戴雨凡推藝術公益 理善藝聚暖心同行

文．理財周刊新聞中心

展覽《許願先生－願望卡無限公司》期間，藝術家呂英菖與網紅戴雨凡 Gigi Tai 攜手發起公益聯名計畫，聯合社團法人中華身心障礙者職業技藝協會，為身心障礙者的職涯夢想注入希望與行動力。

本次公益企劃，特別感謝藝術家呂英菖慷慨捐贈 350 張限量「單張願望卡」，每一張皆由藝術家親手製作與設計包裝，將「許願」的理念化為實際行動，讓每一份善意成為支持夢想的力量。

對於每一位努力學習藝術與技藝的身心障礙朋友而言，他們渴望的不僅是穩定的生活，更希望透過創作實踐與職能訓練，邁向自立自強、自信發光的人生旅程。公益大使戴雨凡（Gigi Tai）特別前往社團法人中華身心障礙者職業技藝協會進行探訪與交流，深入了解學員們在藝術創作與職涯技能上的努力與堅持。

她分享道：「藝術從來不是掛在牆上的裝飾，而是一種理念的轉化，一種情感的交流，更是一種信念的傳遞。」透過此次公益合作，戴雨凡期盼能讓更多人看見這群堅持不懈的藝術創作者，並呼籲社會各界共同支持身心障礙者的藝術之路，讓夢想不再遙不可及，而是逐步走進現實。

理善藝聚總經理許洛婕表示：「這次透過《許願先生－願望卡無限公司》的展覽與公益合作，我們看見藝術不僅能打動人心，更能真實地改變一個人的未來。理善藝聚致力於推動藝術與社會的連結，讓藝術更貼近生活、更有溫度。我們誠摯邀請每一位觀眾，成為這場願望接力的一份子。」

協會理事長陳宇璿談及藝術教育的重要性時指出：「透過藝術課程療癒身心障礙者的內在創傷，創作成果也讓他們有機會走進市集、接觸社會。這些作品呈現他們獨特的美感與豐富的內在世界，進而打破偏見，增進理解與接納。我們期望藉由這樣的平台，協助他們將創意轉化為經濟價值，並培養著作權意識，強化對自身創作的認同與尊重。」

該協會成立至今已 35 年，長年致力於協助身障者學習藝術與技藝。訓練有關於藝品製作，近年來更發展出影音製作課程及多媒體素材課，為許許多多身心障礙族群爭取福利，創造更多機會，讓身心障礙者有一個友善的生存空間。

讓我們用願望彼此接力，為這世界帶來更多善意與美好。

【展覽資訊】

展覽名稱｜《許願先生－願望卡無限公司》

展期｜2025年6月21日（六）– 8月2日（六）

地點｜理善藝聚空間（台北市中正區青島東路7號5樓之一）

主辦單位｜理善藝聚

協力推廣｜戴雨凡 Gigi Tai

【許願卡購買鏈結】：https://reurl.cc/nYzekl

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