威廉．透納首度來台大展！泰德美術館部長專訪揭露透納背後的光影精神與時代意義

文．陳慈汶

2025年夏天，台北迎來英國國寶級藝術家威廉．透納(J.M.W. Turner)首度完整個展，《威廉．透納特展：崇高的迴響》於中正紀念堂盛大登場。由英國泰德美術館(Tate)與聯合數位文創合作策辦，精選80件透納真跡，結合當代藝術家的跨時代創作，開啟一場藝術與時空的對話。針對此次展覽，我們專訪到泰德美術館國際合作部部長Edward McDonald-Toone，深談透納的歷史定位、創作精神與本展幕後策劃的挑戰與初衷。

被印上英鎊的「光之畫家」

威廉．透納被譽為「英國最偉大的風景畫家」，其筆下光影與色彩的處理，深刻影響印象派與現代藝術發展。他是皇家藝術學院最年輕的成員之一，更在辭世前將三萬多件作品無償捐贈給英國國家。Edward指出：「透納不只是藝術家，更是英國藝術文化的象徵。他的作品深具詩意、力量與開創性，對今日觀者仍具啟發性。」

水彩保存困難 展出格外珍貴

本次展覽主視覺作品《藍色瑞吉山之日出》為透納的經典水彩畫作，Edward表示：「水彩是一種極難保存的媒材，每幅畫十年最多僅能展出16個月。」泰德美術館專為透納創建的克羅兒畫廊(Clore Gallery)，以極嚴格的溫濕度與光線控管保存每件作品，此次來台展出格外難得。

全民募資守護的畫作

《藍色瑞吉山之日出》不僅是藝術名作，更是一場文化行動的象徵。2007年該畫作被拍賣時，英國政府即刻啟動出口禁令，並由全英民眾共同募資，成功將其留在國內。Edward回憶：「當時我親身參與這起事件，整個社會動員令人感動。這不僅保住了國寶，也體現國人對文化資產的重視。」

透納精神延續至今：當代的對話

展覽名稱「崇高的迴響」不只指涉透納作品中壯麗自然與人文情感的張力，也象徵當代藝術的回應。本次策展別出心裁，將透納經典與當代藝術家如理查德．朗(Turner Prize得主)、凱蒂．帕特森等人作品並置，形成跨世紀對話。Edward說：「我們首次進行這樣大規模的策展實驗，探討古今藝術如何共鳴與對話。」

2025年：透納誕辰250週年

2025年恰逢透納誕辰250週年，這場特展不僅是對藝術巨匠的致敬，更是泰德美術館對亞洲觀眾的一次重要邀請。Edward感性表示：「在英國，透納是家喻戶曉的名字。我們希望讓更多台灣觀眾也能認識這位不斷啟發後世的藝術家，這是一次難得的文化交流與情感連結。」

展覽名稱 ︳威廉．透納特展：崇高的迴響

展 期 ︳2025年6月27日至10月12日

地 點 ︳中正紀念堂 1、2展廳

時 間 ︳每日10:00－18:00(17:00停止售票)

主辦單位 ︳聯合數位文創

授權單位 ︳英國泰德美術館

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