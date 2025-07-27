文．洪寶山

人形機器人因結合AI與機械控制，被台積電視為下一個推動半導體成長的主要推力之一，2023年全球人形機器人僅約1000台，預估2035年可達138萬台，摩根士丹利預測，全球人形機器人數量至2050年將突破10億台，市場規模逾5兆美元。

人形機器人大規模商轉還早

2024~2026年的應用場景是工業生產，已導入汽車製造、物流運輸，執行搬運、檢查、簡單裝配等。2026~2028年進入服務業／社福的應用場景，酒店接待、醫療照護、陪伴、教育、休閒開始導入。2030年以後進入到家用、公共服務應用場景，隨AI與成本趨於成熟，大規模普及到家庭助理型機器人與公共空間互動。不過，台積電示警，未來兩年不容易見到人形機器人產業大規模商轉，投資人在興奮之餘，也要保持理性。

日本、歐洲等地人形機器人企業在虛實結合、人機協作、精細運動控制等領域具傳統優勢，中國廠商(如優必選、傅利葉智能)在商用與量產普及上也居領先地位，尤其是在Walker/GR系列於酒店、教育、醫療等落地場域表現突出。

全球前十大人形機器人企業

2025年具全球影響力與技術代表性前十大人形機器人企業：

1. Tesla：結合自家自駕AI研發的通用型行動人形機器人，目標工業自動化與一般家庭／服務用途。代表作：Optimus(Gen 2)具備搬運、工廠支援、簡單家事執行力，強調低成本量產。

2. Boston Dynamics：是目前全球機動性最好的人形機器人，聚焦工程創新與尖端研究，高靈活性、動態運動(跑跳、翻滾)，極限人機協作測試，代表作：Atlas。

3. Agility Robotics：專精領域是物流搬運、倉儲／運輸自動化，已在Amazon等自動倉儲試點，專職搬運、擺放、分揀等人力密集工作，代表作：Digit。

4. Figure AI：具備通用工作能力、複合型AI協作的人形機器人，能於BMW等工廠實地試點，開發手部精細作業、多語音及視覺理解，代表作：Figure 01/02。5.1X Technologies：著重家事、物品遞送與簡單陪伴任務，家用應用場景、日常助理，強調安全互動及自我學習，代表作：NEO、EVE。

6. UBTECH Robotics：會走路、說話，執行開關家電、掃地等實用性家事，專精家用與企業服務型(陪伴、導覽、智慧住宅)，代表作：Walker。

7. Apptronik：用於汽車工廠、物流等多工現場，已獲Amazon、Tesla、Mercedes-Benz導入試驗，具備高度模組性、工業用途與協作應用，代表作：Apollo。

8. Engineered Arts：專精仿真互動、擬真人表情(展覽、博物館、媒體溝通)，表情肌肉、語言互動極為生動，常用於展演與人機互動研究，代表作：Ameca、RoboThespian。

9. SoftBank Robotics：專精於社交溝通、教育、零售服務，廣用於櫃檯接待、語言教學、醫療陪伴，代表作：Pepper、NAO。

10. PAL Robotics：能自主導航、導覽、陪伴，廣用於醫療、旅館等多場域，專精科研、公共服務型智慧導覽及人因工程，代表作：REEM-C、TIAGo。

關鍵零組件 台廠供應鏈

台灣不僅是全球人形機器人關鍵零組件供應大國，也具備跨足整機設計製造的策略地位，相關企業專精於關鍵零組件(馬達、減速機、精密機構)、AI運算與感知平台、3D感測、整機組裝，以及高效率系統整合。憑藉完整產業供應鏈與ICT、半導體、精密製造傳統優勢，性能媲美日德大廠。

台灣廠商具備自製高精度諧波減速機、行星減速機、線性馬達與高剛性精密滾珠螺桿的核心能力，這些零組件是人形機器人骨架與動作關節可靠運作所需，代表性公司：上銀、全球傳動。

在負責環境偵測與物件辨識的3D視覺鏡頭、相機模組、感測器(如力覺、觸覺、IMU、Lidar)等領域領先，並大量供應全球AI人形機器人市場，代表性公司：宏捷科、桓達、艾訊、原相。

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