濃厚，有利於台股多方攻擊。

投信則是在4/9關稅低點之後，跟著國安基金護盤一路站在買方，4月到6月總共買超1378.4億元，直到7月轉買為賣，賣超200億元(7/21止)，趁機獲利了結。國安基金涵蓋政府四大基金有5000億銀彈，從4/9進場到7/14僅用了77億元，帳上未實現損益達11億元，可見國安基金只護盤不拉盤的信心喊話已經起了作用。由於台美關稅未定，考量政經局勢不穩，決定不退場，直到第三季結束。

融資消風千億 信心尚未恢復

最慘的是代表散戶的融資，4/9對等關稅前，融資餘額水位還在3218億的高點，4/7~4/9懸崖式下殺近1000億元，來到2237億元，許多投資人慘遭斷頭，持續殺到最低2081億元，對比台股二個月來從17306點，漲了5821點，融資僅小幅回升190億元至2294億元，可見大部分主力、散戶信心(資金)尚未恢復，小部分有餘力的主力想要進場，股價已漲高買不到股票，有軋空手的味道。

去年度外資賣超台股6951億元，史上第二高，台股還是驚驚漲，來到新高24416點，封關前漲了5104點，最大原因是投信去年上市多檔ETF募集資金，主動型加被動型基金全年買超台股8321億元，成為撐盤的要角。

今年狀況剛好相反，ETF掛牌沒有去年熱絡，同時受對等關稅影響，民眾寧可把錢存在口袋(M1b-M2為負值且逐漸擴大)，內資趨於保守，外資本來也是觀望的態度，後來新台幣強勁升值，才積極湧入買超台股，在美元持續走弱情況下，台幣強勁升值，外資繼續留台股的機率也會提高。

同時，7月以後進入除權息旺季，去年台灣上市櫃公司獲利逾新台幣4兆元，配發現金股利達2.3兆元，可望成為下半年台股資金活水。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1300期，2025.07.25出刊。

圖片來源：Pexels

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