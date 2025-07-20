戴雨凡推藝術公益 理善藝聚暖心同行
文．理財周刊新聞中心
展覽《許願先生－願望卡無限公司》期間，藝術家呂英菖與網紅戴雨凡 Gigi Tai 攜手發起公益聯名計畫，聯合社團法人中華身心障礙者職業技藝協會，為身心障礙者的職涯夢想注入希望與行動力。
本次公益企劃，特別感謝藝術家呂英菖慷慨捐贈 350 張限量「單張願望卡」，每一張皆由藝術家親手製作與設計包裝，將「許願」的理念化為實際行動，讓每一份善意成為支持夢想的力量。
對於每一位努力學習藝術與技藝的身心障礙朋友而言，他們渴望的不僅是穩定的生活，更希望透過創作實踐與職能訓練，邁向自立自強、自信發光的人生旅程。公益大使戴雨凡（Gigi Tai）特別前往社團法人中華身心障礙者職業技藝協會進行探訪與交流，深入了解學員們在藝術創作與職涯技能上的努力與堅持。
她分享道：「藝術從來不是掛在牆上的裝飾，而是一種理念的轉化，一種情感的交流，更是一種信念的傳遞。」透過此次公益合作，戴雨凡期盼能讓更多人看見這群堅持不懈的藝術創作者，並呼籲社會各界共同支持身心障礙者的藝術之路，讓夢想不再遙不可及，而是逐步走進現實。
理善藝聚總經理許洛婕表示：「這次透過《許願先生－願望卡無限公司》的展覽與公益合作，我們看見藝術不僅能打動人心，更能真實地改變一個人的未來。理善藝聚致力於推動藝術與社會的連結，讓藝術更貼近生活、更有溫度。我們誠摯邀請每一位觀眾，成為這場願望接力的一份子。」
協會理事長陳宇璿談及藝術教育的重要性時指出：「透過藝術課程療癒身心障礙者的內在創傷，創作成果也讓他們有機會走進市集、接觸社會。這些作品呈現他們獨特的美感與豐富的內在世界，進而打破偏見，增進理解與接納。我們期望藉由這樣的平台，協助他們將創意轉化為經濟價值，並培養著作權意識，強化對自身創作的認同與尊重。」
該協會成立至今已 35 年，長年致力於協助身障者學習藝術與技藝。訓練有關於藝品製作，近年來更發展出影音製作課程及多媒體素材課，為許許多多身心障礙族群爭取福利，創造更多機會，讓身心障礙者有一個友善的生存空間。
讓我們用願望彼此接力，為這世界帶來更多善意與美好。
【展覽資訊】
展覽名稱｜《許願先生－願望卡無限公司》
展期｜2025年6月21日（六）– 8月2日（六）
地點｜理善藝聚空間（台北市中正區青島東路7號5樓之一）
主辦單位｜理善藝聚
協力推廣｜戴雨凡 Gigi Tai
【許願卡購買鏈結】：https://reurl.cc/nYzekl
※理財周刊1299期更多精采文章：
◎封面故事>輝達市值4兆啟示錄
◎發行人語>邊緣AI助漲IPC
◎新聞熱線>戴雨凡推藝術公益 理善藝聚暖心同行
◎新聞熱線>國寶藝術家威廉．透納首度來台大展！泰德美術館部長專訪揭露透◎納背後的光影精神與時代意義
◎理善大家來>to_ press：讓台灣創作者不再邊緣─從書展邊陲到國際交流
◎理財我最大>把自己逼到臨界點！波段達人AII In練膽 賺翻倍財富
◎價投實踐家>比特幣價格再創新高 AI與DC趨勢動能持續增強
◎解碼房市>川普關稅大刀真威！建商Q2購地大縮手
◎封面故事>台積電火車頭地位無可撼動 AI產業鏈隨輝達封王起舞
◎特別企劃>從上半年營收數據掌握七月關鍵轉折 這3大族群成長力最實在
◎財經趨勢透視鏡>聯準會主席任期將屆 降息即將再度啟動？
【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1299期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言